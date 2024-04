Pré-clôture CAC40 : effritement limité, malgré une amorce de baisse taux

publié le 29/04/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a basculé en territoire négatif depuis l'ouverture de Wall Street: l'écart reste modeste (-0,1 à -0,2%) et l'impression laissé par cette séance est que le CAC40 est prisonnier d'une camisole algorithmique depuis 11H30 ce matin.

..dans un contexte d'écrasement des volumes (1,2MdsE négociés seulement en 8H de cotations).Nos OAT se détendent un peu plus nettement, de -7Pts vers 3,02%, les Bunds affichent -5,5Pts vers 2,5200%, les BTP italiens de -8Pts vers 3,81%.On ne peut vraiment pas parler de coup de chapeau en ce qui concerne le maintien de la notation de notre dette par Moody's et Fitch.

L'indice glisse vers 8.075 points et semble s'orienter vers une clôture au plus du jour.Même scénario pour l'Euro-Stoxx50 qui cède entre -0,4 et -0,5% : l'indice paneuropéen retombe sous les 5.000Pts, évoluant à contrecourant des indices US dont les hausses sont étagées entre +0,2% pour le 'Dow', +0,3% pour le S&P500 et +0,4% pour le Nasdaq (dopé par les +12% de Tesla qui pourra -enfin- expérimenter la conduite automatique en Chine).

Très surveillé après la décision de Moody's et Fitch, l'Euro se redresse de +0,2% face au Dollar vers 1,0715 et c'est une journée sans grande volatilité, sauf sur la paire $/Yen puisque la devise nippone rebondit de +1,2%, de 158,3 vendredi vers 156,7 (intervention de la BOJ).Si la plupart des marchés européens seront fermés mercredi pour le 1er mai, l'agenda économique de la semaine s'annonce tout de même chargée, avec en point d'orgue la réunion de politique monétaire de la Fed, qui rendra ses décisions de politique monétaire dans la soirée de mercredi.

Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les investisseurs vont se tourner une nouvelle fois vers Jerome Powell, son président, avec l'espoir que celui-ci dissipe un peu le brouillard dans lequel ils évoluent depuis quelques semaines.Cette prise de parole intervient alors que les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ont ravivé les craintes d'un assouplissement monétaire plus tardif que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait ne pas se concrétiser avant le mois de novembre.Les chiffres de l'emploi, qui paraîtront vendredi, devraient ainsi témoigner de la solidité de l'économie américaine, avec 250.

000 créations de postes envisagées en avril, contre 303.000 au mois de mars.Aux Etats Unis, les T-Bonds entament la semaine sur une note positive avec -5Pts vers 4,6200%... le '2 ans' se détend de 5% vers 4,975% : rien de spectaculaire non plus.Si les taux continuent de se détendre, la semaine qui commence pourrait permettre à l'indice à forte pondération technologique de revenir en vue de ses plus records absolus sous l'impulsion des résultats des méga-capitalisations du secteur.Les performances trimestrielles d'Amazon, mardi soir, puis d'Apple jeudi, fourniront un éclairage sur la forme actuelle des géants de la tech et sur leur capacité à continuer à tirer les marchés d'actions à la hausse.

Parmi l'avalanche de résultats fois attendus Outre-Atlantique dans le courant de la semaine figurent aussi ceux d'AMD, 3M, Coca-Cola, Eli Lilly, Pfizer, McDonald's ou encore Qualcomm.En Europe, les comptes d'adidas, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Legrand, Mercedez-Benz, Société Générale et Volkswagen seront également suivis de près.Dans l'actualité des sociétés françaises, Vivendi affiche un chiffre d'affaires de plus de 4,27 milliards d'euros pour les trois premiers mois de 2024, en hausse de 86,6%, essentiellement générée par la consolidation de Lagardère ainsi que par la progression du CA de Groupe Canal+ et de Havas.Bolloré annonce un chiffre d'affaires de 5,02 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance de 63% en données publiées, compte tenu essentiellement de la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi.

Atos a annoncé lundi avoir reçu une lettre d'intention non engageante de la part de l'Etat français portant sur l'acquisition de 100% de ses activités dans les les supercalculateurs, les systèmes critiques et la cybersécurité.Le groupe Société Générale annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité d'origine solaire (Power Purchase Agreement - PPA) d'une durée de 20 ans avec le producteur français JP Energie Environnement (Jpee).Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.