Pré-ouverture CAC40: vers une ouverture positive avant une semaine riche

publié le 14/03/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné plus de 0,8% vendredi, le CAC40 pourrait ouvrir sur un gain de l'ordre de 1,2% vers 6335 points, pour une semaine qui s'annonce chargée au plan macroéconomique, avec en point d'orgue la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Seule la balance commerciale française est prévue ce lundi comme statistique en Europe, mais les jours suivants verront paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et les décisions de comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de février, et surtout les décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.

'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base et à un engagement continu dans un cycle de resserrement agressif, ce qui pourrait relancer le rallye du dollar', pronostique-t-on à ce sujet chez Capital Economics.Sur le front des publications de résultats trimestriels, sont attendues par exemple celles de Volkswagen, Eni, Swatch, Veolia et Wendel en Europe, ou encore celles d'Accenture et de FedEx de l'autre côté de l'Atlantique.En attendant, dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi annonce qu'un essai clinique de phase II évaluant l'amcenestrant n'a pas atteint son critère d'amélioration de la survie sans progression, chez des patientes atteintes de cancer du sein au stade avancé ou métastatique.

Après la publication du décret et des arrêtés relatifs à l'attribution de 20 TWh de volumes d'ARENH supplémentaires pour 2022, EDF fait part d'une mise à jour de l'impact sur ses perspectives d'EBITDA 2022, impact désormais évalué à environ -10,2 milliards d'euros.Orpea a présenté vendredi soir ses indicateurs financiers pour 2021, dont un EBITDAR (EBITDA avant loyers) en hausse de 10,9% à 1,07 milliard d'euros, et a annoncé que l'acquisition du groupe espagnol Hestia Alliance n'a finalement pas été réalisée.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.