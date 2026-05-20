Pré-ouverture Wall Street termine en hausse, l'attention se porte sur le Moyen-Orient

publié le 22/05/2026

par Sinéad Carew et Utkarsh Hathi

21 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère ?hausse jeudi dans le sillage des prix du pétrole qui reculent et dans l'espoir qu'un accord puisse être trouvé entre l'Iran et les Etats-Unis alors même que ?les négociations continuent de s'enliser.

L'indice Dow Jones a gagné 0,55%, ou 276,31 points, à 50.285,66 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 12,75 points, soit 0,17% à 7.445,72 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 22,74 points, soit 0,09% à 26.293,098 points.

Après avoir accusé des pertes, les marchés ont fini ?en hausse et les prix du pétrole ont fini par refluer. Les marchés ont surveillé l'activité sur les réseaux sociaux pour glaner des informations sur les pourparlers entre Washington et Téhéran.

Si le secrétaire d'Etat américain Marco ?Rubio a fait état de signes de progression, le guide suprême iranien, Mojtaba ?Khamenei, considère que le stock d'uranium hautement enrichi de la République islamique doit rester en Iran, ce qui marque un durcissement de la position ?de Téhéran face à l'une des principales exigences de Washington.

La Maison blanche a rappelé que le sujet du stock d'uranium hautement enrichi iranien faisait partie des lignes rouges définies par le président américain.

Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement à Glenmede, a ?attribué la volatilité sur les marchés aux spéculations sur la ?géopolitique.

"Nous nous trouvons actuellement à des niveaux de valorisation élevés, en partie grâce aux résultats", a déclaré Jason Pride. "Cela ?a éclipsé les inquiétudes concernant l'Iran, mais la saison des résultats est désormais pratiquement terminée. Nous n'allons plus avoir de bonnes surprises de ce côté-là, ce qui signifie que l'attention du marché se reporte désormais sur l'Iran. À court terme, le marché va évoluer en fonction des rumeurs ou des accords effectivement annoncés ?concernant l'Iran."

"Le côté positif est que, ?d'un point de vue des marchés, le cessez-le-feu tient. Il est encourageant de constater que, selon les informations relayées par les ?médias, une issue reste possible. Le pétrole et le sentiment des marchés sont très sensibles à chaque titre de presse", a exposé Marc Dizard, directeur des investissements ?chez Huntington Wealth Management.

"Personne ne sait, à l'exception d'un cercle restreint en Iran et aux États-Unis, quels progrès réels sont réellement accomplis", a-t-il ?toutefois nuancé.

Même si l'Iran monopolise l'attention, les investisseurs analysent également les résultats et les prévisions de Nvidia, qui ?ne semblent pas avoir fait grande impression ?puisque l'action a perdu 1,8%.

L'administration Trump va accorder des subventions à quelques entreprises du secteur en échange de participations dans certaines d'entre elles. IBM recevra 1 ?milliard de dollars, tandis que Globalfoundries devrait recevoir 375 millions de dollars, ont annoncé ?jeudi les deux sociétés dans des communiqués distincts. IBM a grimpé de 12,4% et Globalfoundries de 14,9%.

Walmart, qui a maintenu ses objectifs annuels, dans un contexte économique tendu aux États-Unis, a chuté ?de 7,3%.

Intuit a plongé de 20% après avoir revu à la baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé la suppression de 17% de ses effectifs à temps plein.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 56,3% la probabilité que la Fed ?relève ses taux d'ici décembre.

Les données économiques relatives au marché du travail publiées jeudi n'ont pas contredit cette vision, puisque le nombre d'inscriptions au chômage a diminué au cours de la semaine au 16 mai, ce qui donne encore plus de marge de manoeuvre à la banque centrale pour se concentrer sur sa lutte contre l'inflation.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Reportage par Zhifan Liu)