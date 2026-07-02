Financer l'économie réelle française avec la dette privée en bénéficiant des avantages du PEA PME
(Easybourse.com) : Vidéo du webinaire du 2 juillet 2026 avec MONEGO. Découvrez l'offre de MONEGO qui est éligible au PEA PME.
MONEGO propose aux détenteurs de PEA PME des obligations à taux fixe (entre 10 et 12% par an) émises par des PME et ETI françaises. En 8 ans d’exploitation, MONEGO a financé plus de 308 projets, pour un total de 132 millions d’euros, dont plus de 206 projets débouclés avec succès. Retrouvez ci-dessous le replay intégral du webinaire consacré à cette solution d’investissement, animé par le fondateur de MONEGO et l’équipe EasyBourse.
Equipe EasyBourse
Publié le 02 Juillet 2026