Ouverture Wall Street ouvre en hausse, portée par des espoirs au Moyen-Orient

publié le 22/05/2026

22 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ?hausse vendredi, les négociations pour le Moyen-Orient suscitant des espoirs, tandis que Kevin Warsh doit prêter serment ?en tant que président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans quelques heures.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 349,79 points, soit 0,70%, à 50.635,45 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ?0,44% à 7.478,68 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit 105,32 points, à 26.398,42 points.

En amont d'un week-end prolongé - la Bourse de New ?York étant fermée lundi en raison du Memorial Day -, ?les investisseurs se veulent optimistes quant aux pourparlers en cours pour mettre fin au conflit au ?Moyen-Orient, bien que des différends semblent persister.

Les médias iraniens ont rapporté vendredi que l'Iran et le Pakistan s'entretenaient concernant les dernières propositions visant à mettre fin à ?la guerre déclenchée fin février par ?les frappes israélo-américaines, bien que Téhéran et Washington soient toujours en désaccord sur ?le stock d'uranium iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz.

"Même si des divergences majeures entre les États-Unis et l'Iran doivent encore être résolues pour mettre fin à la guerre, la poursuite des pourparlers de paix ?reste un facteur favorable ?pour les investisseurs", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital ?Securities.

La perspective d'avancées diplomatiques se voit renforcée par l'envoi d'une équipe qatarie de négociateurs à Téhéran en ?coordination avec Washington afin de contribuer à la conclusion d'un accord, rapporte une source à ?Reuters, tandis que le chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur, est ?en route pour l'Iran, selon ?une source diplomatique pakistanaise.

Un peu plus tard dans la journée, à 15h00 GMT (17h00 heure de Paris), Kevin ?Warsh prêtera serment en tant que 11e président de ?la Réserve fédérale américaine (Fed) à la Maison blanche, succédant à Jerome Powell, un moment charnière pour la politique monétaire et l'économie ?américaine.

"Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, est un ardent partisan de la réduction du bilan de la Fed. Ce discours signale que les discussions à ce sujet s?annoncent vives", écrit ?Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO BHF, dans une note.

Aux valeurs, Estée Lauder grimpe de 11,62%, le fabricant de cosmétiques américain et le groupe espagnol Puig (-14,12%) ayant mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Take-Two Interactive recule de 1,93%, alors que le développeur et éditeur de jeux vidéo a confirmé la date de lancement du 19 novembre pour son très attendu "Grand Theft Auto VI".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)