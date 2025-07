Pré-ouverture Records à Wall Street, l'économie et les résultats rassurent

publié le 18/07/2025

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le S&P-500 et le Nasdaq s'établissant à des records, alors que la confiance des investisseurs a été alimentée par des données économiques solides et des résultats trimestriels rassurants, mettant en exergue une résilience des consommateurs américains.

L'indice Dow Jones a gagné 0,52%, ou 229,71 points, à 44.484,49 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 33,66 points, soit 0,54%, à 6.297,36 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 153,78 points (0,74%) à 20.884,27 points.

S&P-500 et Nasdaq ont multiplié récemment les pics de clôture: six depuis le 27 juin pour le S&P-500, et six lors des sept dernières séances pour le Nasdaq.

Ces gains viennent confirmer le rebond des principaux indices de Wall Street qui avaient plongé, début avril, à la suite de ce que le président américain Donald Trump avait présenté comme le "Jour de la Libération" (Liberation Day): l'annonce de vastes taxes douanières dites "réciproques" contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, finalement suspendues pour la plupart quelques jours plus tard.

La semaine actuelle était considérée comme un test pour la confiance des investisseurs, entre le début de la saison des résultats trimestriels et des données très attendues sur l'inflation.

Résultats trimestriels et données économiques "montrent que la conjoncture est toujours assez solide", a commenté Anthony Saglimbene, stratégiste en chef d'Ameriprise Financial. "Donc les marchés ont été en mesure de grimper (...)".

Un rapport publié jeudi montre que les ventes au détail aux Etats-Unis ont nettement rebondi en juin, illustrant aux yeux des investisseurs un souffle économique et un regain de confiance parmi les consommateurs.

Des données publiées plus tôt dans la semaine avaient dressé un tableau mitigé de l'inflation, entre des prix à la production stables et un rebond des prix à la consommation aux Etats-Unis le mois dernier.

Les investisseurs guettent les potentielles répercussions économiques de la politique commerciale de Donald Trump, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a répété qu'elle attendait d'évaluer l'impact des droits de douane pour modifier sa politique monétaire.

Selon FedWatch de CME, les traders misent désormais à environ 54% seulement sur une baisse des taux en septembre.

En parallèle aux ventes au détail rassurantes, les communiqués de plusieurs grandes entreprises américaines ont contribué à l'optimisme du marché.

PepsiCo a bondi de 7,5% après avoir dit anticiper une baisse moins importante qu'attendu de son bénéfice annuel. United Airlines a pris 3,1% à la suite de prévisions solides concernant la demande pour la période estivale, une éclaircie rare pour un secteur aérien impacté notamment par les tensions commerciales. Delta et American Airlines ont également fini en hausse.

Dans le sillage du bénéfice trimestriel record annoncé par TSMC, qui a gagné 3,4%, les fabriquants de semiconducteurs et le secteur technologique dans son ensemble ont enregistré des gains, dont Nvidia, qui a pris 1%.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert, avec en tête les finances, en hausse de 0,9%.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)