Pré-ouverture CAC 40: redressement après les secousses des derniers jours

publié le 27/02/2023

(CercleFinance.com) - Après sa pause de la semaine dernière, la Bourse de Paris devrait tenter de se remettre dans le bon sens de la marché lundi matin, dans un marché qui reste toutefois nerveux face à la perspective d'un resserrement plus rapide que prévu des politiques monétaires.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - rebondit de 45,5 points à 7242,5 points, annonçant un modeste redressement dans les premiers échanges.Le marché parisien avait achevé la séance de vendredi sur un recul marqué de 1,8% à 7187 points, portant à plus de 2% son repli sur l'ensemble de la semaine écoulée.

Les places boursières américaines ont également subi des pertes de l'ordre de 3% sur la semaine, essuyant ainsi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de l'année.Les investisseurs ont semblé déconcertés par la publication de statistiques ayant montré que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, pourrait être bien plus chaotique qu'initialement considéré.

'Les marchés s'ajustent au risque de resserrement plus fort et plus long', explique Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM.Avec des chiffres de l'inflation qui restent toujours très éloignés de leur cible, les intervenants réalisent que les politiques monétaires vont rester restrictives presque partout, et pour longtemps.L'activité sur les marchés devrait ainsi rester limitée par la réticence des acteurs de marché à prendre de nouvelles positions en attendant les réunions de politique monétaire du mois de mars.

La Banque centrale européenne (BCE) réunira son conseil des gouverneurs à Francfort le jeudi 16 mars, imitée la semaine suivante par la Réserve fédérale, qui convoquera son comité de politique monétaire (FOMC) les 21 et 22 mars.Après le net repli de la semaine dernière, les investisseurs semblent malgré tout vouloir revenir timidement vers les actifs plus risqués malgré les incertitudes monétaires et les craintes persistantes entourant une éventuelle récession.Si le CAC tend désormais à s'éloigner de ses records historiques atteints à la mi-février, les plus optimistes retiendront que l'indice parisien n'a perdu que 2% lors de la récente phase de consolidation.

Au chapitre économique, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la publication, mercredi, des derniers PMI manufacturiers européens avant la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.Après les indicateurs européens, le marché suivra, vendredi, l'annonce de l'ISM des services aux Etats-Unis.Sur le marché obligataire, les taux 10 ans restent fermes au-delà de 3,9% aux Etats-Unis, de 2,5% en Allemagne et à près de 3% en France.Face aux risques entourant la croissance, les cours des matières premières continuent de refluer, avec un baril de brut léger américain autour de 75,8 euros.Côté devises, le dollar continue d'évoluer au plus haut, en se traitant ce matin autour de 1,0550 face à l'euro.

