Fredrik Brag
Président Directeur Général, fondateur de Median Technologies
Median Technologies : comment eyonis® LCS révolutionne le dépistage précoce du cancer du poumon grâce à l'intelligence artificielle
Publié le 08 Juillet 2026
|Median Technologies en quelques repères
|Activité
|Services d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie et logiciels médicaux basés sur l’intelligence artificielle
|Marchés adressés
|Essais cliniques en oncologie, dépistage du cancer du poumon, imagerie médicale et diagnostic précoce des cancers
|Positionnement
|Une activité iCRO rentable et une technologie de rupture portée par le portefeuille eyonis®
|Enjeu central
|Déploiement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis puis en Europe
|Deux activités au service de l'imagerie médicale
|« iCRO constitue le socle historique de Median, tandis qu'eyonis® porte une technologie de rupture pour le diagnostic précoce. »
|L’activité iCRO représente notre socle historique. Elle consiste à assister les laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie dans la conduite de leurs essais cliniques en oncologie en leur fournissant des informations cruciales, liées à l’imagerie médicale : la gestion des images, leur analyse centralisée et leur interprétation. Depuis de nombreuses années, cette activité iCRO (imaging Contract Research Organization) fait appel à des technologies d’intelligence artificielle, de computer vision et de traitement du signal pour transformer les images en données exploitables pour l’optimisation des développements de candidats-médicaments. Toutes les informations que nous fournissons à nos clients leur permettent de monitorer l’efficacité de leurs traitements en phase d’essais cliniques.
|Sur ce marché nous gérons plus de 350 essais cliniques pour le compte de plus de 90 industriels (dont 2 des 3 leaders en oncologie) et avons avec une présence dans près de 30 pays.
|C’est par la connaissance accumulée de la nature des cancers grâce à notre activité iCRO que nous avons pu, il y a 5 ans, commencé le développement d’eyonis® LCS, un logiciel dispositif médical dont l’objectif est de diagnostiquer le plus précocement possible le cancer du poumon par l’analyse basée sur l’IA des images obtenues par scanner faible dose dans le cadre de programmes de dépistage.
|Donc d’un côté, une activité iCRO, rentable et qui poursuit sa croissance et de l’autre, une technologie de rupture, eyonis®, avec des perspectives uniques et très différenciantes tant en termes de ventes que de marges. Les deux activités vont continuer à avancer en synergie avec des business models et des marges différentes.
|eyonis® LCS : diagnostic précoce, autorisations et marché
|« Avec eyonis® LCS, Median entend faire passer le dépistage du cancer du poumon dans une nouvelle ère. »
|Sur un plan très personnel, je tiens d’abord à remercier nos équipes qui ont permis le développement d’eyonis. C’est rare au cours d’une carrière d’avoir entre les mains une innovation qui peut vraiment changer la vie et sauver des millions de personnes. L’impact d’eyonis® LCS dans le cancer du poumon va être tout simplement inégalé : en permettant le diagnostic des cancers à un stade où ils peuvent être guéris, l’objectif est bien de prendre de vitesse une maladie qui représente la plus grande cause de décès par cancer et qui fait chaque année presque 2 millions de morts dans le monde.
|Aujourd’hui en France, dans près de 75% des cas, le cancer du poumon est diagnostiqué quand la maladie est à un stade déjà avancé avec un mauvais pronostic, c’est-à-dire un taux de survie à 5 ans entre 5 et 10%. A l’opposé, quand la maladie est diagnostiquée à un stade précoce, ce même taux de survie passe à 90% voire au-delà.
|eyonis® LCS soutient un changement complet de paradigme qui va faire évoluer la pratique médicale de la prise en charge de patients symptomatiques avec des traitements très lourds et agressifs vers la prise en charge des patients au début de leur maladie lorsque les professionnels de santé peuvent proposer des traitements réellement curatifs. C’est une révolution à laquelle nous sommes fiers de contribuer !
|Après l’obtention des autorisations de commercialisation aux Etats Unis et en Europe, l’entité eyonis® de Median passe du statut d’entité de R&D à celui d’une entité commerciale sur des marchés extrêmement vastes, et avec une position pionnière et un très grand avantage compétitif. Median va donc réellement changer de dimension dans les prochains mois avec la montée en puissance des ventes d’eyonis® LCS d’abord aux Etats Unis puis en Europe.
|« L'adoption d'eyonis® LCS reposera sur la réponse aux besoins médicaux, la performance du logiciel et un réseau de partenaires. »
|La seule chose qui est réellement prouvée en cancérologie est la corrélation directe entre le stade de diagnostic des cancers et la capacité à proposer des traitements réellement curatifs aux patients. La tendance en oncologie est donc de passer d’une médecine traitant des patients symptomatiques à une médecine préventive qui apporte des solutions curatives aux patients dont la maladie est en stade précoce, et souvent asymptomatique. Les dépistages du cancer qui sont un des piliers de la médecine préventive sont primordiaux pour la mise en place de systèmes de santé efficients.
|eyonis® LCS se positionne totalement dans cette évolution en apportant des solutions concrètes pour le dépistage du cancer du poumon. C’est, me semble t’il, la première condition du succès : répondre aux besoins des professionnels de santé, des patients et des systèmes de santé en général.
|Le second levier permettant à eyonis LCS de s’imposer, c’est le niveau de ses performances et l’unicité de son positionnement. Avec une très forte sensibilité et spécificité, eyonis® LCS permet de réduire les faux négatifs et les faux positifs, qui sont les deux principaux goulots d’étranglement freinant l’adoption des programmes de dépistage. Donc là encore, un positionnement différentiant et des performances uniques qui vont permettre de soutenir le déploiement à grande échelle du dépistage.
|Pour porter notre innovation à très fort impact, nous comptons mettre en place un modèle mixte de vente directe et indirecte et entendons multiplier les partenariats sur la base de contrats non exclusifs afin de couvrir l’ensemble de ces grands marchés. Nous avons commencé avec Tempus.AI, une société américaine leader de l’IA en santé et particulièrement en oncologie, pour couvrir une partie du territoire américain, mais également l’Europe et nous avançons à la conclusion d’autres accords de distribution aux Etats Unis, en Europe et à terme en Asie. Nos partenaires potentiels proviennent de divers segments du domaine de la santé : fabricants de modalité d’imagerie, de PACS, acteurs du cloud et acteurs du diagnostic médical et des données de santé multimodale.
|Nous allons également nous appuyer sur l’excellente notoriété qu’eyonis® LCS a déjà auprès des KOL du secteur aux Etats Unis et en Europe. Ces KOL jouent un rôle majeur d’évangélisation pour l’adoption des nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
|« Aux Etats Unis comme en Europe, le dépistage du cancer du poumon ouvre un marché en cours de structuration. »
|Aujourd’hui, presque 15 millions d’américains de plus de 50 ans avec un historique de tabagisme sont éligibles au dépistage du cancer du poumon. Les autorités de santé américaines envisagent de modifier les critères d’éligibilité pour atteindre une population de 19 millions et éventuellement de 27 millions dans les prochaines années.
|Depuis 2022, les autorités réglementaires américaines ont instauré un remboursement de 650 dollars pour l’utilisation d’outils d’IA dans l’analyse des images médicales obtenues par scanner. eyonis® LCS bénéficiera de ce remboursement, ce qui le place sur un marché estimé à 10 milliards de dollars uniquement pour le dépistage du cancer du poumon aux Etats Unis.
|En Europe, les programmes de dépistage organisés du cancer du poumon se multiplient et la population éligible est estimée entre 25 à 30 millions de personnes. Nous suivons de très près les pays dans lesquels des campagnes de dépistage ont été instaurées : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, mais aussi en Asie, la Corée du Sud et le Japon par exemple qui sont déjà bien avancés. La France, quant à elle, va dans le bon sens avec l’étude pilote Impulsion qui devrait permettre un déploiement national du dépistage dans les toutes prochaines années. Le marché est en cours de constitution, avec une population éligible que nous estimons entre 25 et 30 millions de personnes et un potentiel marché en Europe estimé à 7 milliards d’euros.
|Nous sommes optimistes quant à notre capacité et à celle de nos partenaires actuels et futurs à capter rapidement une part de marché significative tant l’intérêt de la communauté médicale et des centres hospitaliers pour eyonis® LCS est fort.
|IA médicale, différenciation technologique et synergies iCRO
|« L'avance de Median tient à son expertise historique dans l'analyse des images médicales par l'intelligence artificielle. »
|L’IA occupe effectivement une place de plus en plus importante dans le domaine de la santé. C’est vrai dans tous ses segments : de la découverte de nouveaux médicaments à celle de nouveaux tests diagnostiques. L’intelligence artificielle est présente tout au long du parcours de soins des patients. L’IA est aussi une réalité -moins visible - dans la gestion des établissements hospitaliers. La taille du marché de l’IA en santé est gigantesque et attire énormément de convoitise.
|La particularité de Median est depuis sa création, de mettre à profit les technologies d’IA pour analyser les images médicales, et ceci bien avant l’apparition même du terme « intelligence artificielle ». Nous avons une expertise absolument unique dans l’utilisation de ces technologies appliquées aux images médicales et a fortiori à l’imagerie en cancérologie. C’est notre toute première force. Nous avons constitué sur la base de ce socle une des plus importantes équipes de data scientists au monde, sur laquelle nous nous appuyons.
|eyonis® LCS dispose d’une confortable avance et d’un positionnement unique dans le champ de l’analyse des images. Il n’existe pas à ce jour de logiciels dispositifs médicaux offrant les fonctionnalités de détection et de diagnostic des cancers dans un même workflow. En termes de pratique médicale, eyonis® LCS apporte aux cliniciens deux réponses cruciales : y’a-t-il une ou des lésions dans les poumons ? Et si oui, ces lésions sont-elles à risque de malignité ? Les technologies concurrentes n’apportent actuellement de réponses à ces questions que de façon séparée.
|« L'activité iCRO apporte visibilité, rentabilité et synergies technologiques avec le portefeuille eyonis®. »
|Depuis plusieurs trimestres, iCRO enregistre effectivement un carnet de commandes en forte croissance. Nous sommes souvent interrogés sur le décalage entre le niveau de notre carnet de commandes et le chiffre d’affaires réalisé. Ceci mérite une explication : iCRO participe de plus en plus à des études cliniques internationales de phase 3 qui s’étalent sur plusieurs années. La conversion du carnet de commandes en chiffre d’affaires se fait sur la durée entière des études, au fil des lectures des images que nous réalisons. En 2025, l’activité iCRO a amélioré sa rentabilité et est devenue contributrice de cash pour Median. A ce titre, elle a joué un rôle partiel dans le financement de l’activité eyonis®
|En termes de développement, il y a une vraie synergie entre les activités iCRO et eyonis®. La création en 2022 d’Imaging Lab, sous-entité de notre division iCRO, porte l’utilisation de l’IA dans le champ des essais cliniques pour la découverte de nouveaux biomarqueurs d’imagerie prédictifs, le développement de diagnostics compagnons, l’évaluation précoce des réponses aux traitements dans les essais cliniques, qui sont de vraies préoccupations des sociétés pharmaceutiques dans leurs plans de développement clinique. Il y a donc une mutualisation pour certains développements d’IA entre l’activité Imaging Lab et l’activité eyonis®.
|Financement, portefeuille eyonis® et perspectives
|« La levée de fonds doit accompagner le déploiement commercial d'eyonis® LCS et préparer les prochains logiciels médicaux. »
|Nous avons effectivement réalisé début juin une levée de fonds de 50 millions d’euros. Cette opération réalisée avec une décote minime a été largement sursouscrite. Le « use of proceed » de cette opération est extrêmement simple : il est principalement de financer le déploiement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis et de lancer eyonis® LCS en Europe, mais également de financer la R&D des prochains logiciels dispositifs médicaux du portefeuille eyonis®.
|« Après le poumon, Median vise le diagnostic précoce d'autres cancers visibles en imagerie. »
|eyonis® est un portefeuille de logiciels dispositifs pour le diagnostic précoce des cancers. Nos priorités pour l’extension de notre portefeuille sont la découverte fortuite de cancers du poumon (eyonis® IPN – Incidental Pulmonary Nodules), et le diagnostic précoce du carcinome hepatocellulaire (eyonis® HCC - Hepatocellular Carcinoma), la forme la plus courante du cancer du foie. Notre vision à terme est l’utilisation de nos technologies d’IA pour le diagnostic précoce de tous les cancers à tumeurs solides visibles en imagerie.
|« L'adoption d'eyonis® LCS et la rentabilité d'iCRO seront les principaux marqueurs à suivre dans les prochaines années. »
|En ce qui concerne iCRO, je pense que nos actionnaires vont regarder et constater la rentabilité de l’activité. La croissance du chiffre d’affaires est là, et elle va encore s’accélérer dans les prochains semestres.
|Pour eyonis®, c’est différent : il s’agit d’un lancement, cela va se faire progressivement et il faudra suivre semestre après semestre les indicateurs de performance, qui vont être, dans un premier temps, liés à l’adoption d’eyonis® LCS par les institutions de santé. Cette adoption est mesurable par le nombre de signature de contrats, mais aussi par le nombre de procédures de dépistage réalisés avec notre logiciel dispositif médical. Les performances commerciales sont évidemment la mesure ultime de succès de notre stratégie.
|« Median change de dimension en passant d'un modèle de services et de R&D à celui d'une Medtech commerciale positionnée sur un marché mondial. »
|Nous étions une société de services à destination des industriels du médicament et une société de R&D. Tout en conservant ces activités, nous devenons aujourd’hui une Medtech fournissant des logiciels dispositifs médicaux représentant une innovation de rupture pour couvrir un marché gigantesque.
|iCRO et eyonis® se complètent parfaitement puisqu’elles adressent le continuum de la santé et ont le même objectif : contribuer concrètement à vaincre le cancer en fournissant des services d’imagerie permettant aux acteurs de l’industrie pharmaceutique de mettre sur le marché des médicaments de plus en plus efficace et en proposant aux professionnels de santé des logiciels dispositifs médicaux permettant le diagnostic précoce des cancers.
Consultez la fiche transactionnelle achat/vente de Median Technologies. Valeur éligible au PEA et au PEA PME.
L'équipe EasyBourse