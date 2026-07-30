Ouverture Les Bourses européennes entament le mois d'août de bonne humeur

publié le 03/08/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes entament le mois d'août de bonne humeur, rassurées par les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient, ainsi que par un indice PMI manufacturier, à première vue, de bonne facture dans la zone euro. Vers 10h15, l'Euro Stoxx 50 gagne 0,8%, tandis que le CAC 40 s'adjuge 1% à Paris (à 8 596 points) et que le DAX progresse de 1,3% à Francfort.

Après avoir menacé l'Iran d'une nouvelle offensive d'une ampleur "sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale", selon son secrétaire à la Défense, Donald Trump a finalement indiqué, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'il renonçait à cette option et qu'un nouveau cycle de négociations avec Téhéran allait s'ouvrir.Le président américain a laissé entendre que la fermeté de Washington avait conduit l'Iran à revenir à la table des discussions.

"Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque, car ils la voyaient prendre forme", a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, précisant que les discussions devaient débuter lundi après-midi."Parallèlement, des responsables iraniens ont indiqué que les négociations avec le sultanat d'Oman concernant les modalités relatives au détroit d'Ormuz étaient entrées dans leur dernière phase", note par ailleurs Deutsche Bank dans son point matinal.

Ces bonnes nouvelles sur le front géopolitique se répercutent logiquement sur les cours du pétrole, avec un baril de WTI (West Texas Intermediate) de retour légèrement sous la barre des 80 USD, ainsi qu'un baril de Brent évoluant aux alentours de 84 USD.Autre annonce encourageante ce matin : l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 51,9 en juillet, contre 51,4 le mois précédent, avec la plus forte hausse de la production depuis mars 2022, tandis que la croissance des nouvelles commandes est restée faible.

"Les fabricants ont de nouveau réduit leurs effectifs, craignant une baisse de leur charge de travail dans les mois à venir. La conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro semble donc moins solide que l'indice PMI ne le suggère", prévient Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.Une semaine à nouveau riche en données et en trimestrielsCette première semaine d'août doit aussi voir paraître notamment les indices PMI composites de S&P Global, le taux de chômage en France, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale en France et en Allemagne.

Aux Etats-Unis, après les indices ISM et l'enquête ADP sur l'emploi privé, les regards se tourneront, vendredi, vers le rapport mensuel du département du Travail afin de jauger le dynamisme du marché de l'emploi."Nous anticipons une hausse des créations de postes de 65 000 en juillet, contre 57 000 en juin, ainsi qu'un maintien du taux de chômage à 4,2% et une nouvelle hausse de 0,3% du salaire horaire moyen", précise Deutsche Bank à ce sujet.Sur le front des résultats trimestriels attendus cette semaine en Europe figurent notamment ceux de groupes tels que HSBC, Novo Nordisk, Siemens Energy, Siemens, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Allianz ou Munich Re.

De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs devraient se montrer attentifs aux publications de Palantir, Marriott, SpaceX, AMD, Caterpillar, Merck, Amgen, McDonald's, Eli Lilly, Uber, Walt Disney et SanDisk.AstraZeneca en chute sur des rumeurs de fusionEn attendant ces publications, Siemens Healthineers gagne 4,5% à Francfort, le fabricant d'équipements d'imagerie médicale profitant de la publication de ses résultats trimestriels, marqués par un relèvement de ses prévisions de BPA annuel et un carnet de commandes jugé très solide.AstraZeneca cède 6,4% à Londres ce lundi, après les révélations du Financial Times sur des discussions en vue d'une méga-fusion entre le laboratoire pharmaceutique et son concurrent américain Bristol Myers Squibb, valorisant l'opération à quelque 400 MdsUSD.

Ageas s'adjuge 2,5% à Bruxelles, salué après l'annonce d'un accord avec Malayan Banking Berhad (Maybank) portant sur la vente de sa participation de 30,95% dans le capital de leur coentreprise MAHB, générant une plus-value nette estimée après impôts d'environ 450 MEUR.Lanterne rouge du SBF 120 à Paris, Ipsen perd 3,3%, sanctionné par la dégradation de Jefferies, qui abaisse sa recommandation de "conserver" à "sous-performance" sur le titre du laboratoire biopharmaceutique et fixe un objectif de cours de 135 EUR.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.