Fermeture Taux: stabilité aux US, petite tension en US avant inflation

publié le 29/03/2023

(CercleFinance.com) - La confiance s'affirme de plus en plus fortement à Wall Street (le S&P500 a gagné plus de 1,4%, repassant au-dessus de 4.000Pts, le Nasdaq affichant +1,8%) et les indices US se retrouvent en position très favorable pour terminer le mois de mars au plus haut, sur un gain de plus de 1%.

Un dénouement qui semble presque inespéré après le coup de stress de la mi-mars sur le secteur bancaire qui a provoqué la plus spectaculaire détente obligataire des 35 dernières années aux Etats Unis.Après un intense épisode de 'risk-off' et de volatilité intraday sans précédent au 21ème siècle qui a duré une semaine, le 'risk-on' s'est peu à peu imposé et il se traduit par un arbitrage résolu au profit des actions, ce qui fait mécaniquement consolider les marchés obligataires.

Les échanges sont restés relativement calmes jusqu'en début de soirée, avec des écarts symboliques de +0,5 à +1,5Pts de base en Europe mais les taux ont commencé à se retendre légèrement après la clôture officielle.Nos OAT affichent +2Pts à 2,828%, les Bunds prennent +4Pts à 2,328%, les BTP italiens +1,5Pt à 4,15%... et les 'Gilts' britanniques +4Pts à 49,4%.En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un léger recul de la confiance des ménages français en mars 2023.

En effet, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point à 81, et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).Les soldes d'opinion des ménages relatifs à leur situation financière passée et future sont stables, tout comme celui sur l'opportunité de faire des achats importants. Ces trois soldes restent nettement au-dessous de leur moyenne de longue période.Les marchés devraient s'animer demain avec la publication ce jeudi des indices d'inflation aux Etats-Unis.

Avec le reflux des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro - qui sera publiée vendredi - devrait s'être tassée au mois de mars, ce qui ne devrait pas totalement rassurer une BCE très vigilante sur les prix.Outre-Atlantique, l'indice PCE - qui sera lui aussi dévoilé après-demain - devrait également marquer un ralentissement, mais l'inflation sous-jacente devrait persister, justifiant là encore que la Fed reste en alerte un indice précurseur de la FED d'Atlanta ressort en nette hausse. En attendant, les T-Bonds US ont fini la séance inchangés à 3,568%.

