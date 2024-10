Fermeture CAC40: à l'équilibre, regards tournés vers le Moyen-Orient

publié le 02/10/2024

(CercleFinance.com) - Après une ouverture en vert (jusqu'à +0,6% de gains, vers 7625 pts), la bourse de Paris conclut la séance sur un gain anecdotique de 0,05%, à 7577 points, notamment pénalisée par Edenred (-3%), Renault (-2,9%) ou encore Kering (-2,4%).

Les places européennes restent globalement sans direction alors que Wall Street a inversé la vapeur : les indices US avaient rouvert en léger repli avec des scores s'étageant entre -0,1% (Dow Jones), -0,2% (S&P500) et -0,3% (Nasdaq), ils affichent désormais des hausses millimétriques (+0,05 à +0,2%), mais c'est 'du vert', pour le symbole.

L'actualité reste marquée par la persistance de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, alors que Téhéran a tiré hier soir sur Israël près de 200 missiles, dont des engins balistiques hypersoniques.Aujourd'hui, Israël poursuit ses bombardements massifs sur le Sud-Liban... mais n'a pas riposté aux frappes iraniennes qui ont été 'calibrées' pour ne causer aucune victime civile (zéro mort israélien).

.. et démontrer l'impossibilité d'endiguer une attaque massive avec les moyens anti-aériens dont dispose Tel-Aviv.Les dernières 'rumeurs' font état de possibles frappes contre les complexes nucléaires iraniens... ce qui embraserait pour de bon le Proche-Orient, mais les marchés refusent d'y croire.'Une escalade majeure du côté de l'Iran risquerait d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre, ce que Téhéran préférerait éviter', rappelle James Reilly.

Et l'attaque de l'Iran ne laisserait pas Moscou ou Pékin sans réaction : l'entourage de Xi-Jinping ne cesse d'avertir que 'le droit international et l'intégrité territoriale de tous les pays doit être respecté'.En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo décrochait de 2,5% en fin de séance face au risque de plus en plus réel d'un embrasement au Moyen-Orient.Les places boursières sont aussi dans l'attente des chiffres de l'emploi attendus vendredi et qui seront une nouvelle fois suivis avec beaucoup d'attention.

En guise de hors d'oeuvre, l'enquête ADP publiée à 14H15 constitue une petite surprise qui perturbe un peu les marchés obligataires US.Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 143.000 emplois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes puisque les économistes s'attendaient en moyenne à 125.000 créations d'emplois le mois passé aux Etats-Unis.Le nombre de créations d'emplois du mois d'août a par ailleurs été légèrement révisé en hausse à 103.000 au lieu de 99.000 initialement annoncé.Les chiffres officiels des créations d'emplois pour le mois de septembre, qui seront publiés vendredi par le Département du Travail, porteront, eux, à la fois sur le secteur privé et sur l'administration publique.

Le consensus s'équilibre entre les partisans de -0,5 et -0,25% début novembre (40/60), un emploi robuste ferait pencher la balance vers 1/4 de point.Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 416,9 millions de barils lors de la semaine du 23 septembre signalant une hausse de 3,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, ont laissé entendre que l'institution n'était pas pressée de baisser les taux rapidement et que ses décisions se feraient en fonction des données économiques.Sur le front du pétrole, le baril de Brent cède 0,7% vers 73,9 dollars.

Sur le marché obligataire européen, en l'absence de 'stats', les T-Bonds US donnent le 'la' et les Bunds affichent +6Pts à 2,103%, nos OAT +5 à 2,881% et les Bonos espagnols repassent au-dessus des OAT avec +6 à 2,898%.Michel Barnier a annoncé un plan de 60MdsE pour rétablir nos finances, dont 40MdsE d'économies et 20MdsE de hausse des recettes fiscales.La revalorisation des retraites pourrait être différées de 6 mois, ce qui économiserait environ 3MdsE.Sur le marché des changes, l'euro recule encore de -0,3% face au billet vert, à 1,104$.Dans l'actualité des sociétés françaises, EssilorLuxottica annonce avoir finalisé les acquisitions précédemment annoncées de la marque Supreme et d'une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, ces deux opérations ayant obtenu le feu vert des autorités de concurrence compétentes.

Thales a annoncé mercredi avoir présenté ses dernières innovations en matière d'autonomisation des drones en appui des opérations navales à l'occasion d'un exercice militaire organisé au Portugal.Lagardère News annonce le lancement de deux nouvelles éditions d'ELLE, en Ouzbékistan et en Malaisie, portant ainsi à 50 son nombre d'éditions dans le monde, toutes représentées par sa régie internationale exclusive Lagardere Global Advertising.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.