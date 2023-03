Pré-ouverture CAC 40: légère hausse en vue en attendant les PMI

publié le 03/03/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques en attendant la publication de plusieurs indicateurs dans le secteur des services.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - avance de 17 points à 7310,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.

Après une matinée morose, le marché parisien avait réussi à retrouver son point d'équilibre jeudi avant de repasser en territoire positif dans l'après-midi pour terminer la journée sur un gain de 0,7% à 7284 points.Si l'inflation qui tarde à se tasser continue toujours de préoccuper les investisseurs, les marchés d'actions font toujours preuve d'une belle capacité de résistance, comme l'illustre le gain de plus de 1,3% qu'affiche actuellement le CAC depuis le début de la semaine.

Et si la croissance mondiale surprend à la hausse, sa vigueur montre aussi que les hausses de taux massives décidées aux Etats-Unis et en Europe n'ont pas à ce jour réussi à freiner significativement l'activité.'L'inflation recule mais de manière désordonnée avec une dimension salaire toujours préoccupante', explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.'Face à ce constat les banques centrales s'interrogent et pourraient proroger leurs politiques restrictives plus longtemps que prévu', ajoute le professionnel.

Les doutes entourant l'évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales continuent de porter les rendements obligataires à la hausse, avec à la clé de nouveaux records pour les OAT françaises et les Bunds allemands.En Europe, le début de séance sera rythmé par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro.Les derniers PMI, tous ressortis bien au-dessus du seuil d'expansion des 50 points, ont écarté le risque d'une récession imminente sur le Vieux Continent en montrant que le secteur des services avait le vent en poupe.

'La demande est en hausse, les goulets d'étranglement dans les chaînes de production en recul, et la confiance des consommateurs remonte', souligne Philippe de Gouville, CEO et cofondateur de la fintech Ismo.Les investisseurs sont également dans l'attente de la parution, à 16h00, de l'indice ISM des services aux Etats-Unis, attendu en léger repli en février, quoique toujours en territoire d'expansionHier, Wall Street avait fini en hausse, soutenue par l'envolée du concepteur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' Salesforce, qui s'est envolé de plus de 11% après des prévisions qui ont impressionné le marché.Le Dow Jones a gagné plus de 1%, le S&P 500 a pris près de 0,8% et le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 0,7%.

