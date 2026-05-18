Fermeture Retour au vert en Europe, le CAC 40 encore sous les 8 000 points

publié le 18/05/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes ont rebondi à la clôture de la première séance de cette semaine. Elles progressent après des rumeurs de presse selon lesquelles les Etats-Unis accorderaient des dérogations temporaires sur les sanctions contre le pétrole iranien.

Le CAC 40 a rebondi, gagnant 0,44% à 7 987,49 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,08% à 5 832,70 points. Londres et Francfort sont sortis du lot avec des gains respectifs de 1,26% et de 1,24%.A Wall Street, les indices évoluent dans le rouge. Le Dow Jones se replie de 0,15% vers 17h45.

Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, l'agence de presse iranienne Tasnim rapporte, de source proche du dossier, que les Etats-Unis ont accepté de lever les sanctions sur le pétrole iranien. En conséquence, sur le marché des matières premières, les cours du pétrole étaient repartis à la baisse, après cette annonce.

Après 17h45, ils progressent légèrement. Le baril de Brent avance de 0,44% pour atteindre 110,92 dollars. Le WTI gagne 0,44% à 102,90 USD.Parallèlement, les rendements obligataires ont grimpé ce matin à des niveaux inédits depuis des décennies. Le 10 ans français a progressé en cours de séance à plus de 3,964%, évoluant sur des niveaux inédits depuis mai 2009.

Son équivalent allemand a grimpé à plus de 3,17%, soit un plus haut depuis avril 2011.Outre cette information sur l'or noir, les marchés européens se sont redressés. Le climat s'est détendu après l'annonce d'une nouvelle proposition iranienne, transmise par le biais du Pakistan aux Etats-Unis, relançant l'espoir d'une issue favorable dans le conflit au Moyen-Orient qui entre dans son 80e jour.

Un haut responsable iranien aurait déclaré à Reuters ce lundi que Washington avait assoupli sa position sur certains points.Cessez-le-feu prolongé entre Israël et le LibanConcernant l'évolution du conflit, les Etats-Unis ont annoncé vendredi la prolongation de 45 jours d'un cessez-le-feu entre Tel-Aviv et Beyrouth entré en vigueur le 17 avril dernier. Cette décision a été prise au terme d'une deuxième journée de pourparlers entre Israël et le Liban à Washington.

De son côté, Donald Trump a réitéré ses menaces contre l'Iran. Le président américain a signalé sur la plateforme Truth Social qu'il "ne restera[it] plus rien de l'Iran" si Téhéran ne signait pas un accord avec les Etats-Unis. "Pour l'Iran, le temps presse, et (les Iraniens) feraient mieux d'agir rapidement", a-t-il déclaré.Dans le camp adverse, Téhéran a annoncé officiellement la création d'un organisme chargé de gérer le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

L'Autorité du détroit du Golfe Persique (#PGSA) a désormais son compte officiel, où elle fournira "des mises à jour en temps réel sur les opérations" dans le détroit. L'annonce a été partagée sur les réseaux sociaux par le Conseil suprême de sécurité nationale et la Marine des Gardiens de la Révolution.Dans ce contexte, les ministres des Finances du G7 se réunissent jusqu'à mardi à Paris afin d'évaluer les conséquences économiques du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran.Publicis, Teleperformance et Ryanair se démarquentPublicis ( 6,02%) s'est distingué à Paris en finissant en tête du CAC 40.

Le géant français de la publicité a vu son titre progresser après l'acquisition de la société américaine LiveRamp (société américaine de logiciels en tant que service (SaaS) qui propose une plateforme de connectivité des données) pour 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Le groupe présidé par Arthur Sadoun a confirmé ses objectifs pour 2026 et relevé ses ambitions pour 2027-2028, tablant désormais sur une croissance du revenu net comprise entre 7% et 8%, contre 6% à 7% auparavant,En outre, Teleperformance ( 8,35%) a bondi et occupé la première place du SBF 120, soutenu par le lancement d'une opération de refinancement obligataire dont l'objectif est d'optimiser la structure de sa dette.

Le titre bénéficie par ailleurs de commentaires encourageants de Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours sur le titre de 60 à 67 euros. S'ils maintiennent leur opinion neutre sur la valeur, les analystes de la banque américaine estiment qu'une reprise de l'activité pourrait se dessiner dans le courant du second semestre 2026.En Europe, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair ( 4,86%) a grimpé à la faveur d'une forte progression de ses résultats. Son bénéfice net après impôts (et avant éléments exceptionnels) s'élève à 2,26 milliards d'euros au titre de son exercice comptable 2026 achevé au 31 mars, soit une hausse de 40% en un an. Il est supérieur au consensus : 2,16 MdsEUR. Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 11% à 15,54 MdsEUR, dépassant les attentes : 15,47 MdsEUR.

Lors d'une conférence avec les analystes, le directeur général Michael O'Leary a toutefois confirmé qu'il était "beaucoup trop tôt" pour fournir une prévision annuelle compte tenu des tensions au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz.Au chapitre statistiques, aucune n'était programmée ce lundi. Les investisseurs prendront connaissance demain d'indicateurs sur la santé du secteur immobilier américain et mercredi des chiffres de l'inflation britannique au mois d'avril. Jeudi, les données sur les PMI services et manufacturier du mois de mai seront dévoilées à la fois pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.