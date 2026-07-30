Pré-ouverture L'Europe portée par la détente géopolitique et le repli du pétrole

publié le 03/08/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en hausse ce lundi, première séance du mois d'août, dans un contexte de détente géopolitique. Les contrats à terme signalent un gain de 0,68% pour le CAC 40, de 0,92% pour le DAX à Francfort et de 0,24% pour le FTSE 100 à Londres.

A Wall Street, les principaux indices ont terminé en hausse vendredi, portés par le rebond des valeurs technologiques. Les résultats d'Amazon ont conforté l'optimisme autour du secteur et alimenté le rallye des valeurs liées à l'intelligence artificielle.Le sentiment de marché est soutenu par un apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Après avoir menacé l'Iran d'une nouvelle offensive d'une ampleur "sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale", selon son secrétaire à la Défense, Donald Trump a finalement indiqué dans la nuit de dimanche à lundi qu'il renonçait à cette option et qu'un nouveau cycle de négociations avec Téhéran allait s'ouvrir.Le président américain a laissé entendre que la fermeté de Washington avait conduit l'Iran à revenir à la table des discussions.

"Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme", a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, précisant que les discussions devaient débuter lundi après-midi.En Chine, l'activité manufacturière a poursuivi son expansion en juillet, mais à son rythme le plus faible depuis quatre mois. L'indice PMI manufacturier RatingDog/S&P Global est ressorti à 50,9, contre 51,7 en juin, alors que le consensus tablait sur 51,5.

Le ralentissement s'explique par une modération de la production et des nouvelles commandes, malgré un rebond des exportations.Sur le marché pétrolier, les cours s'inscrivent en recul, le Brent (-0,53%) s'échangeant à 83,35 dollars tandis que le WTI céde 1,23%, à 79,68 dollars.Sur le front macroéconomique, les investisseurs surveilleront ce lundi les indices PMI manufacturiers en France, en Allemagne et en zone euro. Aux Etats-Unis, l'attention se portera sur le PMI manufacturier, l'indice ISM manufacturier ainsi que les dépenses de construction de juin.

Les ventes au détail en Allemagne ont déçu en juin. Elles ont reculé de 1,1% sur un mois, une baisse nettement plus marquée que celle de 0,1% anticipée par le consensus. Dans l'actualité des sociétés, 2CRSi promet de premières conclusions en septembre sur les accusations de Grizzly Research. Ailleurs en Europe, AstraZeneca et Bristol Myers Squibb discuteraient d'un mariage à près de 400 milliards de dollars. Selon le Financial Times. Sur le marché des changes, l'euro cède 0,09% à 1,1533 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.