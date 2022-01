Ouverture CAC40: dans l'attente des premiers résultats trimestriels

publié le 13/01/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli jeudi matin dans un marché qui s'annonce attentiste à la veille du coup d'envoi des publications de résultats du quatrième trimestre. L'indice CAC 40 recule de 0,3% à 7215 points.Le marché parisien avait terminé la séance de mercredi sur un gain de 0,75%, à 7237 points, à faible distance des 7250 points, son plus haut du jour.

Les investisseurs ont réservé un accueil favorable aux derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont montré une nette décélération de la hausse des prix à la consommation au mois de décembre.'La difficulté (est) à présent de savoir si ce redressement est durable ou si nous sommes encore sur un effet de 'yo-yo', laissant l'indice parisien sans direction franche', s'interrogent les analystes de Kiplink Finance.

Freiné par les incertitudes entourant l'évolution des tensions inflationnistes et du rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed, le marché parisien peine à maintenir sa dynamique haussière depuis le début de l'année, ce qui le conduit à camper sous ses récents records.Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises pour savoir si les valorisations élevées des marchés d'actions sont justifiées.

Le premier vrai test interviendra demain avec les publications des banques américaines JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo, qui donnent habituellement le coup d'envoi de la saison des résultats.La journée de demain sera également riche en indicateurs économiques Outre-Atlantique, avec une ribambelle de statistiques au menu dont les ventes de détail, les prix à l'importation, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan.En attendant, les intervenants prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage et des prix à la production industrielle qui permettront d'en savoir plus sur le marché du travail et l'inflation, deux facteurs suivis de près par la Fed.

Du coté des valeurs, TotalEnergies sa place à nouveau en tête de la 13ème tranche de l'appel d'offres CRE 4, avec 194 projets remportés pour une puissance cumulée de près de 58 MW, soit 20 % des volumes attribués. Au total, TotalEnergies a remporté plus de 250 MW de projets sur l'ensemble des 13 tranches de l'appel d'offres CRE 4 ' solaire sur bâtiments ', lancé en 2017.Wendel lance aujourd'hui une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d'euros. ' Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire ' indique le groupe.L'action Vinci s'adjuge plus de 1,5% jeudi matin à la Bourse de Paris, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Barclays ayant relevé sa recommandation sur la valeur.

