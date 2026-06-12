SpaceX entre en bourse : comment investir dans la nouvelle économie spatiale ?

(Easybourse.com) IPO SpaceX : la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, et les valeurs du spatial: Comment se positionner ?





Le 12 juin 2026, SpaceX fait son entrée au Nasdaq sous le code suivant: SPCX. Son entrée s'annonce comme la plus grande introduction en bourse jamais réalisée. Pour l'occasion EasyBourse propose un article dédié qui fait le tour de l'événement

Cet article est fourni à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Partie 1. L'événement : SpaceX entre en bourse



Après plus de vingt ans en tant que société privée,

Space Exploration Technologies Corp.

, la société que Elon Musk a fondé en 2002, entre en bourse. Le prix est fixé le soir du 11 juin, pour une première cotation le vendredi

, sous le code

SPCX

, accessible via un compte-titres ordinaire.

Les chiffres de l'opération, baptisée « Project Apex », donnent le vertige : un prix fixe de

, environ

, pour une levée d'environ

et une valorisation implicite proche de

. À ce niveau, ce serait

, propulsant

SpaceX

parmi les plus grandes capitalisations mondiales. Fait rare, jusqu'à

est réservé aux particuliers, contre 5 à 10 % habituellement. (source: (ZoneBourse, Reuters).







Achat / Vente de l'action SPACEX RG-A



Disponibles à partir du 12 juin 2026, pendant les horaires de cotation du Nasdaq.



> Accéder à la fiche valeur SpaceX



Les valeurs américaines sont négociables uniquement depuis un Compte-Titres Ordinaire, avec les formules EasyStart, EasyPremium, EasyExpert ou EasyIntense. Elles ne sont pas éligibles au PEA et ne sont pas accessibles avec la formule EasyDécouverte.





SpaceX , ça pèse combien ? Comparaison des capitalisations

Nvidia

~ 5 000 Md$ Apple

~ 4 300 Md$ Microsoft

~ 3 000 Md$ Amazon

~ 2 560 Md$ SpaceX

~ 1 750 Md$ Tesla

~ 1 433 Md$

Dès son premier jour, SpaceX vaudrait plus que Tesla, l'autre société d'Elon Musk, et se hisserait directement parmi les dix plus grandes capitalisations mondiales. Capitalisations à titre indicatif et pouvant changer, ~juin 2026 (source : Zonebourse) ; SpaceX : valorisation visée à l'introduction.

Derrière le rêve, des fondamentaux à deux visages.

SpaceX

a généré

et un EBITDA ajusté de 6,6 milliards, porté par

(~10 millions d'abonnés, près de 70 % des revenus de connectivité) et l'activité de lancement. Mais le groupe affiche encore une

, alourdie par les investissements dans Starship, la constellation et l'intégration de xAI (fusionnée début 2026). (Source: Reuters, SEC, ViaSatellite)



Le match : deux façons de lire l'opération

Le pari (Bull)



• Croissance des revenus de +33 % en un an, tirée par Starlink.



• Le seul acteur capable de lancements réutilisables à grande échelle.



• Optionnalité énorme avec Starship, le direct-to-cell et l'IA (xAI).



• Flottant restreint + forte demande retail : rarété potentielle des titres.

La prudence (Bear)



• Morningstar estime la juste valeur autour de 780 Md$, soit moins de la moitié de l'objectif.



• Seul Starlink est aujourd'hui rentable ; le reste reste à prouver.



• Perte nette comptable de près de 5 Md$ en 2025.



• Volatilité potentiellement extrême sur les premiers jours de cotation.



Partie 2. Les valeurs du domaine

L'introduction de

SpaceX

agit comme un révélateur pour tout le secteur de l'espace coté. Pour l'investisseur qui souhaite explorer la thématique au-delà du titre

SPCX

, plusieurs valeurs permettent de cibler des maillons différents de la chaîne spatiale : lancement, connectivité, infrastructures satellitaires ou missions lunaires.



Ces valeurs présentent des profils, des niveaux de maturité et des risques très différents. Les sociétés américaines et canadiennes sont accessibles via un compte-titres ordinaire. Eutelsat est éligible au PEA et au PEA-PME.

Partie 3. Deux supports pour diversifier l'exposition

Pour les investisseurs qui préfèrent une approche diversifiée plutôt qu'une sélection de titres en direct, deux supports permettent d'accéder plus largement à la thématique spatiale.



Support Type Positionnement Echiquier Space B OPCVM Fonds dédié aux entreprises exposées à l'économie spatiale et à ses différents maillons. VanEck Space Innovators UCITS ETF ETF Tracker permettant une exposition diversifiée aux acteurs innovants du secteur spatial.

Avant tout investissement, consultez les fiches EasyBourse de chaque support afin de prendre connaissance de leurs caractéristiques, de leur éligibilité et de leurs risques.



Conclusion

L'IPO de

SpaceX

marque une nouvelle étape dans la démocratisation de l'investissement spatial. Entre le titre vedette

SPCX

, les valeurs spécialisées et les supports diversifiés, l'éventail est large, tout comme la volatilité. Diversification et horizon de long terme restent les meilleurs alliés face a cette incertitude.





Avertissement : article à visée informative et pédagogique, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé ni une recommandation d'achat ou de vente. Investir comporte un risque de perte en capital, particulièrement élevé sur les valeurs spatiales et les introductions en bourse, soumises à une forte volatilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, rapprochez-vous d'un conseiller habilité et tenez compte de votre situation personnelle. Sources : Reuters, CNBC, Bloomberg, Morningstar, Zonebourse, Boursorama (mai-juin 2026).









Equipe Easybourse