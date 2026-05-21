Fermeture Le CAC 40 retrouve de l'élan grâce à la détente sur le pétrole

publié le 25/05/2026

(Zonebourse.com) - Le CAC 40 a signé sa meilleure séance depuis le 6 mai, porté par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient et par le reflux des cours du pétrole. L'indice parisien a gagné 1,76%, à 8 258 points, dans des échanges toutefois limités par la fermeture de Wall Street et de la Bourse de Londres pour jour férié.

En Europe, le Stoxx 600 a aligné une sixième séance consécutive de hausse, retrouvant ses niveaux d'avant le début du conflit avec l'Iran. En Italie, le FTSE MIB a atteint 50 121,2 points, effaçant un record vieux de 26 ans.L'optimisme des marchés s'est renforcé à la faveur des avancées diplomatiques autour du dossier iranien.

Samedi, Donald Trump a assuré qu'un accord entre Washington, Téhéran et plusieurs pays musulmans avait été "largement négocié ", tout en reconnaissant que certains points restaient à finaliser. Ce lundi, l'Iran a confirmé des progrès "sur une grande partie des questions " en discussion, tout en tempérant les attentes d'un dénouement rapide.

" De là à dire que la signature d'un accord est imminente, personne ne peut l'affirmer", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, accusant Washington d'adopter une position changeante.Ces signaux de détente alimentent l'espoir d'une normalisation du trafic dans le détroit d'Ormuz et d'un assouplissement des flux pétroliers mondiaux.

Dans ce contexte, les cours du brut sont repassés sous les 100 dollars le baril, ce qui contribue à calmer les craintes inflationnistes et soutient l'appétit pour le risque.A Paris, les valeurs les plus sensibles aux coûts énergétiques ont tiré profit de ce reflux du pétrole : Air France-KLM a bondi de 6,24% et Accor a gagné 3,13%.A l'inverse, TotalEnergies a cédé plus de 1%, pénalisé par la baisse des prix du brut.

A Francfort, Delivery Hero s'est envolé de 11% après des informations de presse évoquant une possible offre de rachat d'Uber. Le groupe américain envisagerait de relever sa proposition après le rejet d'une première approche par un actionnaire de référence.Sur le marché des changes, l'euro est resté stable face au dollar, à 1,1642 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.