Pré-clôture CAC40 : refranchit 7300, ignore la tension des taux +WStreet

publié le 27/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+1,6% à 7.302) reprend à peine son souffle, alors que le rebond de Wall Street s'étiole un peu (de +1% vers 15H30/16H à +0,6% en moyenne à 17H).Le CAC a effacé dès le début de l'après- midi, et avec une facilité déconcertante, les 1,8% perdus vendredi et s'est même hissé au-delà avec +1,9% à 7.

324... malgré des taux longs qui continuent de se tendre (avec une OAT à 3,05% contre 3,01% vendredi).L'Euro-Stoxx50 affiche le même score fleuve (+1,7% à 4.250), Francfort prend +1,5%.Le recul de vendredi était attribué à un chiffre de l'inflation US qui avait contrarié les marchés: aujourd'hui, ça monte d'autant, mais il n'y a pas de chiffre 'qui tombe bien' pour justifier ce rebond.

La hausse avait même atteint son maximum du jour avant la publication d'une chute de 4,5% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 5,1% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale du Département du Commerce qui était de 5,6% en décembre).Mais attention : en excluant les équipements de transport (aviation comprise), dont les commandes ont plongé de 13,3% d'un mois sur l'autres, les commandes américaines de biens durables n'ont progressé que de 0,7% en janvier.

Vendredi, il était facile d'argumenter : 'Les marchés s'ajustent au risque de resserrement plus fort et plus long' selon Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM.Aujourd'hui, il faudra se contenter du 'retour des retardataires', profitant d'un creux de marché.Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) réunira son conseil des gouverneurs à Francfort le jeudi 16 mars, imitée la semaine suivante par la Réserve fédérale, qui convoquera son comité de politique monétaire (FOMC) les 21 et 22 mars.

Au chapitre économique, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la publication, ce mercredi, des derniers PMI manufacturiers européens avant la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.Après les indicateurs européens, le marché suivra, vendredi, l'annonce de l'ISM des services aux Etats-Unis.Sur le front obligataire, contrairement à l'Europe, les T-Bonds s'améliorent un peu, à 3,92 contre 3,95%, le Dollar en subit le contrecoup (7Pts de différentiel de rendement) et rechute de -0,5% vers 1,0600/E.Dans l'actualité des sociétés, SES (-6%) publie au titre de l'année 2022 un profit net ajusté en chute de 41,5% à 189 millions d'euros, mais un EBITDA ajusté en hausse de 1,3% à un peu plus de 1,1 milliard d'euros et un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à environ 1,94 milliard.

Thales annonce prévoir de recruter plus de 12000 collaborateurs en 2023, de façon à soutenir sa forte dynamique de croissance dans ses trois secteurs d'activité que sont l'aérospatial, la défense-sécurité et l'identité-sécurité numérique. A l'occasion de l'édition 2023 du Mobile World Congress de Barcelone, Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm annoncent leur collaboration pour la mise en oeuvre d'une solution 5G innovante de levage automatisé destinée aux environnements industriels.Enfin, Airbus a dévoilé lundi ses ambitions dans la zone Pacifique, où l'avionneur prévoit la livraison de 920 nouveaux appareils au cours des 20 prochaines années. Airbus dit considérer la région comme un marché 'clé'. A l'heure actuelle, son carnet de commandes dans la région totalise 166 appareils, ce qui représente 75% du total des commandes en cours dans la région.

