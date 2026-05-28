Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, l'accord USA-Iran dans le viseur

publié le 29/05/2026

29 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse vendredi, prolongeant ainsi les records de la veille bien que les marchés ?restent dans l'attente de précisions sur la possibilité d'une extension de la trêve entre les États-Unis et Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 74,29 points, soit 0,15%, à 50.743,26 ?points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 7.575,61 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,13%, soit 34,17 ?points, à 26.951,64 points.

Après les records de ?la veille suscités par la perspective d'une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et ?l'Iran, les marchés restent optimistes bien qu'impatients de voir ce protocole d'entente recevoir l'aval du président américain Donald Trump pour se concrétiser.

Plusieurs sources ont en ?effet rapporté à Reuters que ?les États-Unis et l'Iran étaient parvenus jeudi à un accord pour ?prolonger leur cessez-le-feu de 60 jours et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Cette potentielle avancée majeure reste toutefois suspendue au fait que le président américain Donald ?Trump n'a pas encore ?approuvé l'accord et que la presse d'État iranienne a démenti la finalisation ?du plan.

"Les marchés terminent le mois de mai avec un penchant pour le risque, ?portés par l'enthousiasme pour l'IA, la baisse des prix du pétrole et les ?attentes croissantes selon lesquelles les tensions entre les États-Unis et l'Iran ?pourraient rester contenues, grâce ?à un prolongement du cessez-le-feu", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des ?marchés chez BNY.

Aux valeurs, Dell s'envole de 31,7% ?après un relèvement par le groupe technologique de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en ?cours, l'expansion des centres de données chez ses clients stimulant la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Le groupe de prêt-à-porter American Eagle Outfitters plonge de 15,7% après ?avoir laissé inchangées ses prévisions de ventes comparables pour cette année, la prudence des consommateurs américains continuant de peser sur la demande.

Dans le même secteur, Gap perd également 15,7%, le groupe ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe que les consommateurs américains réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

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(Rédigé ?par Coralie Lamarque, édité par)