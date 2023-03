Pré-ouverture CAC 40: positions prudentes avant une série de statistiques

publié le 01/03/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin en attendant toute une flopée de statistiques économiques, dont de nouveaux chiffres concernant l'inflation.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - avance de 10,5 points à 7287,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre, voire en très légère progression.

Les investisseurs semblent vouloir adopter des positions prudentes avant la publication des nombreux indicateurs susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.Cette première journée du mois de mars s'annonce chargée en statistiques, avec notamment la première estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne au titre du mois de février.Ces chiffres seront particulièrement suivis alors que la récente accélération de l'inflation dans des pays comme les Etats-Unis ou la France a inquiété les marchés quant au calendrier du resserrement monétaire.

Les intervenants seront par ailleurs très attentifs à l'indice ISM manufacturier américain, qui sera publié dans l'après-midi, ainsi qu'aux PMI manufacturiers en Europe, attendus dans le courant de la matinée.Les nouvelles en provenance de Chine ont, en tout cas, de quoi rassurer lesinvestisseurs, puisque l'activité manufacturière dans le pays a signé un deuxième mois consécutif d'expansion en février.L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier s'est établi à 52,6 le mois dernier, contre 50,1 en janvier, a déclaré mercredi le Bureau d'Etat des statistiques (BES) dans un communiqué.

D'après le BES, la production des usines est revenue à la normale à un rythme plus rapide que prévu le mois dernier, indiquant une amélioration continue du climat économique.La batterie de statistiques attendues aujourd'hui devrait alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale et de la BCE, avec pour conséquence la hausse du dollar et des rendements obligataires.Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme repartent néanmoins à la baisse après avoir testé hier de nouveaux plus hauts pluriannuels.Le rendement du Bund allemand à 10 ans, véritable référence en Europe, revient à 2,64% après une poussée de fièvre qui l'avait porté à 2,71% hier.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend en direction de 3,91%, après un pic à plus de 3,97% hier, les derniers indicateurs américains ayant renforcé la perspective d'une récession, et donc d'une pause dans le cycle des hausses de taux de la Fed.'Si l'économie américaine commence à s'affaiblir, cela devrait réduire la pression sur les rendements obligataires et affaiblir le dollar américain', rappelle Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle.Un reflux des taux constituerait évidemment un élément porteur pour les marchés d'actions face aux incertitudes qui entourent actuellement l'évolution de la conjoncture.D'un point de vue technique, la bonne résistance du CAC 40 - qui reste toujours proche du seuil des 7300 points - a l'avantage de placer l'indice dans une position favorable en vue d'inscrire de nouveaux plus hauts.

'Une nouvelle séance haussière ou de stabilisation avec une clôture franche au-dessus des 7300 points permettrait à l'indice CAC 40 de se projeter rapidement sur la zone de résistance cible entre 7375 et 7400 points', assurent ainsi les chartistes de Kiplink Finance.