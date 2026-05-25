Mi-séance Coup de chaud sur les marchés sur fond de regain de tensions géopolitiques

publié le 26/05/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent avec prudence mardi, après le rebond enregistré la veille, alors que l'espoir d'une désescalade entre Washington et Téhéran perd de son élan. Peu avant midi, le CAC 40 fléchit de1,04% à 8 171 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,84%.

Seule la Bourse de Londres, fermée hier pour cause de jour férié, respire ( 0,63%).Les Etats-Unis ont annoncé hier avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, alimentant de nouvelles interrogations sur la solidité du cessez-le-feu et sur l'issue des discussions destinées à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.

Le commandement central américain (CENTCOM) pour le Moyen-Orient a assuré qu'il s'agissait de "frappes d'autodéfense". Dans le même temps, les tensions restent vives sur le front libanais. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré vouloir "intensifier" l'offensive afin "d'écraser" le Hezbollah, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

Ce regain de tensions soutient les cours du pétrole, le Brent se rapprochant à nouveau du seuil des 100 dollars le baril."L'action ciblée d'hier soir est clairement un avertissement que le cessez-le-feu est fragile, il faudra donc voir ce que les prochains jours de négociations nous réservent", souligne Deutsche Bank dans une note. Sur le plan économique, la séance devrait rester calme, avec peu de rendez-vous macroéconomiques ou de publications d'entreprises à l'agenda.

Aux Etats-Unis, les marchés attendent principalement l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.Des valeurs en mouvementFerrari chute de 6% après avoir dévoilé lundi soir sa première voiture entièrement électrique.A l'inverse, le spécialiste britannique du bricolage Kingfisher, notamment propriétaire de Castorama et Brico Dépot en France, bondit de 3,52% à Londres après avoir confirmé ses objectifs malgré un recul du chiffre d'affaires au premier trimestreAir France-KLM progresse de 0,92%, porté par le relèvement de la recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer".

Sur le marché des changes, l'euro avance légèrement de 0,05% face au dollar, à 1,1641 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.