Florent Eyroulet

Publié le 26 Février 2025

Quel regard portez-vous sur l’évolution des marchés financiers depuis le début de l’année ?



Les actions européennes surperforment de près de 10 % les actions américaines

Même si effectivement elle est guidée par les valorisations. Qu’est-ce que vous voyez maintenant comme autres catalyseurs de ces marchés européens ? Pensez-vous que cette surperformance pourrait se poursuivre ?



Pour l’heure, certains éléments positifs plaident pour une poursuite de la surperformance des indices européens

Une de nos idées d’investissement phares pour le mois de février concerne Dassault Systèmes. Le titre connaît une progression notable depuis de plus de 18 % depuis le début de l'année. Il s’avère que c’est une des 10 principales valeurs de votre fonds DNCA Invest Beyond Semperosa A (LU1907595398). Pourquoi ?



Dassault Systèmes est une position historique du portefeuille Semperosa

Est-ce que cette progression du titre vous a amené éventuellement à vous renforcer sur ce titre?



Le titre cote actuellement à 39 €. Avez-vous un objectif de cours ? On voit des analystes comme Oddo, Stifle, Invest Securities éventuellement se prononcer favorablement sur le sujet. La moyenne des anticipations se situe autour de 40 euros. Avez-vous, vous-même un objectif de cours ?



Nous sommes convaincus que l’action recèle encore un potentiel de hausse à deux chiffres

Quels sont les risques principaux que vous voyez pour le dossier et que vous vous regardez de près ?



Le timing de conversion du carnet de commandes dans l’automobile est le principal risque

Est-ce que tout ce qui tourne autour des tarifs douaniers dont on parle énormément est de nature à constituer un aléa pour le dossier ?



La société ne serait pas impactée directement par des mesures de tarifs douaniers

Le fonds est classé article 9 SFDR et a le label ISR. En quoi Dassault Systèmes répond à votre stratégie d’investissement durable ?



Nous investissons exclusivement dans des entreprises ayant une contribution environnementale et sociale positive

Quels commentaires vous inspirent globalement le secteur d'activité dans lequel évolue la valeur. Quelles autres valeurs de ce secteur détenez-vous en portefeuille ?

Dans le secteur des valeurs technologiques, une des premières positions du fonds est ASML

AVERTISSEMENT





Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Ni Easybourse ni DNCA ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances

Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement . Les valeurs citées sont données uniquement à titre d’exemple.Ni Easybourse ni DNCA ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures

Dans la lignée de 2024, les marchés actions mondiaux sont en forte hausse depuis le début de l'année. L'investiture de Donald Trump et ses premières annonces ont été prises positivement par les opérateurs, notamment sa volonté de favoriser un environnement monétaire plus accommodant.Les actions européennes surperforment de près de 10 % les actions américaines. Les résultats annuels des sociétés européennes sont dans l’ensemble de bonne facture. La décote de valorisation par rapport à leurs comparables américains pourrait encore se réduire.Une donnée clé de ces prochains mois sera les niveaux d'inflation de part et d’autre de l’Atlantique. Même si nous ne connaissons pas encore réellement en détail le programme économique de Donald Trump, la mise en place de tarifs douaniers pourrait avoir une incidence négative sur les prix. L'indice de confiance des consommateurs américains a fortement baissé sur février et les attentes d'inflation US ont sensiblement remonté.Pour l’heure, certains éléments positifs, au-delà des valorisations, plaident pour une poursuite de la surperformance des indices européens.Les résultats des élections allemandes qui se sont déroulées ce week-end sont favorables aux marchés européens. Une coalition bipartite CDU/CSU- SPD est parvenue à se dégager. Cela devrait favoriser rapidement une formation d'un gouvernement et le lancement d'un plan de relance, ce qui serait positif pour l'Allemagne mais aussi pour l'Europe.Je pourrais ajouter qu'au niveau microéconomique, les sociétés européennes ont tenu globalement, lors de leur publication annuelle, des discours plutôt encourageants sur les perspectives de croissance à venir. L’amélioration marquée des révisions bénéficiaires en Europe n’est pas reflétée dans les performances boursières.La valeur est une position historique du portefeuille Semperosa. Nous la détenons depuis des années maintenant. Dassault Systèmes est une société française de logiciels extrêmement innovante qui offre des solutions de modélisation en 3D, de virtualisation et de simulation à destination des industriels, des infrastructures et désormais également aux acteurs de santé.La belle performance observée depuis le début de l’année s’explique en grande partie par les derniers résultats trimestriels publiés qui ont montré des ventes de licences en forte accélération et un beau dynamisme commercial avec notamment le retour de signatures de deals de taille importante, avec Volkswagen, Airbus ou Elly Lilli.De plus, la division Medidata qui est spécialisée dans les essais cliniques a enfin retrouvé une croissance positive. Le management a tenu un discours optimiste lors des résultats et a précisé que 2025 sera une année de transition avant de revenir potentiellement dès 2026 sur une croissance à deux chiffres. L’impact de la transition vers les abonnements sera très positif.Nous avions déjà une position importante dans le fonds, nous n’avons pas renforcé la ligne.Nous sommes convaincus que l’action recèle encore un potentiel de hausse à deux chiffres, d’où la position importante dans le portefeuille.Le marché est entrain de réviser ses chiffres à la suite de la publication. L'objectif de cours des différents analystes devrait suivre les perspectives données par le management et s'aligner à la hausse. Nous devrions retrouver graduellement un potentiel de revalorisation plus significatif.Dassault Systèmes est encore très exposée au secteur automobile.Le timing de conversion du carnet de commandes dans l’automobile est pour moi le principal risque mais également une des principales opportunités du dossier. Le risque est d’après moi bien intégré dans le cours. La société est très prudente dans ses objectifs annuels et l’annonce de belles signatures pourrait être très bien pris par le marché.La société ne serait pas impactée directement par des mesures de tarifs douaniers.Je dirais, au contraire, que Dassault Systèmes pourrait même profiter d’une vague de construction de nouvelles usines aux Etats-Unis.Les solutions vendues par Dassault Systèmes adressent ces problématiques de réorganisation de la supply chain.Dans le portefeuille DNCA Invest Beyond Semperosa, nous investissons exclusivement dans des entreprises ayant une contribution environnementale et sociale positive.La dimension durable des titres que nous détenons est évaluée via un modèle propriétaire. Les solutions proposées par Dassault Systèmes reposent sur le principe de conception durable. L’analyse du cycle de vie d’un produit par la plateforme 3DExperience est digitalisée et permet de répondre aux enjeux de soutenabilité en réduisant leur impact environnemental.Dans le secteur des valeurs technologiques, une des premières positions du fonds est ASML. La société est spécialisée dans le domaine de la photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. ASML fabrique des machines très complexes et très couteuses, certaines machines valent plusieurs centaines de millions d'euros, qui permettent de graver des systèmes intégrés sur des plaquettes de silicium qui sont ensuite découpées en puces électroniques.Nous apprécions cette société en raison de sa position de leadership et de son carnet de commande très bien orienté. La demande est tirée par l'intelligence artificielle, le développement des réseaux de communication et l'Internet des objets (IoT).