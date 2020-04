Fermeture CAC40: : doit beaucoup à W-Street qui redevient euphorique

publié le 06/04/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+4,6% vers 4.351) finit au plus haut, ce qui effacer en quelques heures seulement la totalité des pertes de la semaine précédente (-4,4%).Impressionnés par l'envol inattendu de +5,5% de Wall Street, les opératers n'ont pas réagi aux propos de Bruno Lemaire qui s'attend à la plus sévère récession en France depuis 1945: après une chute de -72% des ventes de voiture en mars, les transactions immobilières ont chuté de -80% depuis le début du confinement.

.. et ce sera pire en avril (aucun horizon pour un déconfinement n'a été avancé par le gouvernement).L'Euro-Stoxx50 grimpe de +5%, à 2.796 dans le sillage des indices US qui affichent plus de 5% de progression en moyenne (+5,6% sur le Dow Jones qui renoue avec les 22.200, le S&P500 engrange +5,7% vers 2.628Pts).Larry Kudlow rappelle que le gouvernement américain est prêt à en faire plus pour soutenir financièrement les ménages US (nous allons demander 'encore plus d'argent' au Congrès) mais que la priorité demeure la santé publique: toutes les entreprises qui peuvent produire des masques et surtout des respirateurs (plusieurs constructeurs automobiles notamment) sont mobilisées.

Les S&P500 est surtout dopé par la hausse des valeurs financières avec une progression de l'ensemble du secteur de près de +10%.Sinon, avant l'interview de Larry Kudlow, Wall Street semblait se rassurer avec la lente amélioration des chiffres relatifs à la pandémie en Europe: le taux de progression des nouveaux cas confirmés et des décès semble s'être quelque peu essoufflé ce week-end sur le Vieux Continent, une dynamique qui tend à prouver que les mesures de confinement commencent enfin à porter leurs fruits. 'L'important, c'est que la contagion continue de ralentir en Europe, où le taux de croissance des nouvelles infections est désormais repassé sous le seuil des 10% dans bon nombre de pays et où l'augmentation des décès se tasse', soulignent les équipes de Danske Bank.

Wall Street ne s'alarme pas des propos de Janet Yellen qui anticipe une récession de -30% au 2ème trimestre 2020 et estime déjà le taux de chômage à 13%.Elle se dit inquiète du niveau du nombre de faillite qui sera observé d'ici 3 ou 4 mois, en espérant que l'action de la FED permettra de le limiter au maximum... Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars aux États-Unis, qui seront dévoilés en fin de semaine, devraient notamment se tasser du fait de la dégringolade des prix de l'énergie. Les regards se porteront surtout, jeudi, sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, qui devraient continuer de dépeindre une situation dramatique du côté de l'emploi Outre-Atlantique.'Le record de 6,6 millions paraît tout de même difficile à battre', pronostique-t-on chez Oddo.

Ce matin, on a appris qu'après un bond de 4,8% en janvier (chiffre révisé par rapport à +3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,4% en février par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis. Toujours selon l'office fédéral de statistiques, les commandes industrielles provenant d'Allemagne ont progressé de 1,7%, alors que celles du reste de la zone euro ont chuté de 5% et celles des autres pays du monde, de 2,7%.Alors que la réunion de l'OPEP + Russie est repoussée à jeudi, le baril rechute de -4% vers 33,4$, après +34% la semaine passée et conserve ainsi l'essentiel de ses gains.L'Or se montre très robuste avec +2% et un retracement de ses récents sommets vers 1.675$.Dans l'actualité des valeurs, des titres restés en panne les 2 semaines précédentes prennent leur revanche: Saint Gobain et renault s'envolent de +11,5% à +14%, Accor et Vinci passent le cap des +10%.

Au sein du SBF-120, Rexel flambe de +20%, devant Natixis +14%.Solocal (+4,4%) indique suspendre les prévisions 2020 précédemment communiquées et reporter son assemblée générale initialement prévue le jeudi 14 mai à fin juin.Dassault Aviation annonce mettre gracieusement à la disposition du ministère des Armées les services de deux avions d'affaires Falcon, dans le cadre de l'opération Résilience pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19.Icade annonce la signature avec Action Logement d'un bail portant sur 2.274 m² de bureaux au sein de l'immeuble EKO Active, situé au coeur du quartier EuroMéditerrannée à Marseille. D'une durée ferme de neuf ans, ce bail a pris effet au 31 mars 2020.