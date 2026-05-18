Pré-ouverture Entre tensions sur les taux et choc énergétique, l'Europe retient son souffle avant Nvidia

publié le 19/05/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grande direction mardi à l'ouverture, sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient et en amont d'un agenda qui s'annonce particulièrement riche en indicateurs économiques et en résultats d'entreprises Les contrats à terme signalent pour l'instant un score inchangé ou presque pour le CAC 40 parisien en début de séance, un gain de 0,3% pour le DAX à Francfort, une hausse de 0,4% pour le FTSE à Londres et une progression de 0,4% pour l'Euro STOXX 50.

Les craintes autour d'un enlisement de la guerre contre l'Iran, conjuguées à une remontée des prix pétroliers et à une envolée des rendements obligataires, ont eu tendance à peser sur les marchés d'actions ces derniers jours.Face à l'accumulation des incertitudes géopolitiques et des interrogations sur l'évolution des politiques des grandes banques centrales, la lecture du marché s'est complexifiée et de nombreux investisseurs ont préféré réduire leur exposition au risque.Des marchés de plus en plus fragmentésLes écarts devraient encore rester limités aujourd'hui, les investisseurs faisant preuve d'une certaine prudence avant les rendez-vous importants prévus dans les jours qui viennent.

"Les marchés ont fait preuve de résilience malgré les chocs géopolitiques, l'incertitude politique et les risques d'inflation", observent les équipes parisiennes de Capital Group."En coulisses, cependant, l'économie mondiale subit de profonds changements structurels, en matière de productivité, de flux de capitaux et de politique budgétaire, qui redéfinissent la manière dont la croissance est générée et dont les rendements sont répartis", souligne la société d'investissement.De plus en plus de stratèges mettent en évidence un environnement "fragmenté", tiraillé d'un côté entre la résurgence des tensions inflationnistes et de l'autre par la locomotive que constitue toujours le boom de l'intelligence artificielle (IA).

Un calme précaire avant le test NvidiaLa séance de mardi devrait rester relativement calme grâce à un agenda allégé aussi bien au niveau microéconomique que macroéconomiqueTout se jouera sans doute demain soir avec la publication des résultats trimestriels de Nvidia, avec l'espoir que les annonces du géant californien des puces apportent un soutien à des indices en perte de vitesse.Selon des données de FactSet, 96% des entreprises technologiques américaines ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre.D'autres publications de résultats de sociétés US sont au programme des jours à venir avec notamment Home Depot ce mardi en avant-Bourse, puis ceux de Walmart jeudi.Figurent également au menu de la semaine les comptes de plusieurs ténors de la cote européenne, comme Euronext et Vinci aujourd'hui, BT et Generali jeudi ou Richemont vendredi.

Plusieurs statistiques de premier plan en vueL'agenda macroéconomique des jours à venir sera lui aussi chargé avec entre autres les derniers chiffres des prix à la consommation en zone euro, qui devraient fournir de nouveaux éléments sur le caractère durable ou non de la poussée inflationniste en cours, alimentée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement dans le Golfe et l'envolée des coûts de l'énergie.Les "minutes" de la dernière réunion de la Fed (mercredi), les PMI d'activité européens (jeudi) et l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (vendredi) seront eux aussi surveillés de près.A ce stade de la journée, les contrats à terme signalent une légère baisse pour la Bourse de New York après la clôture en ordre dispersé de la veille, dans un contexte de recul des titres liés aux semi-conducteurs sur fond d'aversion au risque alimenté par le contexte géopolitique au Proche-Orient.

Le S&P 500 a reculé de 0,07% à 7 403,1 points, le Nasdaq 100 a cédé 0,45% à 28 994,4 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,32% à 49 686,1 points.Soutenu par la bonne tenue des valeurs pétrolières, l'indice Dow Jones est parvenu à progresser de 0,3% à 49 686,1 points, mais le S&P 500 reculait de 0,1% à 7 403,1 points et le Nasdaq 100 cédait 0,5% à 28 994,4 pointsLa Bourse de Tokyo perdait de son côté 0,5% tandis qu'en Chine continentale, le CSI 300 des grandes capitalisations, se contractait d'environ 0,4%.Le spectre d'une hausse des taux de la Fed refait surfaceLa remontée des rendements des bons du Trésor américain se poursuit, portée par la perspective d'un changement de cap dans la politique monétaire américaine dû au retour des pressions inflationnistes.A en croire les futures sur les taux d'intérêt, les marchés considèrent désormais qu'il y a plus de chances de voir la Fed relever sa fourchette de taux cette année que l'inverse; la probabilité d'une hausse ou de plusieurs hausses de taux d'ici la fin d'année atteint 52%, contre une estimation de 48% pour une fourchette de taux inchangée.

Dans ce contexte, le rendement du dix ans américain culmine toujours, à 4,62%, à un plus haut depuis début 2025.Sur le marché des changes, le dollar reste ferme, au-delà de 1,1640 face à l'euro, soutenu là encore par un changement des anticipations sur le calendrier de la Réserve fédéraleS'il consolide légèrement ce matin, le pétrole reste proche de ses records atteints le mois dernier avec l'absence d'avancée dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient, seule condition pour réduire les risques d'approvisionnement.Le contrat juillet sur le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) abandonne 1% à 103,3 dollars et celui sur le Brent de la mer du Nord lâche 1,7% à 110,2 dollars.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.