Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, les tensions au Moyen-Orient pèsent

publié le 28/05/2026

par Coralie Lamarque

28 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes restent dans le rouge jeudi à mi-séance, ?le regain de tension entre Washington et Téhéran venant tempérer les espoirs d'un accord de paix, tandis que la publication d'une série de données économiques clés est également susceptible d'altérer les anticipations en matière de taux ?d'intérêt.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,5% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,45% à 8.171,25 points vers 10h54 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,50% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 baisse de 0,40%, le FTSEurofirst 300 de 0,72% et le Stoxx 600 de ?0,71%.

La situation géopolitique au Moyen-Orient vient une fois de plus rembrunir les marchés, de nouvelles frappes entre les États-Unis et l'Iran sapant l'optimisme des investisseurs quant à un accord imminent sur le détroit d'Ormuz afin d'espérer dans un avenir proche une reprise à la normale de l'approvisionnement mondial ?en pétrole et de calmer les craintes inflationnistes.

Des frappes "uniquement défensives" ont été menées par l'armée américaine dans le ?sud de l'Iran au cours de la nuit, a rapporté un responsable américain à Reuters, tandis que l'agence de presse iranienne Tasnim a par la suite cité une source militaire disant que ?les Gardiens de la révolution islamique avaient répliqué en tirant en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz, l'obligeant à faire demi-tour.

La séance est également marquée par une avalanche de données économiques dont l'analyse devrait permettre aux opérateurs de mieux mesurer les risques de hausse des taux des banques centrales en conséquence du ?conflit déclenché par les frappes israélo-américaines en Iran fin février.

Le sentiment économique en zone ?euro a progressé de façon inattendue en mai, montrent les données publiées jeudi par la Commission européenne, l'indice mensuel ressortant à 93,5 alors que ?les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 92,8.

Outre-Atlantique, les investisseurs surveilleront de près les données de l'inflation PCE et la seconde estimation du PIB trimestriel, attendues dans quelques heures parmi d'autres, afin de déceler les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient.

Ces publications seront d'ailleurs suivies le lendemain par les données de l'inflation en Allemagne et en France, piliers de l'économie européenne.

"La guerre en Iran a considérablement assombri les perspectives d?inflation dans la zone ?euro. Le choc dépasse le secteur de l'énergie", ?a déclaré Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la hausse, bien qu'ils restent en dessous de la barre des 100 dollars le ?baril, affectés par les dernières frappes au Moyen-Orient survenues quelques heures après que le président américain Donald Trump a démenti des informations iraniennes relatives à un projet d'accord conférant à Téhéran la gestion du détroit d'Ormuz.

"Personne ?ne contrôlera (le détroit)", a déclaré mercredi Donald Trump lors d'une réunion de son cabinet ouverte à la presse.

Le Brent prend 1,69% à 95,88 dollars le baril et le brut léger américain (West ?Texas Intermediate, WTI) avance de 1,66% à 90,15 dollars.

"Tant qu'il subsistera un espoir qu'un accord soit conclu, les prix resteront volatils jusqu'à ce que ?l'épuisement des stocks mondiaux de pétrole commence enfin à ?se faire sentir et nous rappelle une fois de plus que plus d'un milliard de barils de pétrole sont bloqués derrière le goulot d'étranglement d'Ormuz", a déclaré John Evans, analyste chez PVM Oil Association. LES VALEURS À ?SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Soitec bondit de près de 17%, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs ayant ?fait état la veille d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

La plateforme espagnole de réservation de voyages eDreams s'envole de 8% après avoir enregistré un bénéfice net annuel meilleur que prévu.

TAUX

Dans l'attente de la publication de données économiques clés, les craintes ?inflationnistes prévalent sur le marché obligataire.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,0 points de base à 4,5005%, tandis que le deux ans progresse de 3,1 points de base à 4,0637%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 1,2 point de base à 2,9966%. Le deux ans prend de son côté 2,9 points de base à 2,6026%.

CHANGES

Le billet vert bénéficie de l'aversion au risque en raison du regain de ?tensions au Moyen-Orient remettant en doute la perspective proche d'un accord de paix entre Washington et Téhéran.

Le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,16% à 1,1605 dollar.

Le billet vert risque toutefois de s'affaiblir à long terme en raison des inquiétudes liées au niveau élevé de la dette de la première économie mondiale, a prévenu jeudi le directeur général de JP Morgan Asset Management pour la région EMEA.

"L'hégémonie du Trésor américain est toujours bien réelle (...) mais en tant qu'investisseurs obligataires, nous examinons l'équilibre budgétaire, la balance commerciale et la capacité à rembourser cette dette", a déclaré Patrick Thomson lors d'une conférence de l'International Capital Markets Association à Londres.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 28 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation PCE avril

- sur un mois 0,5% 0,7%

- sur un an 3,8% 3,5%

USA 12h30 PIB (estimation) T1 2,0% 2,0%*

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 211.000 209.000

chômage 23 mai

* première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)