Mi-séance CAC40: vient reprendre appui sur 8100, volumes insignifiants

publié le 21/05/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris creuse ses pertes autour de -1,10% mais le repli s'enraye au contact des 8.100Pts. La baisse se déroule sans pression vendeuse, avec moins de 800MnsE échangés en 6 heures.Le CAC40 est pénalisée par le secteur bancaire avec -2,6% pour Société Générale, environ -1,5% pour Crédit Agricole et BNP Paribas.

Les investisseurs semblent vouloir limiter les risques dans un contexte d'attentisme, en l'absence d'indicateurs économiques et de résultats marquants à l'agenda mais aussi à la veille des résultats de Nvidia (profits attendus multipliés par X 4,5) et de la publication des dernières 'minutes' de la Fed.'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', préviennent les analystes de BofA.

Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se stabilise autour de 4,435% après une détente de -8Pts la semaine dernière, ce qui l'avait ramené à des plus bas d'un mois, avant une dégradation vendredi.Peu de mouvement non plus sur le front des changes, où l'euro reste à l'équilibre face au dollar, à 1,0865.Notons que le bitcoin atteint de nouveaux sommets depuis le 8 avril dernier, à 71.200 $ (+6,2%), non loin du record des 73.000$ des 13 et 14 mars dernier. Sur le front de l'énergie, les cours du pétrole continuent d'évoluer à des niveaux plutôt proches du bas de leur fourchette des 4 dernières semaines écoulées: la mort -apparemment accidentelle dans un crash d'hélicoptère du Président iranien H.

Raïssi dimanche- n'aura provoqué qu'un bref rebond vers 84$ du Brent.Après la liquidation de fin avril, due à la réalisation que le conflit au Moyen-Orient n'aurait probablement qu'un impact très limité, voire nul, sur l'offre, et à la faiblesse de la demande, le Brent recule de -1,5%, vers 82,5$, le WTI perd -1,4% vers 78,1$ le baril sur le NYMEX. Dans l'actualité des sociétés tricolores, ArcelorMittal a annoncé mardi la mise en service de son démonstrateur industriel destiné à capturer les gaz du haut-fourneau de son aciérie de Gand (Belgique).Les créanciers obligataires auraient rejeté l'offre de Daniel Kretinsky selon La Tribune. Les créanciers obligataires auraient envoyé ce week end un courrier à Bercy et à l'administratrice judiciaire pour indiquer qu'ils rejetaient cette offre.

