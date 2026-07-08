La logique de sélection · positionnement stratégique, visibilité sur les perspectives de croissance, qualité des fondamentaux et appréciation favorable des analystes expliquent la présence de ces trois valeurs parmi les principales convictions du moment.

CONVICTIONS FRANCE · Top 3 du portefeuille Safran

Aéronautique · espace · défense 9,93 % Vinci

Construction · concessions · infrastructures 9,93 % EssilorLuxottica.

Santé · optique · lunettes intelligentes 9,44 %

Safran Vinci EssilorLuxottica

Safran : une dynamique toujours portée par l'aéronautique et la défense





Les équipes de gestion de LBPAM accordent à Safran une pondération de 9,93% du portefeuille France. Le groupe figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux des équipements de haute technologie dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, des secteurs qui continuent de bénéficier de tendances structurelles particulièrement favorables.



Point de marché · le titre poursuit son excellente dynamique avec une progression d'environ 20% depuis le début de l'année et de près de 20% sur le seul dernier mois.

L'actualité récente de Safran est particulièrement riche. Le groupe poursuit le renforcement de son outil industriel à l'international avec la consolidation de sa présence au Mexique. En France, il a également annoncé un investissement de 20 millions d'euros sur son site de Dijon afin d'accélérer la production de systèmes d'optronique destinés au secteur de la défense. Par ailleurs, les rumeurs évoquant un éventuel intérêt pour Exail Technologies ont aussi contribué à alimenter les discussions autour de la valeur.



Le consensus des analystes demeure très favorable. Parmi les 23 recommandations recensées, 12 recommandent l'achat, 2 le renforcement, 8 la conservation, tandis qu'un seul analyste préconise un allégement. Le consensus fait ressortir un objectif de cours moyen de 350 euros.



Vinci : un leader mondial bénéficiant d'une excellente visibilité





Autre conviction forte de LBPAM, Vinci représente également 9,93% du portefeuille France. Leader mondial des métiers de la construction, des concessions et des services associés, le groupe bénéficie d'un modèle économique particulièrement diversifié qui lui permet de tirer profit des investissements réalisés dans les infrastructures partout dans le monde.



Point de marché · depuis le début de l'année, le titre progresse d'environ 4,3%, une évolution plus modérée que celle de Safran mais qui s'inscrit dans une tendance de long terme toujours favorable.

L'actualité opérationnelle confirme la bonne dynamique commerciale du groupe. Vinci a récemment remporté plusieurs contrats dans le Grand Londres, a été retenu pour la construction du deuxième bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims et a achevé les travaux de modernisation de l'aéroport international du Kansai, au Japon.



L'appréciation des analystes demeure positive. Sur 18 recommandations, 6 sont à l'achat, 5 au renforcement et 5 à conserver. Seuls deux analystes préconisent un allégement. Le consensus fait ressortir un objectif de cours moyen de 142 euros.



EssilorLuxottica : un leader mondial qui accélère dans les lunettes intelligentes





Troisième plus forte conviction du portefeuille France, EssilorLuxottica représente 9,44% de l'allocation. Leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, le groupe continue d'investir massivement dans l'innovation afin de préparer les prochaines évolutions du marché de l'optique.



Point de marché · après un parcours boursier plus difficile depuis le début de l'année, le titre semble retrouver progressivement les faveurs des investisseurs, avec une progression de plus de 5,5% sur la seule dernière semaine observée.

Cette amélioration intervient dans un contexte d'annonces stratégiques particulièrement porteuses. Le groupe a dévoilé une nouvelle génération de lunettes connectées développées avec Meta, proposées à un prix plus accessible afin d'accélérer leur diffusion. EssilorLuxottica a également conclu un partenariat avec Applied Materials destiné à développer les futures générations de systèmes optiques intelligents pour la réalité augmentée et les lunettes intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle.



Les analystes restent particulièrement confiants. Parmi les 23 experts suivant la valeur, 17 recommandent l'achat, 4 préconisent un renforcement et 1 seul conseille de conserver le titre. Aucun avis défavorable n'est actuellement recensé. Le consensus fait ressortir un objectif de cours moyen de 275 euros.



Une sélection fondée sur les fondamentaux financiers et les critères ESG





Au-delà des perspectives économiques et boursières, la construction des portefeuilles de LBPAM intègre systématiquement une analyse extra-financière approfondie. Les experts s'appuient notamment sur le modèle propriétaire GREAT, qui évalue les entreprises selon plusieurs critères de développement durable.



NOTES GREAT





Safran 7,73/10 EssilorLuxottica 7,59/10 Vinci 6,02/10

En synthèse · cette double approche, combinant analyse financière et critères extra-financiers, constitue l'un des piliers de la philosophie d'investissement de LBPAM et contribue à expliquer la présence de ces trois valeurs parmi les principales convictions du portefeuille France pour le mois de juin.

Les informations présentées ne constituent ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

