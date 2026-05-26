Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, optimisme autour de l'IA et du Moyen-Orient

publié le 27/05/2026

27 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse mercredi, portée par les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) et par un regain ?d'optimisme quant à un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 102,72 points, soit 0,20% à 50.564,40 points et ?le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 7.526,02 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,14%, soit 36,87 points, à ?26.693,06 points.

L'engouement autour du secteur des semi-conducteurs se ?poursuit, reléguant au second plan les incertitudes géopolitiques.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ?clôturé mardi à des niveaux records, portés par les valeurs technologiques, parmi lesquelles s'est distingué le fabricant de puces mémoire Micron, dont la capitalisation boursière ?a dépassé pour la première ?fois les 1.000 milliards de dollars.

Le groupe américain gagne encore 5,5% en ?début de séance mercredi, et dans son sillage, ses concurrents Sandisk, Western Digital et Seagate Technology sont également bien orientés.

La situation géopolitique reste toutefois dans tous les esprits, les investisseurs guettant ?le moindre signe ?indiquant que Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord permettant de rouvrir le ?détroit d'Ormuz.

Selon la télévision d'État iranienne, Téhéran a reçu un projet d'accord pour rétablir la ?circulation sur cette voie navigable essentielle au transport du pétrole, tandis que ?les États-Unis retireraient leurs forces militaires des environs de l'Iran et lèveraient ?leur blocus naval.

Les gros ?titres de la presse ont provoqué une forte volatilité des cours du pétrole et sur ?le marché obligataire depuis le début de la ?guerre fin février, mais les investisseurs semblent plutôt optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord.

"Les marchés (...) ?continuent de penser qu'une solution diplomatique est plus probable qu'une nouvelle escalade qui ramènerait le conflit à son point de départ", a déclaré Brock Weimer, analyste chez Edward Jones.

Les ?opérateurs se tourneront jeudi vers les données de l'inflation PCE, un indicateur clé sur les prixu pour la Réserve fédérale.

Sur le reste des valeurs, Zscaler plonge de 24% après avoir publié un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux prévisions, signe d'une concurrence qui s'intensifie sur le marché de la cybersécurité.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Benoit Van Overstraeten)