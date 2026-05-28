Pré-ouverture Wall Street vue en hausse prudente, dans l'attente d'un accord USA-Iran

publié le 29/05/2026

par Coralie Lamarque

29 mai (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes amplifient leurs gains à mi-séance ?vendredi, portées par la perspective d'une prolongation du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, bien que les investisseurs restent dans l'attente d'une confirmation et examinent les indicateurs économiques de la fin du mois.

Les futures sur indices ?new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,12% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,83% à 8.256,82 points vers 10h46 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,20% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,57% et le Stoxx ?600 de 0,57%.

La dernière séance de la semaine et du mois de mai se trouve suspendue à la perspective d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, plusieurs sources informées ayant rapporté à Reuters que les Etats-Unis et l'Iran auraient convenu d'une prolongation de cessez-le-feu et d'une levée des restrictions ?sur le transport maritime.

Cet accord reste toutefois dans l'attente de l'aval du président américain Donald Trump, invitant ?les marchés à une hausse prudente, tandis que la presse d'Etat iranienne a démenti la finalisation du plan.

En plus d'épier toute autre avancée sur les négociations au Moyen-Orient, les opérateurs ?prennent en considération la nouvelle vague d'indicateurs économiques avant de clore le mois de mai.

Les chiffres publiés ce matin par l'Insee montrent que l'économie française s'est légèrement repliée au premier trimestre, avec un recul de 0,1% pour le PIB, tandis que l'inflation IPCH en France s'est accélérée à 2,8% sur un an en mai ?d'après les données préliminaires.

"Les dernières données brossent le portrait d'une économie qui bascule ?chaque semaine un peu plus vers la récession", écrit dans une note Charlotte de Montpellier, experte macroéconomique chez ING France, avertissant que non seulement ?l'économie s'est révélée plus faible que prévu en début d'année, mais que les chiffres se sont également nettement détériorés récemment.

Outre-Rhin, la première estimation de l'inflation pour le mois qui s'achève est attendue en début d'après-midi, tandis que les chiffres publiés dans la matinée par l'Office fédéral du travail montrent que le nombre de chômeurs a baissé de façon inattendue en mai.

Par ailleurs, une étude de la Banque centrale européenne (BCE) ?publiée vendredi signale que la guerre en ?Iran pourrait laisser une "double cicatrice" aux consommateurs de la zone euro, déjà marqués par la guerre en Ukraine, observant une sensibilité plus accrue à l'impact économiques de ?tels bouleversements géopolitiques.

PÉTROLE

Portés par l'espoir d'un accord de prolongation du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, bien que suspendu à l'approbation de Donald Trump et malgré des démentis de la part de la presse iranienne, ?les cours du pétrole reculent sous l'effet de l'accord et sont en passe d'enregistrer leur première baisse hebdomadaire en deux mois.

Le Brent perd 1,55% à 92,26 dollars le baril et ?le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,64% à 87,44 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges avant-Bourse, l'action ?Dell s'envole de près de 40% après que le ?groupe technologique a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en cours, l'expansion des centres de données chez ses clients stimulant la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Dans ?son sillage, les actions des fabricants de serveurs d'IA comme Super Micro Computer et Hewlett Packard grimpent respectivement ?de 10,7% et 23,5%.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, l'opérateur français de services aux entreprises et collectivités Derichebourg bondit de 13% au lendemain de la publication de ses résultats semestriels.

Profitant de la perspective d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, le compartiment des valeurs liées ?au voyage décolle de près de 1,5%.

TAUX

En France, alors que les données du jour de l'Insee montrent que le PIB s'est replié au premier trimestre et que l'inflation a accéléré à 2,8% sur un an en mai, le rendement de l'OAT à dix ans perd 3,2 points de base à 3,5576% et le deux ans abandonne 1,5 point de base à 2,7296%.

Le rendement des Treasuries à dix ans ?cède 1,0 point de base à 4,4453%, tandis que le deux ans recule de 0,9 points de base à 4,0164%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,7 point de base à 2,9533% et le deux ans abandonne 0,8 points de base à 2,5450%.

CHANGES

Le billet vert se stabilise mais s'apprête à terminer la semaine en baisse, sur fond d'une possible prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran qui incite à se détourner doucement des valeurs refuge.

"À court terme, il est probable que le dollar s'affaiblisse", a déclaré Kirstine Kundby-Nielsen, analyste senior chez Danske Bank.

Le dollar grappille 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,1% à 1,1639 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 29 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation IPCH (flash) mai

- sur un mois +0,1% +0,5%

- sur un an +2,8% +2,9%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ?accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)