Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse, les semi-conducteurs et l'inflation pèsent

publié le 19/05/2026

PARIS, 19 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ?repli mardi en raison de la poursuite de prises de bénéfice dans le secteur des semi-conducteurs et de craintes liées ?à une envolée de l'inflation, malgré le recul momentané des cours du pétrole sur fond d'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 232,44 points, soit 0,47%, à 49.453,68 points.

Le Standard & Poor's 500, plus ?large, recule de 34,03 points, soit 0,46%, à 7.369,02 points.

Le Nasdaq Composite cède 157,13 points, soit 0,60%, à 25.933,61 points.

Comme dans la séance précédente, le secteur ?des semi-conducteurs anime les échanges à Wall Street alors que ?Nvidia, baromètre de l'intelligence artificielle (IA), doit publier mercredi ses résultats trimestriels. Le titre recule de 1,11%, troisième séance consécutive de ?repli, les investisseurs se détournant des valeurs liées aux puces, dont les valorisations élevées ont contribué à propulser les indices américains à des sommets historiques.

Dans le sillage de Nvidia, Micron Technology abandonne ?0,64%, Seagate Technology 1,42% et Western Digital ?1,61%, après de fortes hausses ces dernières semaines.

A l'inverse les éditeurs de logiciels, dont ?les titres ont été récemment chahutés dans la crainte d'une "disruption" de l'IA dans le secteur, sont recherchés. Workday progresse de 2,73%, Intuit de 2,67% et ServiceNow de 4,59%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Home Depot recule de 4,47% après ?ses résultats du premier trimestre. ?Toujours dans la distribution, Walmart, qui publiera ses comptes financiers jeudi, perd 0,63% alors que les ?investisseurs cherchent à obtenir une vision plus claire de la situation des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes ?généralisées.

La vague vendeuse sur les marchés obligataires dans le monde, alimentée par la crainte d'un resserrement de ?la politique monétaire des grandes banques centrales pour juguler l'inflation, alors que le conflit ?au Moyen-Orient a fait flamber les ?cours pétroliers, affecte les actions. Le rendement des Treasuries à dix ans monte mardi de 3,6 points de base, à ?4,65%, soit un sommet depuis février 2025.

"Nous sommes toujours dans le ?même contexte macroéconomique, qui n'est pas idéal pour les actions", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Les résultats meilleurs que prévu et les attentes ?sur les bénéfices (...) sont déjà pris en compte dans les cours. Le marché recommence à intégrer les risques macroéconomiques et géopolitiques, ce qui pèse sur les valeurs technologiques qui avaient jusqu'à présent progressé", ajoute-t-elle.

Sur le plan géopolitique, le ?président Donald Trump a déclaré lundi qu'il y avait de "très grandes chances" que les Etats-Unis parviennent à un accord avec l'Iran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, après avoir dit renoncer à effectuer de nouveaux bombardements contre Téhéran. Cela contribue à faire refluer les cours du pétrole, sans pour autant faire redescendre la volatilité à Wall Street, l'indice VIX fluctuant autour des 18 points.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Ragini Mathur et ?Utkarsh Hathi; édité par Blandine Hénault)