Fermeture CAC40: réduit légèrement ses pertes, la Chine préoccupe

publié le 28/11/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir perdu jusqu'à 1% dans la matinée, la Bourse de Paris a légèrement réduit ses pertes et conclut la journée sur un recul de 0,7%, à 6665 points. La multiplication des manifestations en Chine contre les contraintes sanitaires de plus en plus pesantes réveillent les inquiétudes quant à la croissance de la deuxième économie mondiale.

S'il est difficile de mesurer les retombées économiques du mouvement, la croissance de la Chine a été l'un des grands motifs d'inquiétude des marchés ces derniers mois.Ces troubles sociaux devraient d'autant plus retenir l'attention des intervenants que certains commentateurs évoquent un mouvement 'inédit' depuis les manifestations de la place Tian'anmen de 1989.

Les manifestations des derniers jours font craindre des perturbations économiques, des grèves feraient chuter la croissance et cela se reflète dans une chute de -2% du baril de Brent vers 82$ à Londres, un 'plus bas' depuis 11 mois (le 10 janvier 2022 pour être précis).Sur le plan des indicateurs, la semaine s'annonce chargée en statistiques. Contrairement aux années précédentes, quand des chiffres solides étaient assimilées à de bonnes nouvelles, les investisseurs espèrent des données décevantes qui priveraient la Fed d'arguments pour relever encore ses taux.

La publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis vendredi (les économistes tablent sur une modération des créations d'emplois non agricoles, à 200.000 en novembre, avec un taux de chômage en baisse à 3,7%) devrait constituer le point d'orgue de la semaine. En attendant, il faudra surveiller des indicateurs comme les dépenses des ménages américains ou les premiers chiffres de l'inflation en zone euro au mois de novembre.En Asie, les baisses des places boursières ont été modérées mais générales ce lundi, avec des replis s'étageant de 0,4% pour l'indice Nikkei à Tokyo à plus de 1,6% à la Bourse de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen ne perdant pas plus de 0,75%.

Le S&P 500 - l'indice de référence de la Bourse de New York - affiche en moyenne un gain de 2% sur le dernier mois de l'année, contre une moyenne de 0,5% pour les autres mois de l'exercice.Côté taux, nos OAT se retendent de +3Pts à 2,615%, les Bunds de +2Pts à 1,99% et après 4 jours de congé, les T-Bonds ont rouvert quasi-inchangé à 3,6900% (-1Pt de base).Du coté des valeurs, la baisse du pétrole plombe Total-Energies et Technip Energy (-1,2% et -1,8% respectivement).LVMH a annoncé vendredi soir l'acquisition, auprès du fonds d'investissement Equinox III SLP SIF, du Groupe Pedemonte, producteur de joaillerie implanté en Italie et en France.Le groupe Casino annonce le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 140,8 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) afin d'accélérer son désendettement.

Cette cession représente 10,4 % du capital d'Assaí. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 49,5 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 3,7 % du capital d'Assaí.Sanofi annonce son installation au sein de son nouveau siège mondial parisien, dans le 17ème arrondissement, baptisé 'La Maison Sanofi'. S'étirant sur quelque 9000m², le site a été conçu pour 'favoriser les nouvelles méthodes de travail hybrides et permettre aux près de 500 collaborateurs de mieux se connecter, collaborer, créer et célébrer'. Vinci annonce la mise en service de la première centrale solaire aéroportuaire du Portugal. L'aéroport de Faro, géré par ANA (Vinci Airports/Vinci Concessions), est équipé d'une centrale solaire d'une capacité de 3 Mwc.Enfin, STMicroelectronics annonce avoir obtenu la certification EMVCo1 pour sa plate-forme de carte de paiement biométrique STPay-Topaz-Bio.

