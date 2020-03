Pré-clôture CAC40: rebond laborieux, banques et automobile sous pression

publié le 02/03/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 tente laborieusement de préserver l'équilibre depuis près de 3 heures mais n'est pas très aidé par Wall Street qui ne se redresse que marginalement après 1 heure de cotations (le Dow Jones affiche +0,6%, le Nasdaq +0,4%.Le CAC40 recule en effet de -0,5% (vers 5.

280) après avoir tenté ce matin un rebond au-delà des 5.400, mais des nouvelles alarmantes concernant la propagation du coronavirus en France et aux Etats Unis fait rechuter l'indice vers ses planchers annuels du 29/02 (vers 5.230) et même un peu en-deçà (5.190 un plus bas depuis le 31 mai ou le 15 août 2019, ce qui pourrait apparaître comme un support 'robuste').

Compte tenu de la volatilité actuelle et de l'imminence d'une annonce des banques centrales -selon beaucoup de stratèges, comme ceux de Goldman Sachs- une perte de -1 ou -1,5% en Europe (l'E-Stoxx50 recule de -1%), cela peut se reprendre en quelques minutes, même si le coronavirus continue de s'étendre et de faire des victimes sur 3 continents.'Le nombre de cas progresse encore hors de Chine mais les gouvernements se veulent rassurants.

Les banques centrales mondiales devraient soutenir l'économie au travers de politiques monétaires accommodantes', souligne Vincent Boy, chez IG France.Cette première semaine du mois sera chargée sur le front des statistiques, avec notamment les indices ISM des deux côtés de l'Atlantique et en Chine, l'inflation dans la zone euro et le chômage aux Etats-Unis pour février.En Chine, le PMI manufacturier chinois plonge de -15Pts, à un plus bas historique, vers 35.

7 en février, et c'est encore pire pour le PMI des 'services' avec un effondrement sans précédent de 54 vers 29.6. Selon l'estimation de Caixin, le PMI 'manufacturier'recule vers 40,3 'seulement'... ce qui constitue de toute façon un autre plancher historique.Mais la bourse de shanghai ne s'est pas effondrée -bien au contraire- du fait de l'activisme de la POBC, ce qui débouche sur une hausse surprise de +3,15% vers 2.970 (non loin de la résistance des 3.000Pts).

Aux Etats Unis, le PMI manufacturier US de février chute de -0,8 à 50,1 (toujours au-dessus du seuil technique des 50) tandis que les entrées de commande chutent de -2,2 vers 49,8, ce qui est plus alarmant. En Europe, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en janvier à 49,8 (estimation définitive) le mois dernier, signalant une très légère détérioration de la conjoncture du secteur en février.Celui de l'industrie manufacturière de la zone euro a progressé de 47,9 en janvier à 49,2 en février, son plus haut niveau depuis un an, se redressant légèrement par rapport à sa dernière estimation flash.

Du côté de l'actualité des entreprises, EssilorLuxottica annonce la démission d'Hilary Halper de son poste de co-directrice financière, ajoutant que 'le processus de nomination d'un nouveau co-directeur financier est en cours et ce dernier sera annoncé sous peu'.Le CAC40 est pénalisé par un nouveau recul du secteur automobile (Peugeot -5%) et la lourdeur des valeurs bancaires (-3,5% en moyenne) qui souffrent de la chute des rendements obligataires vers des planchers historiques (notamment aux Etats unis, avec l'anticipation d'un abaissement imminent de -50Pts du taux directeur de la FED d'ici le 17 mars... et peut-être avant cette échéance du prochain FOMC).

SES global s'effondre de -30% à 7,3E (nouveau plancher historique) alors que sa marge se contracte de plus de 3% tandis que les prévisions 2020 sont revues à la baisse.Air France dévisse de -9% et affiche plus de 37% de baisse en 2 mois.Solocal fait part de la cession de sa filiale QDQ Media à AS Equity Partners, permettant au groupe de 'se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France'.Schneider Electric annonce le départ de son directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques Emmanuel Babeau, le 30 avril prochain, ainsi qu'une évolution de son comité exécutif avec l'arrivée de trois nouveaux membres.

Casino annonce que le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février les plans de sauvegarde de son actionnaire de référence Rallye et ses filiales Cobivia, HMB et Alpétrol, ainsi que de leurs maisons-mères Foncière Euris, Finatis et Euris.