(Easybourse.com) Matières premières critiques & stratégiques : et si les métaux de demain étaient déjà le placement d'aujourd'hui ?





×5 à 8



La demande mondiale en lithium attendue d'ici 2040 selon les scénarios de l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie), portée par l'essor des batteries et des véhicules électriques.



>90%



La part de la production mondiale de gallium assurée par la Chine, selon la Commission Européenne.



1 000 Mds$



Les investissements publics et privés engagés mondialement pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en métaux critiques d'ici 2030, selon les estimations du FEM. (Research Institute for Precious Metals and Metal Chemistry)



1. Les métaux critiques : de quoi parle-t-on ?

Analyse • Mai 2026



Toutes les matières premières ne se valent pas. Certaines sont dites “critiques” parce qu'elles combinent deux caractéristiques : une importance économique et stratégique majeure, et un risque élevé de pénurie d'approvisionnement. C'est sur cette base que l'Union Européenne a établi sa liste officielle de matières premières critiques, régulièrement mise à jour, et qui compte aujourd'hui plus de trente substances.

Plutôt qu'une liste abstraite, il est plus parlant de les regrouper par usage — car c'est la demande industrielle qui en détermine la valeur.

Filière Métaux clés Enjeu La batterie & le Véhicule électrique Lithium, cobalt, nickel, graphite Au cœur de la révolution des mobilités. La demande en lithium pourrait être multipliée par 5 à 8 d'ici 2040 selon l'AIE. La puce & le semi-conducteur Gallium, germanium, indium, silicium La Chine contrôle une part écrasante de la production mondiale, en faisant des armes potentielles dans les tensions commerciales. Le moteur & l'éolien Terres rares, néodyme, dysprosium Indispensables aux aimants permanents des moteurs et turbines. Dépendance chinoise à environ 60% de la production mondiale. Le réseau électrique Cuivre, aluminium Les grands oubliés de la transition énergétique — pourtant les plus fondamentaux. Déficit structurel de cuivre annoncé d'ici 2035. Émergent à surveiller Antimoine Moins médiatisé mais potentiellement critique, l'antimoine fait déjà l'objet de restrictions chinoises depuis fin 2024.



2. La guerre des ressources : le contexte géopolitique



Le pétrole a longtemps été l'arme géopolitique par excellence — et il l'est toujours, comme le rappelle régulièrement la tension autour du détroit d'Ormuz. Mais depuis quelques années, une nouvelle catégorie de ressources s'est imposée dans ce jeu de pouvoirs : le gallium, le germanium, les terres rares. Avec une différence de taille : la concentration géographique de leur production est sans commune mesure avec celle du pétrole.



La Chine, maître du jeu



La Chine ne se contente pas de produire ces métaux — elle en contrôle surtout le raffinage, étape la plus critique de la chaîne de valeur. Plus de 90% du gallium, plus de 80% du germanium, environ 60% des terres rares, près de 95% du graphite de qualité batterie : cette concentration est sans précédent dans l'histoire des matières premières.

Ces chiffres sont largement confirmés par les données institutionnelles disponibles. Mais la dépendance géopolitique ne se limite pas à Pékin — la République Démocratique du Congo fournit à elle seule plus de 70% du cobalt extrait dans le monde (Natural Resources Canada, Banque mondiale). Deux pays, deux types de risques distincts : d'un côté une puissance qui utilise délibérément ses ressources comme levier de pression, de l'autre un territoire fragilisé par l'instabilité politique et les tensions sociales. Dans les deux cas, tout bouleversement peut perturber l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Depuis 2023, Pékin utilise ce levier de manière assumée comme outil de pression dans la guerre technologique qui l'oppose à l'Occident :



La réponse occidentale



L'UE a adopté le Critical Raw Materials Act, qui vise à ce qu'aucun pays tiers ne représente plus de 65% des approvisionnements européens pour un minerai donné d'ici 2030. Ce texte encourage également le développement de mines sur le sol européen, la relocalisation de certaines étapes du raffinage, et surtout le recyclage des métaux stratégiques — une piste souvent sous-estimée mais qui pourrait à terme réduire significativement la dépendance aux importations. L'objectif est double : diversifier les approvisionnements, et renforcer la souveraineté industrielle européenne. Les États-Unis ont mobilisé des milliards via l'Inflation Reduction Act. Ces efforts sont réels, mais ouvrir une nouvelle mine prend en moyenne dix à seize ans. L'écart entre ambition politique et réalité industrielle reste considérable.



3. Pourquoi cette thématique attire-t-elle l'attention des investisseurs ?



Si les matières premières critiques suscitent un intérêt croissant dans la communauté financière, c'est parce que plusieurs dynamiques semblent converger simultanément — sans pour autant garantir une trajectoire linéaire, tant ce secteur reste soumis à de nombreuses incertitudes.



Un déséquilibre offre/demande qui pourrait s'accentuer



D'un côté, la demande devrait croître structurellement, portée par trois mégatendances : l'électrification des transports, le déploiement des énergies renouvelables, et la course mondiale aux semi-conducteurs. De l'autre, l'offre ne pourrait pas s'ajuster rapidement — comme énoncé précédemment, ouvrir une nouvelle mine prend entre dix et seize ans, et les investissements miniers ont été insuffisants au cours de la dernière décennie. Selon l'AIE, les projets annoncés ne couvriraient que 70% des besoins en cuivre et 60% des besoins en lithium d'ici 2035 dans un scénario de transition ambitieux.



Une géopolitique qui change la donne



Les restrictions chinoises successives depuis 2023 ont mis en lumière la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement occidentales. Cette prise de conscience pousse les gouvernements à subventionner la diversification des sources — ce qui pourrait constituer un catalyseur durable pour les acteurs du secteur établis hors de Chine. Reste à savoir si ces initiatives politiques se traduiront effectivement en capacités de production dans des délais compatibles avec les besoins industriels.





4. Des entreprises connues, des dépendances souvent ignorées



L'un des aspects les plus frappants des matières premières critiques est leur caractère invisible pour le grand public — et pourtant omniprésent dans l'économie réelle. Ce ne sont pas seulement les mines ou les raffineries qui dépendent de ces métaux : ce sont des entreprises que des millions de personnes utilisent au quotidien.

Nvidia, dont les puces sont au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle, dépend du gallium et du germanium pour la fabrication de ses semi-conducteurs. Tesla et l'ensemble des constructeurs de véhicules électriques sont structurellement exposés au lithium, au cobalt et au nickel à travers leurs chaînes de batteries. Vestas et Siemens Energy, leaders mondiaux de l'éolien, ne pourraient pas produire leurs turbines sans les terres rares nécessaires à leurs aimants permanents. Apple et Samsung intègrent dans leurs appareils des composants dont la fabrication mobilise de l'indium, du gallium et du germanium à chaque génération.

Les matières premières critiques ne sont pas une niche industrielle — elles sont le socle silencieux sur lequel repose une large part de l'économie technologique mondiale.

5. Comment s'exposer à cette thématique via EasyBourse ?

Pour les investisseurs souhaitant s'exposer à cette thématique, EasyBourse propose plusieurs types d'instruments adaptés à différents profils. Le point d'entrée le plus accessible reste EasyTrade, l'offre sans frais de courtage de la plateforme, qui donne accès à deux ETF particulièrement pertinents.

les ETF via EasyTrade

Les ETF constituent souvent l'approche la plus naturelle pour s'exposer à une thématique structurelle comme celle des matières premières critiques : ils offrent une diversification immédiate sur un panier de valeurs, sans avoir à sélectionner un titre ou un métal en particulier — ce qui est d'autant plus pertinent sur un secteur où la volatilité individuelle peut être très élevée.



ETF — EasyTrade — VanEck Global Mining UCITS ETF



Exposition large aux grandes sociétés minières mondiales, actives sur le cuivre, le nickel, le lithium ou l'aluminium. Une porte d'entrée diversifiée sur l'ensemble du secteur minier, adaptée à ceux qui souhaitent accompagner la thématique dans sa globalité sans se concentrer sur un métal ou une région en particulier.



EasyTrade — sans frais de courtage



ETF — EasyTrade — VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF



L'instrument le plus directement aligné avec les enjeux décrits dans cet article. Centré sur les terres rares, le lithium, le tungstène et les métaux stratégiques, il regroupe des acteurs comme Lynas Rare Earths, MP Materials ou Albemarle — en première ligne de la bataille pour la souveraineté sur les matières critiques.



EasyTrade — sans frais de courtage

Actions éligibles PEA

Pour les investisseurs souhaitant une exposition via des titres vifs tout en bénéficiant de l'enveloppe fiscale du PEA, deux valeurs européennes méritent l'attention.



Action (Euronext) — PEA — Eramet



Retrouvez le cours, les données financières et l'historique de cotation d'Eramet sur EasyBourse.



PEA et CTO

L'acteur français de référence sur les métaux stratégiques. Le groupe intervient sur le manganèse — métal indispensable à la fabrication des aciers spéciaux et des batteries — le nickel et les terres rares, dont les actifs s'inscrivent directement dans les enjeux de souveraineté sur les matières premières que nous avons décrits. Son ancrage français et son éligibilité au PEA en font un acteur qui peut sembler crédible.

Le graphique ci-contre illustre l'évolution du cours d'Eramet depuis 2015, accompagné de sa moyenne mobile à 200 jours (MM200). Historiquement, les franchissements à la hausse de cette moyenne ont constitué des points d'inflexion significatifs sur le titre — précédant notamment des hausses de +224% en 2017 et +339% en 2021. Au moment de la publication de cet article, Eramet teste à nouveau ce niveau clé, avec un cours évoluant autour de sa MM200. Si ce franchissement venait à se confirmer en clôture, il constituerait un signal technique positif à surveiller — sans pour autant préjuger de l'évolution future du titre, qui reste soumis aux cycles des matières premières et à la volatilité inhérente au secteur.

Ces éléments sont présentés à titre purement informatif et illustratif. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement.



Action (Euronext)— PEA — Umicore



Retrouvez le cours, les données financières et l'historique de cotation d'Umicore sur EasyBourse.



PEA et CTO

Le groupe belge incarne un angle complémentaire : celui du recyclage des métaux critiques. Spécialisé dans la valorisation des métaux de batterie — cobalt, lithium, terres rares — à travers la “mine urbaine”, Umicore récupère et raffine des matériaux issus de produits en fin de vie. Dans un contexte où les approvisionnements primaires sont sous tension, cette capacité de recyclage pourrait constituer un avantage compétitif durable.

Actions éligibles compte-titres ordinaire (CTO)

Deux valeurs cotées hors Europe permettraient d'aller chercher une exposition plus directe à certains métaux, avec des profils de risque très différents:





Action (NYSE) — CTO — Southern Copper Corporation



Retrouvez le cours, les données financières et l'historique de cotation de Southern Copper Corporation sur EasyBourse.



CTO uniquement

L'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, avec des opérations au Mexique et au Pérou. Southern Copper figure parmi les acteurs dont l'activité est directement corrélée à la dynamique de long terme de l'électrification mondiale — avec la solidité financière et la profondeur opérationnelle d'un acteur établi de longue date.



Action (Nasdaq)— CTO — Atlas Lithium (ATLX)



Un explorateur-développeur minier positionné sur le lithium au Brésil, dans la région du “Lithium Valley” de Minas Gerais.



CTO uniquement

Un explorateur-développeur minier positionné sur le lithium au Brésil, dans la région du “Lithium Valley” de Minas Gerais. Profil spéculatif, avec une volatilité et un risque d'exécution significativement plus importants. Ce type de valeur s'adresse à des investisseurs avertis, capables d'assumer une forte exposition au risque.

Pour les profils expérimentés et également avec un CTO: les ETC (Exchange Traded Commodities) et les produits de Bourse

Des turbos, warrants et certificats avec sous-jacents sur certains métaux industriels sont également disponibles via EasyTrade : ces instruments comportent un risque de perte en capital important et s'adressent exclusivement à des profils expérimentés.

À titre d'exemple : le COPPE 2.55SPLOPENS est un turbo sur le cuivre, métal fondamental de la transition énergétique — permettant de s'exposer à ses mouvements de prix à la hausse comme à la baisse.



Turbo — COPPE 2.55SPLOPENS



Turbo sur le cuivre disponible via EasyBourse. Risque de perte en capital important — instrument réservé aux profils expérimentés.



Risque de perte en capital important

Il existe également des ETC (Exchange Traded Commodities), qui répliquent le prix d'une matière première avec ou sans effet de levier — offrant ainsi une exposition directe à la matière première choisie.

A titre d'exemple:





ETC — WT Copper (COPAP)



ETC WisdomTree répliquant le prix du cuivre, sans effet de levier. Retrouvez le cours et les données du WT Copper sur EasyBourse.



CTO — exposition directe au prix du cuivre; secteur où la volatilité est importante



Synthèse des instruments donnés en exemple et disponibles sur EasyBourse



Conclusion



Les matières premières critiques ne sont plus un sujet réservé aux géologues ou aux stratèges industriels. Elles sont devenues un enjeu central de la compétition économique mondiale — et, par extension, une thématique que la communauté financière suit avec une attention croissante.

La convergence entre une demande structurellement orientée à la hausse, une offre contrainte par des décennies de sous-investissement, et une géopolitique de plus en plus offensive autour des ressources dessine un contexte qui mérite d'être compris et suivi, quelle que soit la conclusion qu'en tire chaque investisseur.

EasyBourse propose à travers ses différentes offres — et notamment via EasyTrade, ses selections avec les frais de courtage remboursés sur les ordres d'achat — plusieurs instruments permettant d'explorer cette thématique, des ETF les plus diversifiés aux actions les plus ciblées. Comme pour tout investissement, une analyse approfondie, une diversification adaptée à son profil et une vision de long terme restent les meilleurs alliés d'une approche sereine.



Avertissement

Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.