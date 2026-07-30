Fermeture Nouveau sommet historique en séance pour le CAC 40

publié le 03/08/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance du mois d'août sur une note positive, à l'exception du Footsie britannique, qui a terminé en repli de 0,10%. Le CAC 40 a progressé de 1,22%, à 8 613,82 points, après avoir inscrit en séance un nouveau record historique à 8 642,32 points, dépassant son précédent sommet de 8 642,23 points, atteint le 26 février 2026.

L'Euro Stoxx 50 a gagné 1,15%. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent en territoire positif vers 17h45, le Dow Jones et le Nasdaq progressant respectivement de 1,06% et de 1,80%.Les investisseurs ont notamment salué les déclarations de Donald Trump évoquant une reprise des discussions avec l'Iran, un scénario qui a logiquement provoqué un repli des cours du pétrole et favorisé les secteurs les plus sensibles à l'énergie, comme l'automobile, le tourisme et les loisirs.

Toutefois, l'optimisme des marchés a été tempéré par les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, qui a assuré qu'aucune négociation n'était en cours avec les Etats-Unis. Selon lui, Téhéran discute uniquement avec Oman afin de sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz, contredisant ainsi les annonces de la Maison-Blanche.Sur le plan macroéconomique, les indicateurs manufacturiers européens ont présenté un tableau contrasté. En France, l'indice PMI manufacturier de S&P Global est retombé à 49,8 en juillet, contre 51,2 en juin, signalant un retour en zone de contraction sous l'effet d'un ralentissement de la production et des nouvelles commandes.

A l'inverse, en Allemagne, le PMI manufacturier a progressé à 52,2, son plus haut niveau depuis quatre ans, confirmant une amélioration de l'activité industrielle outre-Rhin.Aux Etats-Unis, les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juin, alors que le marché anticipait une hausse de 0,2%. En revanche, l'indice ISM manufacturier a surpris favorablement en ressortant à 55,6 en juillet, contre 53,3 le mois précédent et un consensus de 54, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mai 2022.Du côté des entreprises, Renault s'est distingué avec un gain de plus de 4%, soutenu par une note positive de Bernstein, qui met en avant la solidité des résultats semestriels du constructeur malgré l'intensification de la concurrence chinoise sur le marché européen.

Legrand ( 2,36 %) a profité d'un relèvement de recommandation de RBC Capital Markets, qui a porté son opinion de "performance du secteur" à "surperformance".Mersen a bondi de 9 % après que Berenberg a relevé sa recommandation à achat et porté son objectif de cours de 48 à 50 euros.A l'inverse, Ipsen a cédé 8,4 %, pénalisé par une dégradation de recommandation de Jefferies à sous-performer, malgré un relèvement de son objectif de cours à 135 euros.Danone ( 0,41%) a annoncé avoir finalisé le rapprochement de ses activités de produits laitiers en Argentine avec celles de son partenaire local Arcor, au sein d'une coentreprise détenue à parts égales.A Londres, AstraZeneca a chuté de 9 % après des informations du Financial Times selon lesquelles le groupe aurait étudié un rapprochement avec Bristol-Myers Squibb, une opération qui pourrait créer le premier laboratoire pharmaceutique mondial en termes de chiffre d'affaires, mais qui suscite des réserves chez les investisseurs.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,34% à 1,1504 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.