Ouverture Les Bourses européennes bien orientées malgré le pétrole toujours élevé

publié le 19/05/2026

(Zonebourse.com) - En dépit des niveaux toujours élevés des cours du baril de pétrole (plus de 103 USD sur le WTI et environ 110 USD sur le Brent), les Bourses européennes ont le vent en poupe ce mardi, les investisseurs gardant espoir en une issue pacifique à la crise au Moyen-Orient.

Vers 10h30, le CAC 40 parisien affiche un gain de l'ordre de 0,7% vers 8 045 points, tandis que l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 s'adjuge près de 0,8% vers 5 895 points, que le FTSE 100 de Londres gagne 0,5% et que le DAX 40 de Francfort grimpe de 1,1%."Donald Trump a déclaré sur Truth Social qu'il avait ordonné un report de l'attaque prévue prochainement contre l'Iran, suite aux demandes des dirigeants des pays du Golfe pour accorder plus de temps aux négociations", rappelle Samer Hasn, analyste principal de marché chez XS.

com.Ce dernier ne voit toutefois la manoeuvre d'hier de Trump comme "rien d'autre qu'une tentative de faire baisser les prix de l'énergie ou de gagner du temps pour obtenir une sorte de concession de l'Iran", ce qu'il trouve peu probable compte tenu de sa position dure actuelle.Selon lui, l'absence d'une voie à court terme vers un accord mettant fin à la guerre et le fait que toutes les parties restent engagées dans leurs exigences extrêmes signifient que les primes de risque géopolitiques devraient continuer à soutenir les cours du pétrole.

"D'un autre côté, le facteur qui pourrait faire baisser progressivement les prix du pétrole est la réalité que les États-Unis souffrent d'une pénurie fondamentale de nombreuses munitions, combinée à l'approche des élections de mi-mandat", tempère Samer Hasn."Cela pourrait contraindre l'administration américaine à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre ou se retirer. Dans ce cas, Donald Trump pourrait tenter de représenter cet accord comme une victoire via sa machine de relations publiques", poursuit-il.Une semaine chargée en perspectiveSeule la balance commerciale en zone euro est attendue ce mardi comme statistique, mais les prochains jours verront paraître notamment, en Europe, l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, les indices PMI préliminaires et ceux du climat des affaires en Allemagne et en France.

De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus par exemple, en fin de semaine, l'indice de la Fed de Philadelphie, les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.La semaine sera aussi marquée par de nombreuses publications de résultats trimestriels, comme celles d'Euronext, Generali et Richemont en Europe, ou encore de Home Depot, Lowe's, Target, Walmart et Deere aux États-Unis.Surtout, l'attention devrait se porter, mercredi soir, vers les trimestriels du géant des processeurs graphiques programmables Nvidia, véritable baromètre de l'IA, une thématique qui demeure un catalyseur majeur pour les marchés actions.Soitec aidé par Morgan Stanley, Vallourec plombé par ArcelorMittalEn attendant, dans l'actualité des valeurs à Paris, Soitec ( 5,7%) signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120, aidé par Morgan Stanley qui réitère sa recommandation "surpondérer" sur le groupe de matériaux semi-conducteurs, avec un objectif de cours relevé de 70 EUR à 200 EUR.

À l'inverse, Vallourec (-7,8%) essuie l'un des plus lourds reculs de l'indice, ArcelorMittal ( 2% à Amsterdam) ayant cédé une participation de 10% dans le fabricant français de tubes en acier, une opération valorisée à 573 MEUR et perçue comme un signe de désengagement du sidérurgiste.Ailleurs en Europe, Evolution AB s'adjuge 11,4% à Stockholm, le spécialiste du casino en ligne ayant annoncé un programme de rachat de ses propres actions pour jusqu'à 2 MdsEUR, afin d'optimiser sa structure de capital et de créer de la valeur pour ses actionnaires.UCB se trouve lui aussi bien orienté ( 2,7% à Bruxelles) après la publication par le laboratoire pharmaceutique du résumé des résultats d'une étude comparative, dont les détails devraient être publiés lors du congrès européen de rhumatologie qui se tiendra du 3 au 6 juin à Londres.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.