Eric Baissus
CEO de Kalray
Le principal catalyseur pour les actionnaires de Kalray sera la signature de nouveaux contrats stratégiques
Publié le 18 Mai 2026
Nous disposons d’un avantage technologique particulièrement pertinent sur les DPU
Pouvez-vous nous donner le contexte de marché actuel et expliquer comment Kalray se positionne ?
Il y a aujourd’hui deux évolutions majeures dans notre industrie qui expliquent à la fois notre stratégie et les bons résultats récents de Kalray.
Deux évolutions majeures dans notre industrie expliquent à la fois notre stratégie et les bons résultats récents de Kalray
Le rôle des DPU commence enfin à être reconnu par le marché
Le second changement majeur, c’est la segmentation du marché. Pendant longtemps, dans les semi-conducteurs, l’idée dominante était qu’un produit générique pouvait convenir à tous les usages.
Le second changement majeur, c’est la segmentation du marché
Dans les datacenters, par exemple, optimiser seulement 1 % ou 2 % de performance grâce à une puce spécialisée peut représenter des économies énormes. C’est pour cette raison que des acteurs comme OpenAI ou Anthropic, qui ne sont pourtant pas historiquement des sociétés de semi-conducteurs, cherchent désormais à faire développer des puces dédiées à leurs usages spécifiques plutôt que d’utiliser uniquement des produits standards.
Ces deux évolutions sont très favorables pour Kalray. D’une part parce que notre marché devient reconnu, et d’autre part parce que cette segmentation nous permet de nous différencier.
Quel est aujourd’hui le positionnement de Kalray ?
Nous avons profondément changé notre modèle il y a un peu moins de deux ans. Historiquement, nous développions des produits “sur étagère”,mais il est extrêmement difficile de rivaliser avec des géants disposant de moyens financiers considérablement supérieurs.
Nous avons donc décidé d’évoluer vers un modèle basé sur la propriété intellectuelle
Ce modèle présente deux avantages majeurs.
Ce modèle présente deux avantages majeurs
C’est ce changement qui explique l’amélioration très significative de notre situation financière et de notre rentabilité.
Quels sont les marchés adressés aujourd’hui par Kalray ?
Notre ambition est de devenir le leader européen des DPU. Nous adressons ce marché en développant et en licenciant des briques technologiques, à la fois matérielles et logicielles, ainsi qu’en proposant des services à haute valeur ajoutée associés.
Notre ambition est de devenir le leader européen des DPU
Le deuxième marché important, qui prend un peu plus de temps, est celui de l’Edge Computing, qui regroupe notamment les drones, les robots humanoïdes, les télécoms ou encore les antennes réseau.
Quel que soit le marché, il faut aujourd’hui des processeurs extrêmement efficaces pour traiter localement les données et exécuter des fonctions d’IA spécifiques. Notre technologie est particulièrement pertinente sur ces usages.
Où en êtes-vous concernant Openchip ?
Openchip fait désormais partie de nos clients stratégiques importants. Nous entretenons aujourd’hui une très belle relation avec eux et nous travaillons activement au développement de leurs accélérateurs IA.
Openchip fait désormais partie de nos clients stratégiques importants
Vous avez évoqué la signature imminente d’un autre contrat stratégique. Pouvez-vous en dire davantage ?
Comme nous l’avons indiqué récemment, nous sommes en phase finale de signature d’un autre contrat stratégique du même type. Il devrait être annoncé d’ici la fin du semestre.
Un autre contrat stratégique devrait être annoncé d’ici la fin du semestre
C’est aujourd’hui le modèle que nous considérons comme le plus porteur et créateur de valeur.
La souveraineté technologique européenne est-elle devenue un sujet central ?
Oui, clairement. C’est à la fois une réalité et une énorme opportunité pour Kalray.
Nous sommes aujourd’hui le seul acteur européen disposant de ce type de technologie.
La souveraineté technologique européenne est à la fois une réalité et une énorme opportunité pour Kalray
Cela prend du temps, mais on sent que les mentalités évoluent progressivement. L’Europe devient également plus pragmatique vis-à-vis d’acteurs comme nous.
Quels sont vos objectifs financiers pour 2026 ?
Nous avons indiqué viser une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, tout en continuant à améliorer notre EBITDA.
Nous visons une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres
Pensez-vous pouvoir atteindre un équilibre financier durable sans nouvelles levées de fonds dilutive ?
Oui. Le modèle économique actuel est, par nature, beaucoup plus générateur de cash et beaucoup plus rentable.
Notre modèle économique actuel est, par nature, beaucoup plus générateur de cash et beaucoup plus rentable
D’autres marchés pourraient-ils être adressés à terme ?
Oui, tout à fait. Notre vision est que les DPU vont devenir des briques technologiques de base dans de nombreux secteurs.
Notre stratégie consiste à développer des briques technologiques génériques puis à accompagner des clients issus de différents marchés qui souhaitent développer leurs propres solutions.
Nous observons également beaucoup d’intérêt dans la défense, les télécoms et d’autres secteurs industriels
D’autres partenariats stratégiques sont-ils en préparation ?
Oui, des discussions sont en cours avec des clients stratégiques. Ce qui compte pour nous, ce sont les contrats commerciaux et le business généré.
Notre modèle n’a pas besoin d’un très grand nombre de clients. Ce que nous recherchons, ce sont de gros contrats stratégiques capables d’avoir un impact significatif.
Nous allons déjà annoncer un deuxième contrat stratégique très prochainement, puis continuer à travailler sur d’autres dossiers importants.
Peut-on donc s’attendre à d’autres annonces importantes en 2026 ?
Pour l’instant, notre priorité reste surtout de sécuriser la signature du nouveau contrat stratégique en cours de négociation.
Quels sont aujourd’hui les principaux risques du modèle économique de Kalray ?
Le principal risque historique était lié au modèle traditionnel des semi-conducteurs, extrêmement consommateur de capitaux. Nous avons justement transformé notre modèle pour réduire cette vulnérabilité.
Un choc économique majeur qui ralentirait fortement les investissements dans les infrastructures pourrait avoir un impact
Bien sûr, un choc économique majeur qui ralentirait fortement les investissements dans les infrastructures pourrait avoir un impact. Mais au vu des enjeux actuels autour de l’intelligence artificielle, des infrastructures, de l’hardware, de la problématique de souveraineté, ce scénario ne semble pas être le plus probable aujourd’hui.
Quel regard portez-vous sur la possible bulle autour de l’IA et des investissements massifs dans les infrastructures ?
L’intelligence artificielle possède un caractère unique qui explique en partie ces investissements massifs.
Contrairement à d’autres révolutions technologiques, l’adoption de l’IA est extrêmement rapide parce que la barrière d’entrée est faible : les utilisateurs peuvent immédiatement utiliser les outils.
Ces investissements auront un impact énorme sur notre industrie
Bien sûr, certains acteurs investissent peut-être de manière excessive. Certains dépensent des sommes énormes pour développer leurs modèles et leurs infrastructures. Il existe forcément un risque de surinvestissement.
Mais ce qui est certain, c’est que ces investissements auront un impact énorme sur notre industrie et que les infrastructures seront indispensables demain.
Comment regardez-vous l’évolution récente du cours de bourse de Kalray ?
Notre titre a été extrêmement pénalisé l’an dernier, notamment à cause des interrogations sur notre modèle économique et notre capacité de financement.
Aujourd’hui, nous retrouvons des niveaux de valorisation qui nous semblent plus cohérents et légitimes. Nous avons surtout assisté à une mise à niveau.
Nous estimons qu’il reste encore un potentiel important
Quels seront les principaux catalyseurs de création de valeur pour les actionnaires en 2026 ?
Le principal catalyseur sera la signature de nouveaux contrats stratégiques.
Chaque contrat repose sur deux piliers : d’une part la licence technologique, qui valide la pertinence de notre technologie, et d’autre part les services à forte valeur ajoutée que nous fournissons pour accompagner nos clients.
Notre objectif est de continuer à signer des contrats majeurs
Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Kalray (FR0010722819) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.
AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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Imen Hazgui