Fermeture CAC40: les acheteurs reprennent la main, ignorent W-Street

publié le 21/09/2021

(CercleFinance.com) - Après son lourd repli de la veille (-1,7%), la Bourse de Paris s'offre un rebond (+1,5%) et en termine un peu au-dessus de 6.550, considéré par beaucoup de 'chartistes' comme un seuil technique au-dessus duquel la tendance haussière est préservée, et en deçà-duquel les forces baissières pourraient s'imposer.

C'est d'autant plus méritoire que les indices US affichent un comportement carrément décevant : en hausse de +0,7 à +0,8% initialement, ils étaient repassés dans le rouge vers 16H30 avant de se redresser pour le symbole de +0,3% à +0,4% (S&P500 et Dow Jones) à +0,6% (Nasdaq).L'E-Stoxx50 a également bien digéré la déconvenue venue de Wall Street et gagne encore +1,1% dans le sillage de Francfort et du DAX-40 qui affiche +1,4%.

Les marchés avaient été plombés la veille par la crainte d'un défaut de paiement d'Evergrande, le N°2 chinois de l'immobilier (et qui s'est transformé en conglomérat diversifié), les opérateurs s'inquiétant d'un possible effet domino, de type Lehman Brothers... mais ni le pays, ni l'époque ne sont comparables et Pékin soutiendra ses banques (mais pas les spéculateurs pour lesquels la bulle Evergrande doit demeurer une rude leçon).

Heureusement, les marchés chinois sont restés fermés ce mardi et ne rouvriront que demain, empêchant une contagion trop brutale au niveau des places boursières mondiales.Au vu de l'état de nervosité actuel des marchés et des inconnues sur l'impact d'une potentielle faillite d'Evergrande, il ne serait pas étonnant que Jerome Powell insiste sur la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution.

Mais les données économiques demeurent très robustes puisque les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,9% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.615.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus (1,55Mns).Seul bémol, les constructions de logements individuels sont en repli de -2,8%... mais les chantiers de condominiums (immeubles destinés à la location) font un bond de +21%.Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 6% à 1.

728.000 en août, dépassant là aussi l'estimation moyenne des économistes.Dans l'actualité des valeurs françaises, Total Energies avec +2,5% est le principal contributeur au rebond du CAC, mais c'est Saint Gobain qui s'impose en tête des '40' avec +3,3%, devant l'Oréal et Téléperformance avec +3%.Alstom et Plastic Omnium annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur le développement de systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme destinés au secteur ferroviaire, en combinant leurs capacités et savoir-faire complémentaires.Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne créé au Royaume-Uni en 1999, fort d'un catalogue de quelques 10.

000 produits.Airbus, Air Liquide et Vinci Airports indiquent collaborer pour développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l'accueil du futur avion à hydrogène.Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme, opération réalisée à l'UofL Health - Jewish Hospital par des médecins de l'université de Louisville (Kentucky).Enfin, Vivendi a confirmé que la distribution en nature des actions UMG aux actionnaires de Vivendi se fera comme prévu sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.