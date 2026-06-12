SpaceX entre en bourse : comment investir dans la nouvelle économie spatiale ?
(Easybourse.com) IPO SpaceX : la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, et les valeurs du spatial: Comment se positionner ?
Le 12 juin 2026, SpaceX fait son entrée au Nasdaq sous le code suivant: SPCX. Son entrée s'annonce comme la plus grande introduction en bourse jamais réalisée. Pour l'occasion EasyBourse propose un article dédié qui fait le tour de l'événement
Cet article est fourni à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Partie 1. L'événement : SpaceX entre en bourse
Après plus de vingt ans en tant que société privée, Space Exploration Technologies Corp., la société que Elon Musk a fondé en 2002, entre en bourse. Le prix est fixé le soir du 11 juin, pour une première cotation le vendredi 12 juin 2026 sur le Nasdaq, sous le code SPCX, accessible via un compte-titres ordinaire.
Les chiffres de l'opération, baptisée « Project Apex », donnent le vertige : un prix fixe de 135 dollars par action, environ 556,6 millions de titres, pour une levée d'environ 75 milliards de dollars et une valorisation implicite proche de 1 750 milliards de dollars. À ce niveau, ce serait de loin la plus grosse IPO de l'histoire des marchés, propulsant SpaceX parmi les plus grandes capitalisations mondiales. Fait rare, jusqu'à 30 % du flottant est réservé aux particuliers, contre 5 à 10 % habituellement. (source: (ZoneBourse, Reuters).
Partie 2. Les valeurs du domaine
L'introduction de SpaceX agit comme un révélateur pour tout le secteur de l'espace coté. Pour l'investisseur qui souhaite explorer la thématique au-delà du titre SPCX, plusieurs valeurs permettent de cibler des maillons différents de la chaîne spatiale : lancement, connectivité, infrastructures satellitaires ou missions lunaires.
Ces valeurs présentent des profils, des niveaux de maturité et des risques très différents. Les sociétés américaines et canadiennes sont accessibles via un compte-titres ordinaire. Eutelsat est éligible au PEA et au PEA-PME.
Partie 3. Deux supports pour diversifier l'exposition
Pour les investisseurs qui préfèrent une approche diversifiée plutôt qu'une sélection de titres en direct, deux supports permettent d'accéder plus largement à la thématique spatiale.
Conclusion
L'IPO de SpaceX marque une nouvelle étape dans la démocratisation de l'investissement spatial. Entre le titre vedette SPCX, les valeurs spécialisées et les supports diversifiés, l'éventail est large, tout comme la volatilité. Diversification et horizon de long terme restent les meilleurs alliés face a cette incertitude.
Avertissement : article à visée informative et pédagogique, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé ni une recommandation d'achat ou de vente. Investir comporte un risque de perte en capital, particulièrement élevé sur les valeurs spatiales et les introductions en bourse, soumises à une forte volatilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, rapprochez-vous d'un conseiller habilité et tenez compte de votre situation personnelle. Sources : Reuters, CNBC, Bloomberg, Morningstar, Zonebourse, Boursorama (mai-juin 2026).
Equipe Easybourse
Publié le 12 Juin 2026