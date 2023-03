Ouverture CAC40: franchit les 7150 points dans un climat d'apaisement

publié le 29/03/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne actuellement plus de 1%, autour des 7155 points, notamment tirée par la hausse de STMicro (+5,2%), dans un contexte d'apaisement des craintes autour du secteur bancaire. Pour l'instant, c'est surtout l'absence de développements négatifs sur le système financier mondial qui semble inciter les investisseurs à revenir aux fondamentaux, en particulier aux indicateurs économiques.

A ce sujet, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un léger recul de la confiance des ménages français en mars 2023. En effet, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point à 81, et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).Les soldes d'opinion des ménages relatifs à leur situation financière passée et future sont stables, tout comme celui sur l'opportunité de faire des achats importants.

Ces trois soldes restent nettement au-dessous de leur moyenne de longue période.L'un des éléments à surveiller au cours des jours qui viennent sera l'évolution de l'inflation, en Europe comme aux Etats-Unis.Avec le reflux des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro - qui sera publiée vendredi - devrait s'être tassée au mois de mars, ce qui ne devrait pas totalement rassurer une BCE très vigilante sur les prix.Outre-Atlantique, l'indice PCE - qui sera lui aussi dévoilé après-demain - devrait également marquer un ralentissement, mais l'inflation sous-jacente devrait persister, justifiant là encore que la Fed reste en alerte.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Lacroix a publié hier soir un chiffre d'affaires du Groupe de 707,8 ME en 2022 en croissance de 41,1%, portée par l'intégration réussie de Firstronic dont la contribution ressort à 163,1 ME sur l'exercice. A périmètre constant, la croissance s'établit à 8,6%.Trigano a aussi annoncé hier soir que ses ventes avaient enregistré une croissance de 13,2% à 827,2 ME au deuxième trimestre 2022/2023, portées par la hausse de l'activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants).De son côté, NHOA publie un résultat net de -52,2 millions d'euros pour 2022, contre -28,4 millions l'année précédente, et un EBITDA de -32,9 millions contre -13,2 millions, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel.

Enfin, Airbus a annoncé la livraison réussie de son premier Airbus A321neo à la compagnie low-cost HK Express, membre du groupe Cathay Pacific basé à Hong Kong. Il s'agit du premier des seize appareils A321neo qui doivent être livrés à HK Express.