Mi-séance CAC40 : la hausse s'accélère, les taux se détendent encore

publié le 06/05/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris accélère sa progression et se rapproche des +1% (vers 8.030) pour cette entame de semaine, tirée par Teleperformance (+5,5%) devant Axa (+2,5%) et Schneider (+2%).L'Euro-Stox50n gagne également +1% vers 4.970, et les chartistes prévoient un retour au contact des 5.

000 vde façon imminente.Voilà qui contredit lu vieux proverbe boursier qui préconise de 'Vendre en mai, puis de s'en aller'.'Nous avons réexaminé cet adage du marché et constaté qu'il est bien plus qu'un simple cliché', soulignent les équipes de J. Safra Sarasin.'En effet, les performances durant les mois d'été ont toujours été plus faibles, toutes régions, secteurs et périodes confondus', rappelle la banque privée.

'Nous prévoyons toujours une hausse des actions d'ici la fin de l'année, mais il est probable que les prochains mois suivent le schéma saisonnier habituel avec seulement une progression modérée', ajoute-t-ell.Les investisseurs ne semblent en effet ne plus attendre qu'une chose dans un avenir proche: que la Réserve fédérale se décide enfin à baisser ses taux, une perspective qui reste entourée du plus grand flou.Au rang des rares indicateurs figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.

En Europe, les indices PMI des services - qui avaient réservé de bonnes surprises dans leurs versions préliminaires - pourraient se révéler un peu moins flatteurs dans les versions définitives aujourd'hui.Toujours sur le front des statistiques, en mars 2024 par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE en février.Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% pour les biens de consommation non durables, de 0,1% pour les autres biens, et diminué de 1,8% pour l'énergie.

A l'exclusion de l'énergie, ils ont ainsi augmenté de 0,2%. Les marchés obligataires poursuivent leur embellie avec avec -6Pts de rendement sur les OAT et les BUNDS (à 2,955% et 2,45% respectivement), les T-Bonds effacent -3Pts à 4,47%.Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs résultats trimestriels, le géant américain du divertissement Disney, le fabricant de puces britannique Arm et le groupe pétrolier BP annonceront les leurs cette semaine.Plusieurs entreprises françaises vont aussi publier leurs résultats cette semaine, dont Alstom, Arkema ou Bouygues.Le marché parisien sera ouvert mercredi et jeudi pour l'Armistice du 8 mai 1945 et pour l'Ascension, mais devrait se montrer assez peu actif au cours de ces deux journées fériées en France.

Les volumes devraient rester limités aujourd'hui avec la fermeture de la Bourse de Londres pour le 'Early May Bank Holiday'.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Atos confirme avoir reçu vendredi dernier quatre propositions financières d'apport de nouvelles liquidités dans le cadre de la procédure de conciliation en cours de la part d'un groupe de porteurs d'obligations et de banques, de Bain Capital, d'EP Equity Investment (contrôlée par Daniel Kretinsky en partenariat avec Attestor Limited) et de Onepoint (contrôlée par David Layani en consortium avec Butler Industries).Maurel & Prom annonce avoir reçu de l'OFAC du Département du Trésor américain une licence spécifique concernant sa participation consolidée de 40% dans l'entreprise mixte Petroregional del Lago (PRDL), qui exploite le champ d'Urdaneta Oeste au Venezuela.

