Pré-ouverture CAC 40: le 'rally' peut reprendre après la Fed

publié le 02/02/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street, au lendemain des annonces de la Fed dont le penchant moins restrictif semble avoir rassuré les marchés.Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin février - avance de 40 points à 7124 points, signalant une progression sensible dans les premiers échanges.

Comme prévu, la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de seulement 25 points de base hier soir, adoptant une approche moins agressive dans son combat contre l'inflation.Dans son communiqué, la Fed a ouvert la voie à de nouveaux relèvements de taux cette année, sans jamais manifester la volonté de mettre fin à son cycle de resserrement monétaire dans l'immédiat.Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de la banque centrale, a expliqué que l'économie américaine n'en était qu'au tout début de sa dynamique 'désinflationniste'.

Malgré cette prudence, les investisseurs semblent persuadés que la Réserve fédérale pourrait bientôt atteindre un niveau plafond en matière de taux.'Les marchés intègrent clairement un pivot de la Fed en matière de taux et ne croient pas que l'institution relèvera le loyer de l'argent au-delà du seuil des 5%', réagissent ce matin les économistes de Liberum.'Cela signifie que le rally boursier actuel peut se prolonger jusqu'en mars, voire jusqu'au mois de mai, sachant que plus les marchés montent, plus leur chute risque d'être sévère', prévient le bureau d'études basé à Londres.

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, saluant la possibilité,renforcée depuis la réunion de la Fed, de voir le relèvement des taux s'interrompre aux Etats-Unis dans les prochains mois.Si l'indice Dow Jones a fini quasi-stable, le S&P 500 a pris plus de 1% et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2%.Les investisseurs attendent maintenant les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait relever ses taux directeurs de 50 points de base à l'heure du déjeuner.Après le flou entretenu lors des réunions de novembre et décembre, Christine Lagarde, sa présidente, est attendue au tournant sur ses prévisions d'inflation comme sur les indications qu'elle donnera pour la réunion de mars.

'Elle devrait maintenir un ton dur en attendant d'avoir des preuves plus tangibles d'une baisse de la partie sous-jacente de l'inflation', prophétise Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.Outre les annonces de la BCE, ce 'Super Jeudi' (Super Thursday) sera également marqué par les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait elle aussi opter pour une hausse de taux de 50 points afin d'éviter de trop surprendre les marchés.La journée s'annonce également particulièrement chargée du point de vue des résultats avec les publications attendues d'ABB, Eli Lilly, Merck, Roche, Shell, Honeywell, Santander, Ferrari, Infineon au programme du jour.Ce soir après la clôture des marchés américains, ce sont les géants technologiques américains Apple, Alphabet, Amazon.

com qui se plieront à leur tour à l'exercice.Face a cet agenda chargé, le menu s'annonce moins lourd du côté de la macroéconomie, même si les intervenants prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des inscriptions aux allocations chômage, de la productivité au quatrième trimestre et des commandes à l'industrie.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.