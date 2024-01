FONDS ET OPCVM

Publié le 04 Janvier 2024



Qu’est-ce que NextWise ?

Qu'est-ce que NextWise ?

NextWise est l'intermédiaire de confiance qui rassemble particuliers, entreprises et professionnels



Pourquoi avoir décidé de concevoir NextWise ?



C'est face à un manque de repères fiables, en 2020 qu'est née la FinTech NextWise !





Le Next Challenge with Dauphine – PSL est une compétition de gestion d'actifs dont l'enjeu principal est l'acquisition par la pratique des bons réflexes



Pourquoi EasyBourse et NextWise ont-ils décidé de nouer un partenariat ?

Le partenariat avec EasyBourse permet à NextWise de combler un vide dans son dispositif en tissant des liens étroits avec un courtier de qualité adossé à une grande banque

En quoi ce partenariat consiste-t-il ?

Ce partenariat permet à EasyBourse d'enrichir sa connaissance des besoins des étudiants et d'améliorer sa proposition de valeur pour ces investisseurs de demain

NextWise est une plateforme sociale, dotée d’un outil d’éducationéconomique et financière, qui permet à tous de naviguer efficacement autour d’un sujet unique : la finance.Par sa conception innovante,NextWise est l’intermédiaire de confiance qui rassemble particuliers, entreprises et professionnels et donne accès à une information vérifiée et certifiée.NextWise se concentre sur l’utilisateur et s’articule autour de trois fondamentaux : « informer ; accompagner ; partager ». Service gratuit pour les particuliers, la plateforme donne ainsi accès à des contenus thématisés et personnalisés, complétée d’outils adaptés.C’est au sein de cet environnement cohérent, que les utilisateurs optimisent leur temps, acquièrent des connaissances et les partagent à leur tour.Dans un contexte de déficit de la transmission de la culture économique et financière, et de tassement de l’actionnariat individuel en France, les défis liés aux nouvelles technologies et modes de communication sont multiples.Les outils de communication sont propices à la propagation et la surconsommation de l’information, ils répondent à une logique de rentabilité basée sur la monétisation des données à des fins publicitaires. À cela s’ajoutent les problématiques liées aux phénomènes de bruit et de fake news. Ainsi, l’utilisateur est poussé à « réagir » le plus vite possible, il perd sa capacité à réfléchir, juger et hiérarchiser l’information.Face à un manque de repères fiables et d’autant plus sur un sujet aussi délicat qu’est l’épargne, il nous a semblé indispensable de nous emparer de ces technologies pour créer un outil de communication qui permette à chacun de préserver son libre arbitre et de prendre des décisions conformes à ses besoins : c’est en 2020 qu’est née la FinTech NextWise !Le Next Challenge est la première application pratique de la plateforme NextWise. Par sa conception originale, sa durée et son outil innovant, Le Next Challenge with Dauphine – PSL ne se résume pas à un simple concours boursier. Il s’agit d’une compétition de gestion d’actifs qui immerge, durant près de 7 mois, les participants dans la vraie vie d’un investisseur et/ou d’une société de gestion à travers un véritable parcours pédagogique. L’enjeu étant l’acquisition par la pratique des bons réflexes.Le challenge est réservé aux étudiants, mais aux profils variés : issus de toute institution, de tout cursus et de toute la France ! Les étudiants y participent en solo et/ou en équipe. Dans le premier cas, en tant qu’investisseur individuel, ils gèrent un portefeuille virtuel de 50 000 €, dans le second cas, les étudiants se réunissent en club et gèrent collectivement un portefeuille virtuel de 200 000 €. Les clubs peuvent même se voir allouer des fonds supplémentaires de la part d’investisseurs individuels ! Challenge d’un genre nouveau qui allie performance et apprentissage, les investisseurs individuels et les clubs sont jugés sur la base de critères quantitatifs (gestion pure du portefeuille virtuel) mais également sur la base de critères qualitatifs.De plus, le challenge est l’occasion d’échanges et de rendez-vous entre les concurrents (Quiz, Vidéo Pitch, Pitch Battle…) ainsi que de nombreuses occasions de networking avec des professionnels de l’investissement, partenaires du challenge. Les sociétés partenaires soutiennent cette initiative en y contribuant activement, ils agissent ainsi pour intéresser les jeunes générations au financement des entreprises et au rôle-clé des actions afin qu’ils puissent en tirer profit tant dans leur vie tant personnelle que professionnelle.Nous avons lancé une première édition du challenge en 2021 en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine – PSL, cette première version était réservée principalement aux étudiants de Dauphine. Nous comptions alors près de 500 participants et 25 clubs. Nous avons ouvert la seconde édition à toutes les institutions de France, fort du succès rencontré lors des deux précédentes éditions, le Next Challenge a lancé sa troisième édition début octobre 2023 et nous comptons déjà plus de 2 000 étudiants et près de 150 clubs.Depuis trois ans, NextWise a bâti un véritable écosystème autour du Challenge. Un large échantillon représentatif du marché de l’investissement nous a rejoint.Qu’il s’agisse de sociétés cotées de premier plan comme Air Liquide, Orange ou L’Oréal, plus modestes mais très engagées comme Thermador Groupe,d’institutions comme l’AMF ou d’éditeurs d’informations pédagogiques comme La Finance Pour Tous, l’environnement mis en place à destination des étudiants est impressionnant mais reste incomplet. Le partenariat avec EasyBourse permet à NextWise de combler un vide dans son dispositif en tissant des liens étroits avec un courtier de qualité adossé à une grande banque.Dans le cadre de son partenariat EasyBourse permet à la communauté de NextWise d’accéder à toute l’information disponible sur son site internet, mais également sur ses différents réseaux sociaux à travers un canal unique : NextWise.EasyBourse c’est une lecture de l’actualité avec des dossiers de conjoncture , des interviews et des webinaires thématiques permettant de se forger une opinion d’investissement. C’est l’opportunité aussi de partager nos convictions sur des investissements durables et rentables permettant à chacun de participer à la nécessaire transition énergétique.Ces informations permettent aux étudiants de consolider leurs connaissances, font également l’objet d’échanges et de débats autour des contenus pédagogiques d’EasyBourse et les aident à prendre des décisions d’investissement dans la constitution de leurs portefeuilles virtuels individuels et clubs.EasyBourse c’est aussi des outils au travers des propositions d’idées d’investissement, des outils d’analyses graphiques avec Prorealtime.Jean-Baptiste Barbier, directeur du développement commercial d’EasyBourse,rejoint les membres du prestigieux jury du Next Challenge,composé de professionnels de l’investissement, comme Eric Pinon, président d’honneur de l’AFG, ou Patrick Renard, directeur du service actionnaires d’Air Liquide. Au-delà des contenus et outils mis à la disposition sur la plateforme, il apporte son expertise et accompagne les participants dans l’élaboration de leur stratégie d’investissement lors des différentes rencontres du challenge (Pitch Battle). C’est l’opportunité de découvrir tous les supports d’investissement actions, obligations, opc , ETF et produits de bourse.Enfin, ce partenariat permet à EasyBourse d’enrichir sa connaissance des besoins des étudiants et d’améliorer sa proposition de valeur pour ces investisseurs de demain.