Pré-ouverture CAC 40: le rebond fait long feu, Omicron inquiète à nouveau

publié le 30/11/2021

(CercleFinance.com) - Secouée par l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus, la Bourse de Paris peine à rebondir et devrait rechuter ce mardi à l'ouverture.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - recule de 97,5 points à 6670 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.

Les nombreuses questions qui entourent l'impact de la mutation 'Omicron' identifiée en Afrique du Sud la semaine dernière douchent les propos les plus rassurants des économistes et analystes.Le marché parisien s'est d'ailleurs contenté du service minimum hier en signant un rebond pas franchement rassurant de l'ordre de 0,5% à 6842 points.

Ce timide redressement ne va pas faire oublier le spectaculaire trou d'air de vendredi (-4.75%) et les rachats à bon compte sont loin de ressembler à une vraie vague, comme celle observée à la vente.Il ne s'est d'ailleurs échangé que cinq milliards d'euros à Paris hier, contre plus de 7,5 milliards d'euros vendredi.Cette nouvelle souche apparaît beaucoup plus contagieuse que les précédentes et les investisseurs se demandent si elle ne pourrait pas s'avérer résistante aux actuels vaccins.

'Le fait que ce variant présente jusqu'à trois fois plus de mutations que les derniers variants parmi les plus préoccupants est un sujet évident d'inquiétudes', reconnaissent les équipes d'Invest Securities.Les stratèges préviennent d'ailleurs qu'il faudra vraisemblablement plusieurs semaines afin de cerner plus précisément la menace et le niveau de transmissibilité de ce nouveau variant.'Il persiste encore beaucoup d'inconnues à ce stade, mais dans l'état actuel des choses, et compte tenu de l'état de connaissance que nous avons de ce variant et du comportement du SARS-CoV-2 lors des précédentes vagues, il y a effectivement des raisons d'avoir quelques craintes, ne serait-ce que par principe de précaution', prévient l'intermédiaire parisien.

A Wall Street, le Dow Jones n'a signé qu'un rebond modeste de 0,7% hier, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,9%.Le mouvement massif de ventes de vendredi a suscité une chasse aux bonnes affaires qui a surtout bénéficié aux valeurs technologiques comme Tesla ou Qualcomm.Dans ce contexte morose, les intervenants de marché ne devraient jeter qu'un regard distrait aux nombreuses statistiques économiques prévues dans la journée.Les investisseurs attendent en particulier les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui devraient faire apparaître une nouvelle poussée des prix en novembre.Du côté des Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board - attendu dans l'après-midi - devrait montrer que le moral des ménages résiste plutôt bien, malgré l'intensification des pressions inflationnistes.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.