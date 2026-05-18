Eric Baissus

Publié le 18 Mai 2026

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui est Kalray ?



Nous disposons d’un avantage technologique particulièrement pertinent sur les DPU

Pouvez-vous nous donner le contexte de marché actuel et expliquer comment Kalray se positionne ?



Deux évolutions majeures dans notre industrie expliquent à la fois notre stratégie et les bons résultats récents de Kalray

Le rôle des DPU commence enfin à être reconnu par le marché

Le second changement majeur, c’est la segmentation du marché

Quel est aujourd’hui le positionnement de Kalray ?



Nous avons donc décidé d’évoluer vers un modèle basé sur la propriété intellectuelle

Ce modèle présente deux avantages majeurs

Quels sont les marchés adressés aujourd’hui par Kalray ?



Notre ambition est de devenir le leader européen des DPU

Où en êtes-vous concernant Openchip ?



Openchip fait désormais partie de nos clients stratégiques importants

Vous avez évoqué la signature imminente d’un autre contrat stratégique. Pouvez-vous en dire davantage ?



Un autre contrat stratégique devrait être annoncé d’ici la fin du semestre

La souveraineté technologique européenne est-elle devenue un sujet central ?



La souveraineté technologique européenne est à la fois une réalité et une énorme opportunité pour Kalray

Quels sont vos objectifs financiers pour 2026 ?



Nous visons une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres

Pensez-vous pouvoir atteindre un équilibre financier durable sans nouvelles levées de fonds dilutive ?

Notre modèle économique actuel est, par nature, beaucoup plus générateur de cash et beaucoup plus rentable

D’autres marchés pourraient-ils être adressés à terme ?

Nous observons également beaucoup d’intérêt dans la défense, les télécoms et d’autres secteurs industriels

D’autres partenariats stratégiques sont-ils en préparation ?



Peut-on donc s’attendre à d’autres annonces importantes en 2026 ?



Quels sont aujourd’hui les principaux risques du modèle économique de Kalray ?



Un choc économique majeur qui ralentirait fortement les investissements dans les infrastructures pourrait avoir un impact

Quel regard portez-vous sur la possible bulle autour de l’IA et des investissements massifs dans les infrastructures ?



Ces investissements auront un impact énorme sur notre industrie

Comment regardez-vous l’évolution récente du cours de bourse de Kalray ?



Nous estimons qu’il reste encore un potentiel important

Quels seront les principaux catalyseurs de création de valeur pour les actionnaires en 2026 ?



Notre objectif est de continuer à signer des contrats majeurs

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Kalray (FR0010722819) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.



AVERTISSEMENT