Pré-ouverture Stabilité en vue en Europe, Nvidia ne fait plus d'étincelles

publié le 21/05/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes Bourses européennes devraient débuter sans réelle direction jeudi matin, la bonne surprise des résultats financiers de Nvidia, première capitalisation mondiale, n'incitant pas les investisseurs à pousser le marché plus haut après le solide rebond signé la veille.

A en croire l'évolution des contrats à terme, le CAC 40 parisien est attendu virtuellement inchangé, le DAX à Francfort perdrait 0,1% et le FTSE à Londres cèderait 0,3% à l'ouverture.La publication de résultats de Nvidia, jugés solides, ne semble pas de nature à favoriser la prise de risque, reflétant l'inquiétude des investisseurs européens face à une inflation qui remonte en flèche et une activité économique qui chancèle, un constat amer qui devrait se confirmer dans les indicateurs prévus dans le courant de la matinée.

Le géant américain des puces dédiées à l'IA a pourtant fait largement mieux que prévu sur son dernier trimestre et revu une nouvelle fois à la hausse ses prévisions face à la vigueur non démentie de la demande.Le groupe californien a par ailleurs annoncé le lancement d'un gigantesque programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars tout en relevant son dividende trimestriel, signe de la confiance dans ses perspectives.Des investisseurs de plus en plus exigeantsCes performances impressionnantes n'étaient pourtant que saluées modérément par les marchés, le titre Nvidia s'affichant en repli d'environ 0,5% dans les transactions d'après-Bourse à New York.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture autour de l'équilibre à Wall Street au lendemain d'une hausse marquée dans l'attente des annonces du groupe de Santa Clara."Les trimestriels de Nvidia prouvent que le déploiement de l'IA reste un moteur on ne peut plus concret, massif et hyper rentable pour les entreprises positionnées au plus près des infrastructures", commente Ruben Dalfovo, analyste chez Saxo."Ceci dit, la réaction initiale du marché montre aussi que les investisseurs sont devenus plus exigeants. Et c'est une attitude plutôt saine", ajoute le professionnel.Selon lui, la vraie question que se posent aujourd'hui les gros investisseurs est de savoir combien de temps ce cycle de dépenses dans l'IA va pouvoir tenir un tel rythme.

"On ne peut pas résumer cette question à un seul trimestre", explique Ruben Dalfovo. "Ce qui se joue désormais, c'est la durée, la rentabilité et la résilience de tout un cycle d'investissement", explique-t-il.Il est vrai que les cours avaient été largement soutenus par les résultats des grands groupes technologiques ces derniers temps, 96% des acteurs de la cote ayant publié des comptes supérieurs aux prévisions des analystes au 1er trimestre selon les données de FactSet.Le repli de l'action Nvidia devrait contribuer à la baisse des valeurs technologiques européennes, à commencer par les fabricants de semi-conducteurs comme l'allemand Infineon ou le franco-italien STMicroelectronics, qui s'étaient envolés en Bourse récemment.Entre craintes d'inflation et espoirs de détente au Moyen-OrientLa copie sans faute livrée par le fabricant de processeurs n'est sans doute pas suffisante pour rassurer les investisseurs européens, qui nourrissent des inquiétudes de plus en plus évidentes sur la résurgence des tensions inflationnistes et son impact au niveau de la croissance du Vieux Continent.

En toile de fond toujours, l'enlisement du conflit au Moyen-Orient qui fait craindre aux investisseurs une remontée durable des coûts de l'énergie qui pourrait conduire les banques centrales, BCE en tête, à durcir leur politique monétaire afin de juguler l'envolée des prix.Un communiqué émanant de sources pakistanaises est toutefois venu détendre l'atmosphère sur les marchés hier. D'après l'entourage du ministre de la défense Asim Munir, la version finale d'un accord de paix entre les Etats Unis et l'Iran pourrait être dévoilée de façon imminente.Le CAC 40 en avait profité pour reprendre 1,7% et repasser au-dessus du seuil psychologique des 8 000 points, à 8 117,4 points. L'Euro STOXX avait lui fini sur des gains de plus de 2,1%.Cap sur les indices PMICe vent d'euphorie sur les marchés d'actions a également fait chuter les rendements des emprunts d'Etat, celui des Treasuries à 10 ans cédant près de 10 points de base pour tomber à près de 4,57%.Les rendements obligataires de référence en Europe sont également sur une pente descendante, le rendement de l'OAT à 10 ans plongeant de 12 points sous 3,86% tout comme le Bund, qui efface d'un coup 10 points à 3,09%, tandis que les BTP italiens affichent un spectaculaire repli de 14,6 points à 3,83%.

Du côté des devises, le dollar est stable face à l'euro après son récent mouvement haussier, qui l'a porté à son plus haut niveau depuis le début du mois d'avril. La monnaie unique se maintient ce matin dans la zone de 1,1625 contre le billet vert.Le contexte économique et l'approche de la publication d'indicateurs de premier plan incitent les investisseurs à la prudence.La journée sera principalement dominée par la publication d'enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans la zone euro, qui avaient montré une nette dégradation ces deux derniers mois du fait de l'impasse militaire et diplomatique dans la guerre du Golfe.A suivre aussi cet après-midi: l'indice PMI "flash" américain de S&P Global, qui devrait, selon le consensus, traduire une poursuite de la croissance de l'activité en mai, dans le secteur manufacturier comme dans celui des services.Le marché pétrolier hésite, le sentiment restant partagé entre l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui réduit les craintes sur l'offre, et des stocks américains en forte baisse, signe d'un marché physique toujours tendu, une combinaison qui limite pour l'instant les mouvements de prix.Si le Brent gagne ce matin 0,8% à 105,9 dollars, toujours au plus haut depuis 2022, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) consolide pour sa part de 0,8% sous 107,8 dollars.

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