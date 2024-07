Fermeture CAC40: indice en berne, pénalisé par Stellantis et Accor

publié le 29/07/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,98%, à 7443 points, pénalisée par Stellantis (-3,3%), Accor (-2,4%) et Hermès (-2,3%). Outre-Atlantique, S&P500 et Dow Jones lâchent 0,1%, juste sous leur point d'équilibre. Le Nasdaq est stable mais gagnait 0,8% initialement.

Les publications des poids lourds Microsoft, Meta, Amazon et Apple seront scrutées de près cette semaine alors que les investisseurs ont tendance à délaisser depuis quelques semaine les 'Sept Magnifiques'.Sachant que ces quatre titres représentent à eux seuls pas loin de 20% de la pondération du S&P et qu'ils sont largement détenus par les investisseurs institutionnels, d'éventuelles déceptions pourraient entraîner de nouveaux dégagements, à l'image de la publication lourdement sanctionnée d'Alphabet la semaine passée.

La remontée de +0,4% du Dollar (vers 1,082$/E) ne fait pas l'affaire des exportatrices US et amène à se pencher sur le contexte géopolitique qui se tend au Proche-Orient, au point qu'Emmanuel Macron appelle Israël et le Liban à 'éviter l'escalade'.La paix semble bien compromise (si on peu appeler 'paix' une situation où les missiles et les roquettes volent par dessus la frontière depuis des mois, faisant majoritairement des victimes civiles).De nombreux pays -dont la France- appellent leurs ressortissants à quitter rapidement le Liban, Israël et la Palestine.

Au-delà du géopolitique, l'été est traditionnellement propice à une remise en question de la dynamique de l'économie mondiale - avec la résurgence d'inquiétudes concernant la Chine - et le retour des interrogations concernant l'essor des valeurs technologiques, particulièrement de celles ayant bénéficié de l'engouement autour de l'IA', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.Aux Etats-Unis, la semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats avec un total de 171 composantes du S&P 500, dont 30 du Dow Jones, qui publieront leurs chiffres du deuxième trimestre.

A ce stade, les sociétés américaines ayant déjà publié ont, pour 78% d'entre elles, dégagé un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, à comparer avec une moyenne de 74% sur les dix dernières années.En France, plusieurs ténors de la cote comme Airbus, Danone, L'Oréal, Safran, Schneider et Société Générale dévoileront également leurs comptes au cours des jours qui viennent.La semaine sera par ailleurs marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi.Aucun changement de taux n'est attendu, mais les professionnels espèrent que Jerome Powell, son président, ouvrira la porte à une possible baisse de taux au mois de septembre.

'Il se peut que l'événement ne fasse pas tant bouger les marchés que cela', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.'Il faudra sans doute attendre le symposium de Jackson Hole (prévu du 22 au 24 août) pour que Powell fournisse un signal plus clair en ce sens', conclut-il.Les marchés obligataires US réalisent une entame semaine positive avec -2,8Pts sur le T-Bond '2034' vers 4,173%.Détente en Europe (par contraste avec les indices boursiers) avec des OAT qui effacent -4,5Pts vers 3,068% et des Bunds à -4,5Pts vers 2,600%, et les BTP italiens effacent carrément -6Pts vers 3,706%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce son retrait de ce bloc 11B/12B, situé au large de la côte Sud de l'Afrique du Sud, dans lequel sa filiale locale détient une participation de 45%.

Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat auprès d'une filiale de l'américain Chevron en vue de la mise en place d'une technologie de four de craquage bas-carbone.Enfin, Maisons du Monde affiche un résultat net de -24,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre un million au 30 juin 2023, avec une marge d'EBIT négative à -1,2% comparée à 3% au premier semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.