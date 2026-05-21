Mi-séance Les Bourses européennes dans le vert malgré des indicateurs mitigés

publié le 22/05/2026

(Zonebourse.com) - En dépit d'indicateurs macroéconomiques mitigés parus ce matin, les Bourses européennes gagnent du terrain ce vendredi, sur fond de relative détente du côté des marchés obligataires et d'espoirs concernant la situation au Moyen-Orient après des propos du secrétaire d'État américain.

Un peu avant 12h00, le CAC 40 parisien s'inscrit en hausse de 0,4% vers 8 119 points, tandis que l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 prend 0,7% vers 6 003 points, que le DAX de Francfort gagne 0,6% et que le FTSE de Londres avance de 0,3%.Les actions progressent sur fond de relative détente du côté des marchés obligataires, avec des taux à 10 ans en retrait de quatre points de base à 3,68% sur l'OAT française et à 3,05% sur le Bund allemand, mais aussi grâce aux espoirs liés à la situation au Moyen-Orient.

Selon le Financial Times, Marco Rubio a évoqué "de bons signes" quant à la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington. Les médiateurs pakistanais doivent se rendre en Iran alors que la République islamique examine la dernière proposition de l'administration américaine."Le conflit au Moyen-Orient a baissé d'intensité mais le cessez-le-feu est fragile", rappelle Bruno Cavalier, prévenant que "s'il n'y a pas d'amorce rapide d'un retour à la normale, il s'ensuivra une nouvelle tension sur les prix du pétrole et un freinage plus net de l'activité".

"Pour l'instant, la faiblesse est contenue car l'économie réelle réagit toujours avec retard, mais il est difficile, pensons-nous, d'éviter un coup de froid sur un ou deux trimestres", avertit d'ailleurs le chef économiste d'Oddo BHF.Un climat des affaires toujours maussade en France, mais en légère hausse en AllemagneSigne d'ailleurs d'une conjoncture maussade, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste stable à 94 en mai, en deçà de son niveau moyen de 100.

De l'autre côté du Rhin, l'indice Ifo du climat des affaires allemand s'améliore au mois de mai, passant de 84,4 à 84,9 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 84,2 points. Cette progression est portée à la fois par les perspectives des entreprises et par la situation actuelle.Au Royaume-Uni, les volumes de vente au détail ont diminué de 1,3% en avril, après une hausse de 0,6% en mars (révisée après une hausse initialement annoncée de 0,7%), selon l'ONS, qui explique cette chute principalement par le fait que les automobilistes ont réduit leurs achats de carburant.Cet après-midi aux États-Unis, les marchés doivent encore prendre connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan.

Stellantis se redresse après la déception de la veilleDans l'actualité des valeurs, Stellantis se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 parisien ( 2,5%). Si, la veille, le nouveau plan stratégique a déçu (-1,7% pour le titre à la clôture), le volet financier dévoilé par la suite semble davantage convaincre les investisseurs.Ailleurs en Europe, Richemont cède 1% à Zurich, en dépit de l'annonce par le groupe de luxe d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes, grâce à la vitalité de ses ventes en Amérique et en Asie, ainsi qu'à la forme toujours étincelante de ses activités dans la joaillerie.Julius Bär dévisse de 7,7% à Zurich, dans le sillage de la publication par la banque privée de son point d'activité au titre des quatre premiers mois de l'année, marqué par un afflux de capitaux frais de 3 MdsCHF, en croissance de 1,7% en rythme annualisé, contre 5,3 MdsCHF attendus par le consensus.

DHL Group s'adjuge en revanche 3,7% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours relevé de 48 EUR à 56 EUR. La banque allemande se montre confiante pour le groupe de transport et de services logistiques.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.