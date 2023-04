Fermeture CAC40: poursuit sa marche vers les sommets, aidé par le luxe

publié le 13/04/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,13%, à 7480 points, un niveau de clôture historique, proche de son sommet du jour (et record absolu) de 7486 points, enregistré quelques minutes plus tôt. L'indice parisien profite surtout de la dynamique du secteur du luxe, avec +5,6% sur LVMH, +3% sur Hermès, +2,9% sur L'Oréal, ou encore +2,6% pour Kering, ces quatre firme signant les meilleures performances du CAC aujourd'hui.

Le CAC40 effectue ainsi un cavalier seul à la hausse quasi-historique puisque Francfort et Amsterdam gagnent près de 0,1% quand Londres se contente d'environ +0,2%.Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production aux Etats-Unis: ceux-ci n'ont augmenté que de 2,75% sur 12 mois (et de 3,6% hors alimentation) contre +4,9% et +4,5% respectivement observés au mois de février.Le Département du Travail américain indique que le PPI s'est contracté de 0,5% en mars par rapport au mois précédent, mais a augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Le déficit budgétaire américain bondit à 1100 Mds$, le sauvetage de SVB et Signature bank ayant alourdi les dépenses fédérales.D'autre part, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 11.000 la semaine du 3 avril, s'établissant ainsi à 239 000 contre 228 000 la semaine précédente.La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - ressort à 240 000 en hausse de 2250 d'une semaine à l'autre.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 13 000 pour atteindre 1 810 000 lors de la semaine du 27 mars, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.

En Europe, l'inflation en Allemagne continue de se contracter (à +7,4% sur 12 mois).La production industrielle dans la zone euro, en donnée CVS, a augmenté de 1,5%, et de 1,4% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 1% et 0,4% en janvier. Par rapport à février 2022, la production industrielle a augmenté de 2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, après des taux de variation annuel de +0,9% dans la zone euro et de +1% dans l'UE observés en janvier.Si l'inflation semble avoir dépassé son pic, sa décrue est largement dépendante des prix de l'énergie sur lesquels les hausses de taux ont peu d'impact: elle devrait rester nettement supérieure à la cible de 2% pendant de longs mois.

Autre point de crispation, le resserrement monétaire à l'oeuvre devrait entraîner l'économie américaine en récession au second semestre 2023 et limiter la reprise attendue en 2024.Chez PIMCO, on estime ainsi que les risques d'une récession 'plus précoce et plus sévère' se sont accrus.Pour le gestionnaire d'actifs, la faillites de certaines banques, l'augmentation du coût du capital et la fuite des dépôts des banques américaines les plus fragiles laissent en effet entrevoir un resserrement marqué des conditions de crédit.Dans ce contexte, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend de -3 Pts vers 3,39%.Sur le marché obligataire européen, la tendance positive ce matin redevient neutre : le rendement du dix ans français se stabilise à 2,885% (+1Pt) et son équivalent allemand se tend de +1Pt à 2,3700%.

Des experts estiment une hausse de +50Pts par la BCE possible en mai, mais ils ne sont plus majoritaires.Sur le marché des changes, le dollar vient de s'enfoncer sous les 1,10$/euro (-0,5%) vers son nouveau plancher annuel.Certains cambistes jugent le billet vert encore surévalué sachant que le différentiel de taux d'intérêt entre les deux côtés de l'Atlantique est appelé à se resserrer.Le marché pétrolier se stabilise après son envolée des trois dernières semaines (+25% environ depuis le 17 mars), mais conserve les gains engrangés mercredi après l'annonce d'une hausse anecdotique des stocks de brut aux Etats-Unis.Le Brent recule de 0,2% à 87 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4% à 82,7 dollars.A noter sur le front des cryptos ce double franchissement de seuils symboliques : 30.

000$ pour le Bitcoin, 2.000$ pour l'Ethereum (+1% sur ces 2 actifs numériques).Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH a publié hier soir un chiffre d'affaires de 21 035 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2023, un chiffre en hausse organique de 17% par rapport à la même période un an plus tôt, la maroquinerie fait un bond de +21%.Christian Dior indique avoir réalisé au premier trimestre 2023 des ventes de 21 milliards d'euros, en hausse de 17% en données totales comme en organique, 'un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain'.SES a annoncé jeudi la signature en Allemagne de plusieurs accord de capacité pluriannuels représentant un total de plus de 75 millions d'euros. Air Liquide a annoncé mercredi soir avoir consacré plus de 380 millions de dollars au rachat de deux séries d'obligations libellées en billets verts.

Stellantis fait savoir que l'ensemble des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) a été adopté y compris la proposition d'approuver une distribution de dividendes de 4,2 milliards d'euros sur les actions ordinaires.