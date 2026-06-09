(Easybourse.com) Matières premières critiques & stratégiques : et si les métaux de demain étaient déjà le placement d'aujourd'hui ?

Cet article est rédigé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Tout placement en bourse comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Analyse des enjeux géopolitiques, industriels et boursiers d'une thématique devenue incontournable.



×5 à 8



La demande mondiale en lithium attendue d'ici 2040 selon les scénarios de l'AIE, portée par l'essor des batteries et des véhicules électriques.

>90%



La part de la production mondiale de gallium assurée par la Chine, selon la Commission Européenne.

1 000 Mds$



Les investissements publics et privés engagés mondialement pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en métaux critiques d'ici 2030.

PARTIE 1 - LES MÉTAUX CRITIQUES : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Toutes les matières premières ne se valent pas. Certaines sont dites « critiques » parce qu'elles combinent deux caractéristiques : une importance économique et stratégique majeure, et un risque élevé de pénurie d'approvisionnement. C'est sur cette base que l'Union Européenne a établi sa liste officielle de matières premières critiques, régulièrement mise à jour, et qui compte aujourd'hui plus de trente substances.

Plutôt qu'une liste abstraite, il est plus parlant de les regrouper par usage car c'est la demande industrielle qui en détermine la valeur.





Filière Métaux clés Enjeu La batterie & le véhicule électrique Lithium, cobalt, nickel, graphite Au cœur de la révolution des mobilités. La demande en lithium pourrait être multipliée par 5 à 8 d'ici 2040 selon l'AIE. La puce & le semi-conducteur Gallium, germanium, indium, silicium La Chine contrôle une part écrasante de la production mondiale, en faisant des armes potentielles dans les tensions commerciales. Le moteur & l'éolien Terres rares, néodyme, dysprosium Indispensables aux aimants permanents des moteurs et turbines. Dépendance chinoise à environ 60 % de la production mondiale. Le réseau électrique Cuivre, aluminium Les grands oubliés de la transition énergétique pourtant les plus fondamentaux. Déficit structurel de cuivre annoncé d'ici 2035. Émergent à surveiller Antimoine Moins médiatisé mais potentiellement critique, l'antimoine fait déjà l'objet de restrictions chinoises depuis fin 2024.

PARTIE 2 - LA GUERRE DES RESSOURCES : LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE

Le pétrole a longtemps été l'arme géopolitique par excellence et il l'est toujours, comme le rappelle régulièrement la tension autour du détroit d'Ormuz. Mais depuis quelques années, une nouvelle catégorie de ressources s'est imposée dans ce jeu de pouvoirs : le gallium, le germanium, les terres rares. Avec une différence de taille : la concentration géographique de leur production est sans commune mesure avec celle du pétrole.

La Chine, maître du jeu

La Chine ne se contente pas de produire ces métaux, elle en contrôle surtout le raffinage, étape la plus critique de la chaîne de valeur. Plus de 90 % du gallium, plus de 80 % du germanium, environ 60 % des terres rares, près de 95 % du graphite de qualité batterie : cette concentration est sans précédent dans l'histoire des matières premières.

La dépendance géopolitique ne se limite pas à Pékin : la République Démocratique du Congo fournit à elle seule plus de 70 % du cobalt extrait dans le monde. Deux pays, deux types de risques distincts : d'un côté une puissance qui utilise délibérément ses ressources comme levier de pression, de l'autre un territoire fragilisé par l'instabilité politique et les tensions sociales. Dans les deux cas, tout bouleversement peut perturber l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Restrictions chinoises successives depuis 2023



• 2023 — Restrictions à l'exportation du gallium et du germanium, utilisés dans les semi-conducteurs et la défense.



• 2024 — Contrôles étendus aux antimoine, graphite naturel et éléments liés aux terres rares.



• 2025 — Nouvelles mesures visant les aimants permanents à base de terres rares, directement utilisés dans les moteurs de véhicules électriques et les éoliennes.



Ces restrictions illustrent l'utilisation croissante des matières premières critiques comme instrument de pression économique et commerciale dans les tensions sino-occidentales.

La réponse occidentale

L'UE a adopté le Critical Raw Materials Act, qui vise à ce qu'aucun pays tiers ne représente plus de 65 % des approvisionnements européens pour un minerai donné d'ici 2030. Ce texte encourage également le développement de mines sur le sol européen, la relocalisation de certaines étapes du raffinage, et le recyclage des métaux stratégiques. Les États-Unis ont mobilisé des milliards via l'Inflation Reduction Act. Ces efforts sont réels, mais ouvrir une nouvelle mine prend en moyenne dix à seize ans. L'écart entre ambition politique et réalité industrielle reste considérable.

PARTIE 3 - POURQUOI CETTE THÉMATIQUE ATTIRE LES INVESTISSEURS ?

Si les matières premières critiques suscitent un intérêt croissant dans la communauté financière, c'est parce que plusieurs dynamiques semblent converger simultanément; sans pour autant garantir une trajectoire linéaire, tant ce secteur reste soumis à de nombreuses incertitudes.

Un déséquilibre offre/demande qui pourrait s'accentuer



D'un côté, la demande devrait croître structurellement, portée par trois mégatendances : l'électrification des transports, le déploiement des énergies renouvelables, et la course mondiale aux semi-conducteurs. De l'autre, l'offre ne pourrait pas s'ajuster rapidement. Selon l'AIE, les projets annoncés ne couvriraient que 70 % des besoins en cuivre et 60 % des besoins en lithium d'ici 2035 dans un scénario de transition ambitieux.

Des entreprises connues, des dépendances souvent ignorées



L'un des aspects les plus frappants des matières premières critiques est leur caractère invisible pour le grand public — et pourtant omniprésent dans l'économie réelle.



• Nvidia dépend du gallium et du germanium pour la fabrication de ses semi-conducteurs.



• Tesla et les constructeurs de véhicules électriques sont structurellement exposés au lithium, au cobalt et au nickel.



• Vestas et Siemens Energy, leaders de l'éolien, ne pourraient pas produire leurs turbines sans les terres rares nécessaires à leurs aimants permanents.



• Apple et Samsung intègrent de l'indium, du gallium et du germanium dans chaque génération de leurs appareils.



Les matières premières critiques ne sont pas une niche industrielle, elles sont le socle silencieux sur lequel repose une large part de l'économie technologique mondiale.

PARTIE 4 - LES VALEURS À SUIVRE : PEA ET CTO

Pour les investisseurs souhaitant s'exposer à cette thématique via des titres vifs, voici deux valeurs européennes éligibles au PEA qui méritent l'attention, ainsi que deux références américaines accessibles en compte-titres ordinaire.

L'acteur français de référence





Eramet (ERA) — Euronext Paris — PEA & CTO



Activité : Le groupe français intervient sur le manganèse (indispensable aux aciers spéciaux et aux batteries), le nickel et les terres rares. Ses actifs s'inscrivent directement dans les enjeux de souveraineté sur les matières premières décrits dans cet article.



Positionnement : Acteur intégré du manganèse avec des opérations au Gabon (Moanda), en Norvège (raffinage) et en Nouvelle-Calédonie (nickel). Son ancrage français et son éligibilité au PEA en font un point d'entrée naturel pour l'investisseur européen souhaitant s'exposer aux métaux de la transition énergétique.



Catalyseurs : Montée en puissance des batteries LFP (manganèse), relance minière européenne, hausse tendancielle des prix du nickel liée à l'électrification des transports.



Risques : Forte exposition aux cycles des matières premières, risques opérationnels et géopolitiques liés aux juridictions d'extraction (Gabon, Nouvelle-Calédonie), compétition chinoise sur les prix.



La mine urbaine





Umicore (UMI) — Euronext Bruxelles — PEA & CTO





Activité : Le groupe belge est spécialisé dans le recyclage des métaux critiques: cobalt, lithium, terres rares à travers la « mine urbaine » : il récupère et raffine des matériaux issus de produits en fin de vie (batteries, électronique).



Positionnement : Dans un contexte où les approvisionnements primaires sont sous tension, la capacité de recyclage d'Umicore constitue un avantage compétitif potentiellement durable. Le groupe est également fabricant de matériaux cathodiques pour batteries.



Catalyseurs : Accroissement des volumes de batteries en fin de vie à recycler, durcissement des réglementations européennes sur la traçabilité des matières premières, demande croissante pour des chaînes d'approvisionnement circulaires.



Risques : Concurrence accrue sur les matériaux cathodiques, pression sur les marges en cas de baisse des prix des métaux recyclés, montée en puissance de concurrents asiatiques dans le recyclage batterie.



PARTIE 5 - VALEURS AMÉRICAINES & SMALL CAPS

Deux valeurs cotées hors Europe permettent d'aller chercher une exposition plus directe à certains métaux, avec des profils de risque très différents. Elles sont accessibles via un compte-titres ordinaire (CTO).

Le géant du cuivre





Southern Copper Corporation (SCCO) — NYSE — CTO uniquement



Activité : L'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, avec des opérations au Mexique et au Pérou. Filiale du groupe mexicain Grupo Mexico.



Positionnement : Southern Copper figure parmi les acteurs dont l'activité est directement corrélée à la dynamique de long terme de l'électrification mondiale. Sa solidité financière, ses coûts de production parmi les plus bas du secteur et sa profondeur opérationnelle en font un acteur établi de longue date.



Catalyseurs : Déficit structurel de cuivre attendu d'ici 2035, accélération des investissements dans les réseaux électriques mondiaux, demande croissante des data centers et de l'IA.



Risques : Exposition aux cycles de prix du cuivre, risques réglementaires et sociaux dans les pays d'extraction (Pérou notamment), risque de change dollar/sol péruvien.



Profil spéculatif, à réserver aux investisseurs avertis

Atlas Lithium (ATLX) — Nasdaq — CTO uniquement — Profil spéculatif



Activité : Explorateur-développeur minier positionné sur le lithium au Brésil, dans la région du « Lithium Valley » de Minas Gerais.



Positionnement : Stade pré-production. La société cherche à développer des gisements de spodumène (lithium dur) dans une région qui connaît un intérêt croissant des majors du secteur. Hors de la sphère d'influence chinoise, ce qui constitue un argument stratégique.



Catalyseurs : Hausse des prix du lithium, progrès vers la mise en production, éventuelles offres de rachat ou partenariats stratégiques avec un acteur majeur.



Risques : Risque d'exécution très élevé (stade exploration/développement), absence de revenus, nécessité probable de financement dilutif, volatilité extrême du titre. Ce type de valeur s'adresse exclusivement à des investisseurs avertis, capables d'assumer une forte exposition au risque.



COMMENT S'EXPOSER VIA EASYBOURSE : ETF, ETC ET PRODUITS DE BOURSE

Pour les investisseurs souhaitant une exposition diversifiée sans sélectionner un titre individuel, EasyBourse propose plusieurs instruments adaptés à différents profils. Le point d'entrée le plus accessible reste EasyTrade , l'offre sans frais de courtage de la plateforme.

Les ETF via EasyTrade — sans frais de courtage

ETF — EasyTrade — VanEck Global Mining UCITS ETF



Exposition large aux grandes sociétés minières mondiales, actives sur le cuivre, le nickel, le lithium ou l'aluminium. Une porte d'entrée diversifiée sur l'ensemble du secteur minier, adaptée à ceux qui souhaitent accompagner la thématique dans sa globalité sans se concentrer sur un métal ou une région en particulier.



ETF — EasyTrade — VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF



L'instrument le plus directement aligné avec les enjeux décrits dans cet article. Centré sur les terres rares, le lithium, le tungstène et les métaux stratégiques, il regroupe des acteurs comme Lynas Rare Earths, MP Materials ou Albemarle en première ligne de la bataille pour la souveraineté sur les matières critiques.



Pour les profils expérimentés : ETC et produits de Bourse

Des turbos, warrants et certificats avec sous-jacents sur certains métaux industriels sont également disponibles via EasyBourse. Ces instruments comportent un risque de perte en capital important et s'adressent exclusivement à des profils expérimentés.

ETC — WT Copper (COPAP) — CTO — Risque élevé



ETC WisdomTree répliquant le prix du cuivre, sans effet de levier. Permet une exposition directe à la matière première sans passer par une action minière. La volatilité du cuivre reste importante, notamment en période de ralentissement économique.

Turbo — COPPE 2.55SPLOPENS — CTO — Risque de perte en capital important



Turbo sur le cuivre disponible via EasyBourse. Permet de s'exposer aux mouvements de prix à la hausse comme à la baisse, avec un effet de levier. Risque de perte en capital important — instrument réservé aux profils expérimentés.

Synthèse des instruments présentés dans cet article





Conclusion

Les matières premières critiques ne sont plus un sujet réservé aux géologues ou aux stratèges industriels. Elles sont devenues un enjeu central de la compétition économique mondiale et, par extension, une thématique que la communauté financière suit avec une attention croissante.

La convergence entre une demande structurellement orientée à la hausse, une offre contrainte par des décennies de sous-investissement, et une géopolitique de plus en plus offensive autour des ressources dessine un contexte qui mérite d'être compris et suivi, quelle que soit la conclusion qu'en tire chaque investisseur.

EasyBourse propose à travers ses différentes offres et notamment via EasyTrade , son offre sans frais de courtage plusieurs instruments permettant d'explorer cette thématique, des ETF les plus diversifiés aux actions les plus ciblées. Comme pour tout investissement, une analyse approfondie, une diversification adaptée à son profil et une vision de long terme restent les meilleurs alliés d'une approche sereine.

Avertissement