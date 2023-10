Pré-clôture CAC40: reste stable après de nombreuses statistiques

publié le 04/10/2023

(CercleFinance.com) - Le CAC40 confirme sa tendance stable vers 7000Pts après la publication de nombreuses données macroéconomiques.Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des indices PMI composites au titre du mois écoulé dans la zone euro et des principaux pays européens, mais aussi des prix à la production industrielle et les ventes de détail en zone euro pour août.

À 47,2 en septembre (chiffre très légèrement révisé de 47,1 en estimation flash), l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale a signalé une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone euro.Pour rappel, l'indice PMI de la zone euro s'était établi en légère hausse à 47,1 en estimation flash, un niveau qui toutefois 'signalait une baisse de 0,4% du PIB au troisième trimestre par rapport au deuxième', selon la Hamburg Commercial Bank.

En août par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions en juillet de respectivement 0,5% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE.Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En fort repli de 46 en août à 44,1 en septembre, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale signale une nouvelle contraction marquée de l'activité dans le secteur privé français, la plus importante depuis novembre 2020.Concernant les Etats-Unis, les opérateurs attendaient en particulier cet après-midi les indices PMI et ISM des services et l'enquête ADP qui donne une première indication du marché du travail en septembre, avant le rapport officiel de vendredi. Le secteur privé des Etats-Unis a vu son activité quasiment stagner en septembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 50,2 en définitive pour le mois achevé (révisé de 50,1 en estimation flash), soit le même niveau qu'en août.

Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 89.000 nouveaux emplois au mois de septembre, soit son plus faible rythme depuis janvier 2021, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par le cabinet ADP.Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM fait part d'un accord avec la compagnie scandinave SAS dans laquelle le groupe prendrait une participation d'au plus 19,9% du capital, et avec laquelle il engagerait une coopération commerciale.Airbus indique que United Airlines lui a passé une commande de 60 avions A321neo supplémentaires, soutenant ainsi son initiative 'United Next' visant à intégrer de nouveaux appareils dans sa flotte, ainsi qu'à standardiser et améliorer son réseau mondial.Sanofi annonce une collaboration avec Teva pour codévelopper et co-commercialiser TEV'574, actuellement en essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.

Thales indique avoir finalisé l'acquisition -annoncée en juin dernier- de Tesserent, l'une des plus grandes sociétés de cybersécurité d'Australie et de Nouvelle-Zélande, suite à l'approbation par ses actionnaires et à d'autres approbations réglementaires.