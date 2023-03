Fermeture CAC40: s'approche des 7200 pts, la confiance revient

publié le 29/03/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur une hausse de 1,39%, à 7186 points, notamment tirée par STMicro (+6,4%) et par Wall Street avec +1,2% sur le Nasdaq et +0,9% pour le S&P500.Les investisseurs observent avec soulagement l'absence de nouveaux développements négatifs sur le système financier mondial, et sur les banques françaises au lendemain des perquisition à grande échelle pour soupçon de fraude fiscale (elles risquent tout au plus une amende, qui ne leur sera infligée qu'à l'issue d'une longue procédure judiciaire).

Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un léger recul de la confiance des ménages français en mars 2023. En effet, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point à 81, et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).Les soldes d'opinion des ménages relatifs à leur situation financière passée et future sont stables, tout comme celui sur l'opportunité de faire des achats importants. Ces trois soldes restent nettement au-dessous de leur moyenne de longue période.Les marchés obligataires sont relativement calmes avec des écarts symboliques de +0,5 à +1,5 pt de base : de la quasi-stabilité.

L'un des éléments à surveiller au cours des jours qui viennent sera l'évolution de l'inflation, en Europe comme aux Etats-Unis.Avec le reflux des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro - qui sera publiée vendredi - devrait s'être tassée au mois de mars, ce qui ne devrait pas totalement rassurer une BCE très vigilante sur les prix.Outre-Atlantique, l'indice PCE - qui sera lui aussi dévoilé après-demain - devrait également marquer un ralentissement, mais l'inflation sous-jacente devrait persister, justifiant là encore que la Fed reste en alerte.Dans l'actualité des sociétés françaises, Lacroix a publié hier soir un chiffre d'affaires du Groupe de 707,8 ME en 2022 en croissance de 41,1%, portée par l'intégration réussie de Firstronic dont la contribution ressort à 163,1 ME sur l'exercice.

A périmètre constant, la croissance s'établit à 8,6%.Le 'gadin du jour' affecte Atos avec -16,7% suite à l'abandon du projet de rachat partiel de ses activités cybersécurité par Airbus qui ne serait pas parvenu à s'entendre sur un prix de cession d'Evidian.Airbus a par ailleurs annoncé la livraison réussie de son premier Airbus A321neo à la compagnie low-cost HK Express, membre du groupe Cathay Pacific basé à Hong Kong.Trigano (+5,2%) a aussi annoncé hier soir que ses ventes avaient enregistré une croissance de 13,2% à 827,2 ME au deuxième trimestre 2022/2023, portées par la hausse de l'activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants).Enfin, NHOA publie un résultat net de -52,2 millions d'euros pour 2022, contre -28,4 millions l'année précédente, et un EBITDA de -32,9 millions contre -13,2 millions, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel.

