Pré-ouverture Wall Street attendue stable avec la résistance de l'économie US, l'Europe progresse avec les résultats d'entreprises

publié le 18/07/2025

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue plutôt stable et les Bourses européennes progressent à mi-séance vendredi, les investisseurs étant rassurés par les données économiques outre-Atlantique et les résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en très légère hausse, le Dow Jones prenant 0,07%, le S&P 500 0,04% et le Nasdaq 0,05%. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,48% à 7.859,82 points vers 10h20 GMT. À Francfort, le Dax prend lui aussi 0,32% et à Londres, le FTSE progresse de 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Les indicateurs publiés au cours de la semaine outre-Atlantique traduisent une bonne résistance de l'économie américaine aux politiques de l'administration Trump en dépit des inquiétudes.

Tout cela renforce par ailleurs le scénario de deux baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans l'année, son président Jerome Powell plaidant pour attendre de voir les conséquences des politiques commerciales sur les prix.

Si les prix à la consommation ont augmenté comme prévu en juin, les données publiées mercredi et jeudi traduisent notamment une stabilité des prix à la production, une baisse surprise des inscriptions au chômage la semaine dernière et un rebond plus fort qu'anticipé des ventes au détail.

"Depuis la fin juin, les données économiques en provenance des Etats-Unis ont été plus favorables qu?attendues par les économistes. Il est clair qu?il y a encore des poches de résilience dans la dynamique de croissance américaine", résume vendredi dans une note Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBPAM.

"Le pari d?une Fed plus accommodante assez rapidement reste un des facteurs de soutien à la prise de risque en ce moment sur le marché américain. Ceci est évidement exacerbé par les pressions qui s?exercent sur Jerome Powell, soit de baisser les taux, soit de partir", ajoute-t-il.

Le début de la saison des résultats a également positivement surpris, les principales banques américaines ayant publié des bénéfices supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre. Les publications des comptes trimestriels d'Alphabet et Tesla seront scrutées la semaine prochaine pour confirmer la dynamique.

En Europe, les résultats d'entreprises portent aussi les marchés actions, dans l'attente d'avancées sur le front des négociations commerciales avec les Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait envoyer des lettres tarifaires à plus de 150 petits pays pour fixer des taux compris entre 10% et 15%, surprenant certains mais rassurant d'autres qui analysent ces taux comme un signe de modération. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3TF0J5]

NETFLIX a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre de son deuxième trimestre et a relevé sa prévision de bénéfice annuel.

VALEURS EN EUROPE

Le fabricant suédois de matériel de défense Saab prend 11,7%, enregistrant la plus forte hausse du STOXX 600, après avoir publié un bénéfice supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et revu à la hausse ses perspectives de vente.

De la même manière, Burberry prend 8,3% et Argan 1,89% après leurs résultats, Electrolux perd au contraire 15,72% après des comptes décevants.

À Londres, GSK chute de 6,1% après qu'un comité consultatif de l'agence américaine du médicament (FDA) a recommandé de ne pas approuver son médicament contre le cancer du sang, le Blenrep.

En France, Vivendi enregistre la plus forte hausse du SBF 120, affichant un gain de 10,7%, après que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré que le groupe Bolloré et Vincent Bolloré devaient déposer un projet d'offre publique d'achat puis d'offre publique de retrait sous six mois sur les actions de la société qu'ils ne possèdent pas.

TAUX

Les rendements américains sont en légère baisse vendredi. Le rendement du Treasury à 10 ans perd 2,1 points de base à 4,4415% et celui à 2 ans 2,3 points de base à 3,8944%.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans prend 2,1 pb à 2,695% et celui du deux ans 1,8 pb à 1,859%.

CHANGES

Le dollar s'oriente vers une deuxième semaine consécutive de hausse, malgré une baisse vendredi, après les données rassurantes sur l'économie américaine publiées cette semaine. Le dollar perd 0,33% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,35% à 1,1636 dollar, et la livre sterling 0,17% à 1,3437 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont orientés à la hausse vendredi à la suite des nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui visent le secteur énergétique.

Le Brent progresse de 1,05% à 70,25 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renchérit de 1,24% à 68,38 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 18 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Enquête mensuelle de juillet 61,5 60,7

l'Université du Michigan

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)